Mallorca: Kurz vor Saisonende ist es nicht mehr zu übersehen

Und wieder einmal geht eine Saison zu Ende. Etliche Feiern wurden gefeiert, es wurde getrunken, gesungen und geknutscht. Der „Megapark“, DER Partytempel auf Mallorca feiert an diesem Wochenende sein Saison-Closing. Noch einmal sind alle da, die in der Szene Rang und Namen haben. Mickie Krause, Isi Glück, Die Atzen, Samu und und und.

Und natürlich sind auch noch einmal die Partywütigen angereist, um auf Mallorca so richtig die Sau rauszulassen. Schwer zu übersehen: Die wollten unbedingt, ließen sich auch von strömendem Regen und Gewitter nicht abschrecken. Zog doch am Samstagvormittag (26. Oktober 2024) ein Unwetter über S’Arenal. Blitze, Donner und sintflutartiger Regen setzten Straßen und Wege unter Wasser. Teils kamen die Regenmassen aus den Gullys wieder hoch.

Mallorca: Dutzende warten im Regen auf die Megapark-Öffnung

Dennoch hatten sich schon um halb zehn, also 30 Minuten vor Öffnung des Megaparks, Dutzende vor der Disco eingefunden. Dicht aneinander gepfercht suchten sie unter Schirmen, Markisen oder Palmen Schutz vor dem strömenden Regen. Viel geholfen hat es nicht. Waren die meisten dennoch komplett durchnässt, als sie endlich eingelassen wurden. Aber was tut man nicht alles, für die letzten großen Mallorca-Partys in diesem Jahr am Ballermann?

Der Megapark auf Mallorca. Foto: Dominik Göttker

Doch nicht nur der Megapark feiert sein Saison-Closing, auch der „Bierkönig“ lässt es an diesem Wochenende noch einmal richtig krachen. Eine große Überraschung gab es bereits am Freitag. Da hatte Partyschlagerstar Marry Moderator Elton im Publikum der Kult-Location entdeckt und direkt auf die Bühne geholt. Und der reiste – ganz stilecht – per Crowdsurfing gen Bühne. Die ganze Geschichte kannst du hier nachlesen.

Direkt am Freitag war auch Tim Toupet im „Bierkönig“ am Start. Doch der 52-Jährige hatte mit seiner angeschlagenen Gesundheit zu kämpfen. Was er uns nach seinem Gig erzählte, liest du hier.