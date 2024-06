Balkonultra im Megapark: Irre Szenen! „Mache sie zum glücklichsten Mädchen der Welt“

Was für ein unvergesslicher Abend! Für zahlreiche deutsche Ballermann-Touristen zählt der Megapark zu einer der ersten Anlaufstellen in Sachen Party auf Mallorca. So war die Hütte auch am vergangenen Donnerstag (27. Juni) wieder bis unter die Decke voll.

Vielleicht aber lag es auch am Line-up dieses Tages: Neben Marc Eggers war nämlich auch sein Kumpel und Balkonultra Niko angekündigt. Und der hatte nicht nur seinen Ohrwurm „Pyrotechnik“ im Gepäck – sondern auch eine ganz bestimmte Frage…

Balkonultra geht im Megapark auf die Knie

Der gelernte Altenpfleger wollte seiner Liebsten einen Heiratsantrag machen. Und wo ginge das besser und romantischer als im Megapark auf Mallorca? Gesagt, getan. Von Marc Eggers auf die Bühne gebeten, stand Nikos Herzblatt Dominique dann auch prompt vor ihm. Der „Pyrotechnik“-Star fackelte nicht lange, ging auf die Knie und stellte der zu Tränen gerührten Dame die Frage aller Fragen.

Balkonultra Niko stellt seiner Freundin Dominique im Megapark auf Mallorca die Frage aller Fragen. Foto: Ingo Wohlfeil

Neben dem grölenden Publikum war die Antwort zwar kaum zu hören – doch es war ein schüchternes „Ja“ für die gemeinsame Zukunft. Genauer gesagt „Für die Ewigkeit“, wie Marc Eggers im gleichen Moment den passenden Track von Mickie Krause zur Feier des Tages anstimmte. Kurz darauf konnte Niko es im Gespräch mit unserer Redaktion noch immer nicht fassen: „Ich hab meiner Verlobten gesagt, dass ich nie wieder ohne sie sein möchte. Und jetzt mache ich sie glücklich – zum glücklichsten Mädchen der Welt!“

Balkonultra Niko hat die Frau fürs Leben gefunden

Bei seiner Dominique scheint sich der Balkonultra einfach sicher zu sein, die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Und das, auch wenn die zwei Turteltauben offiziell erst seit dem 14. Juni 2024 ein Paar sind – 13 Tage vor der Megapark-Verlobung: „Bei uns geht es schon seit einem Jahr. Wir haben schon viel erlebt, da ging es mal hin und her – aber das Ding ist, wir haben uns nie aufgegeben. Wir waren immer füreinander da. Man konnte sich auf denjenigen verlassen.“

Auch wenn Niko seine Nervosität vor einem Auftritt inzwischen ganz gut im Griff habe, war es diesmal anders: „Diese Nervosität, die habe ich noch nie gehabt in meinem Leben.“ Und sein Herzblatt? „Ich bin immer mit aufgeregt, wenn er irgendwas hat“, verriet Dominique. Mit einem Antrag habe sie an diesem Abend aber absolut nicht gerechnet.

Balkonultra und seine Liebste: Ist die Hochzeit schon geplant?

Dann dürfte einer Hochzeit mit jeder Menge „Pyrooooteeeechnik“ ja nichts mehr im Wege stehen. „Das wird kommen. Dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr geht’s dann los“, kündigte der Balkonultra an. Und wer weiß, vielleicht findet die After-Wedding-Party ja erneut im Megapark auf Mallorca statt.