Ballermann: Die Playa färbt sich orange – und mittendrin ein Megapark-Star

Deutschland ist zwar aus der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land bereits ausgeschieden, doch die Niederländer dürfen weiter auf den begehrten Sieg hoffen.

Ihr Können stellten die Kicker aus dem Nachbarland am vergangenen Samstagabend (6. Juli) im Spiel gegen die Türkei unter Beweis. Das wurde auch auf Mallorca verfolgt – denn plötzlich wurde die Playa in ein leuchtendes Orange getaucht…

Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Zwei Stunden nachts an der Playa – irrer Anblick

Ballermann plötzlich in holländischer Hand

Wer die Strandpromenade in El Arenal schon öfter abgelaufen ist, dem dürfte aufgefallen sein, dass rund um den Ballermann 1 und 2 mehrere holländische Bars und Restaurants zu finden sind – ein regelrechtes Dorf der Niederländer. Und wo ließe es sich besser die Partie verfolgen, als dort? Unsere Redaktion war vor Ort.

Die Niederländer feiern auch auf Mallorca den EM-Sieg im Spiel gegen die Türkei. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Egal ob ein auffälliger Hut, der enge Rock, ein langer Mantel oder gleich das gesamte Gesicht bemalt – die Holländer waren bestens vorbereitet und präsentierten ihr Match-Outfit in der Landesfarbe orange. Während sich die Stimmung zu Beginn noch in Grenzen hielt, war nach dem Ausgleich und spätestens dem anschließenden Führungstreffer kein Halten mehr. „Supergeil! Ich dachte erst, wir verlieren, aber kurz vor Ende haben wir nochmal richtig aufgedreht“, schwärmte Holland-Fan Thijs gegenüber unserer Redaktion.

Ballermann-Star feiert mit Touristen aus dem Nachbarland

Und auch sein Kumpel Noah war nicht mehr zu bremsen: „Wir werden Europameister!“ Diese mitreisende Euphorie ließ sich auch ein Ballermann-Star aus dem Megapark nicht entgehen: Nach der Halbzeit hatte sich Marc Eggers mitten unter das jubelnde Volk gemischt – undercover mit schwarzem Hut und verspiegelter Sonnenbrille. Doch die Gastfreundschaft anderer Nationen wird bei den Niederländern offenbar ohnehin groß geschrieben.

Mehr News:

So tanzte nach dem Schlusspfiff nicht nur die orangene Fraktion auf den Tischen, sondern auch zahlreiche andere Mallorca-Touristen ganz verschiedener Länder. Selbstverständlich durfte dabei auch Snollebollekes legendärer Song „Links Rechts“ nicht fehlen. Bleibt zu hoffen, dass es nicht das letzte Mal war, dass die Holländer freudig das Tanzbein schwingen. Bereits am Mittwoch (10. Juli) steht das nächste Spiel im Kampf um den EM-Titel an – diesmal gegen England.