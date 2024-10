Urlauber fahren zum Closing nach Mallorca – eines sollten sie dringend bedenken

Das Ende der Partysaison auf Mallorca ist nahe – der Ballermann hat sich in den vergangenen Wochen aufs Closing vorbereitet. Und das verspricht nochmal Massen an feierwütigen Urlaubern!

Doch wer im Megapark oder Bierkönig an diesem Closing-Wochenende (24. bis 27. Oktober) die Nacht zum Tag machen will, sollte eines auch auf Mallorca dringend bedenken.

Urlauber auf Mallorca im Closing-Fieber

Newcomerin Caro Winter will seit diesem Jahr am Ballermann voll durchstarten. Mit ihrem Hit „Blaues Känguru“ feierte die Partyschlager-Sängerin in dieser Malle-Saison im Bierkönig ihr Debüt. Auch auf Social Media gibt sie ihren Fans Einblicke zu ihrem Leben auf Mallorca.

Dieser Tage sorgte sie aber mit einer Frage bei ihren Followern für Aufsehen: „Wusstet ihr, dass die Uhren beim Closing (von Sa. auf So.) um 1 Stunde zurückgestellt werden?“ Was das für Konsequenzen hat, löste sie in ihrem Video-Titel auf: „1 Stunde länger feiern.“ Und wie sich in den Kommentaren schnell zeigen sollte, hatten tatsächlich viele Party-Urlauber die Zeitumstellung völlig vergessen.

Mallorca-Urlauber haben große Hoffnung

„Schon wieder vergessen, dass es soweit ist. Danke für den Hinweis“, offenbart so etwa ein Follower. „Des is ja a Traum“, kann ein anderer Ballermann-Fan seine Freude kaum verbergen. Die Gelegenheit könnte für viele Partytouristen kaum günstiger sein!

Ein anderer Mallorca-Urlauber zeigt sich aber auch hoffnungsvoll: „Tatsächlich ja und ich hoffe, du hast deinen Auftritt zufällig so gegen 02.30 Uhr damit du dann direkt nochmal anfangen kannst.“ Dafür erntet er nicht nur den Zuspruch vieler weiterer Ballermann-Enthusiasten, sondern auch ein Like von Caro Winter höchstpersönlich.