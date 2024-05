Julian Sommer: Weibliche Fans wollen Kuss-Selfie – die Reaktion des Sängers ist eindeutig

Julian Sommer ist nicht nur einer der derzeit bekanntesten Ballermann-Stars auf Mallorca, sondern auch ein absoluter Frauenschwarm. Sobald der Sänger jeden Sonntagabend die Bühne im Bierkönig betritt, warten bereits zahlreiche weibliche Fans in den Reihen davor.

Nach den Auftritten von Julian Sommer kommt es jedoch hin und wieder auch zu ungewöhnlichen Begegnungen – so wie vergangenen Sonntag (12. Mai) auf der Insel. Dort forderten Urlauberinnen den Musiker zu einem ganz besonderen Schnappschuss auf – seine Reaktion war deutlich.

Julian Sommer freut sich über weibliche Fans

„Letzten Sonntag haben mich zwei Frauen im Bierkönig gefragt, ob sie mir beim Foto einen Kuss auf die Wange geben dürfen“, erzählte Julian Sommer im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass er mit seiner Musik auch jede Menge weibliche Fans anspricht, findet der „Handwerker“-Interpret sogar ganz gut: „Wenn mehrere Frauen im Laden sind, dann zieht das automatisch auch männliches Publikum an.“

Doch bei der Selfie-Anfrage kennt Julian Sommer auch seine Grenzen – denn: Der Sunnyboy ist glücklich vergeben. Und seine Liebste hatte er auch in dieser Situation im Kopf, weshalb seine Entscheidung wohl kaum hätte deutlicher ausfallen können. „Dann habe ich gesagt ‚Nee, nicht unbedingt. Das würde meiner Freundin bestimmt nicht so gut gefallen – vielleicht euren Freunden auch nicht'“, plauderte der 26-Jährige weiter aus. Das hätten die Anhänger auch prompt verstanden.

Julian Sommer: Seine Freundin kannte ihn vorher nicht

Mit Eifersucht in der Beziehung habe Julian Sommer nicht zu kämpfen. „Meine Freundin kommt damit sehr gut zurecht. Ich verhalte mich natürlich auch so, dass sie damit sehr gut zurecht kommt“, gab der Sänger offen zu. Für beide Parteien gelte die Regel: Nichts tun, was dem anderen nicht gefallen würde! Und damit sind der Ballermann-Star und seine Liebste bisher ganz gut gefahren.

Kennengelernt haben sich die Turteltauben übrigens auch auf Mallorca – allerdings stand sein Herzblatt dort nicht zufällig im Publikum vom Bierkönig. „Sie kannte mich zum Beispiel vorher gar nicht und das war auch gut so“, verriet Julian Sommer. Ein gemeinsamer Bekannter habe das Paar damals zum ersten Mal zusammengeführt.