Ballermann-Stars starten durch – jetzt brauchen sie die Hilfe von Harry Styles

Als Schlager-Star so richtig durchstarten: Davon träumen viele. Paul (26), Severin (27), Moritz (26), Joshua (27) und Fabian (26) haben es mit ihrer Band „Malle Anja“ geschafft. Für ihren nächsten Coup sind sie auf die Hilfe eines echten Weltstars angewiesen.

Der Zug kennt bei ihnen wirklich keine Bremse mehr: „Malle Anja“ tritt regelmäßig im Ballermann-Kultlokal „Bierkönig“ auf. Mit „Der Zug hat keine Bremse“ landeten die Kölner zusammen mit Mia Julia und Lorenz Büffel einen echten Mega-Hit – 45 Millionen Streams bei Spotify! Damit ihr neuester Hit erscheinen kann, brauchen sie die Hilfe der inzwischen getrennten britischen Band „One Direction“ um Superstar Harry Styles.

Neuauflage von „What Makes You Beautiful“ geht viral

Oder besser gesagt: Die Hilfe des Urhebers des Songs „What Makes You Beautiful“. Den brachte die Band vor rund zwölf Jahren heraus. Die Nummer hat Sage und Schreibe 1,5 Milliarden Aufrufe auf Youtube! „Malle Anja“ haben den Songs jetzt auf ihre Weise interpretiert. Das Ergebnis: Ein witziger Schmähsong an alle Radler-Trinker.

Ein Radler ist ein mit Sprite gemixtes Bier. Und bei vielen Bierliebhabern ist diese Mischung nicht allzu gerne gesehen. Und auch „Malle Anja“ singen: „Baby die Sprite in deinem Bier nimmt die Farbe raus und so ein halb gezapftes sieht echt scheiße aus. Bestellt den Scheiß noch einmal und ich raste aus. Ich sag oh, oh, oh, Radler ist kein Alkohol.“

Schlager-Fans sind begeistert von der Nummer

Natürlich ist das Lied mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Auf Social Media kommt der Song gut an. Über eine halbe Millionen Aufrufe hat das erste Video dazu allein auf Instagram geholt, dazu tummeln sich unter dem Beitrag zahlreiche Kommentare wie „Könnt ihr das bitte herausbringen?“ oder „Kannste drehen und wenden wie du willst, ist ein Meisterwerk.“

Das erste Video zur „What Makes You Beautiful“-Neuauflage haben „Malle Anja“ vor rund 15 Wochen gepostet. Jetzt wird es offenbar ernst. „Wir brauchen eure Hilfe! Unsere Plattenfirma ‚Universal‘ fragt uns für eine Freigabe bei ‚One Direction‘ an, wenn der Sound nochmal viral geht. Also haut die Kommentare voll und schickt die Nummer euren Freunden, Kollegen und Großeltern!“, fordert die Band auf Instagram.

„Bitte gebt die Nummer frei“

Unsere Redaktion traf „Malle Anja“ auf Mallorca. „Wir haben Harry noch nicht erreicht“, scherzt Moritz im Interview. „Die Anfrage ist aber raus“, beteuert Paul. „Wir haben sie offiziell über das Plattenlabel angefragt. Sowas kann zwischen drei Tage und drei Jahre dauern. Schauen wir mal, was wird. So viel können wir verraten: Drei Tage hat es nicht gedauert. Wir hoffen, dass es klappt. Also, liebes ‚One Direction‘-Team, wenn ihr das hier seht: Bitte gebt die Nummer frei“, fordern die Jungs mit einem Lachen. Man darf gespannt sein, ob Harry Styles und Co. diesem Aufruf nachkommen werden.