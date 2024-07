Bierkönig-Newcomerin Caro Winter abergläubisch: Ohne DAS geht sie nicht aus dem Haus

Caro Winter klettert die Ballermann-Karriereleiter steil nach oben. Im Schulchor angefangen zu singen, mauserte sich die Blondine zur immer wieder von Paaren gebuchten Hochzeitssängerin und startete seit der Saison 2024 auch auf Mallorca durch.

Regelmäßig ist die Musikerin auf der Bühne im Bierkönig zu sehen. Und auch wenn sie immer wieder mit neuen Songs im Gepäck auf die Balearen-Insel fliegt, bleibt eine Sache gleich: Denn ohne einen bestimmten Gegenstand in der Tasche verlässt Caro Winter nicht das Haus!

Bierkönig-Sängerin schwört auf ihren Glücksbringer

Während einige Künstler vor ihren Auftritten ein besonderes Ritual pflegen, geht die „Blaues Känguru“-Interpretin nochmal in sich oder lässt ihren Blick über das wartende Publikum schweifen. Eine Art Glücksbringer hat Caro Winter allerdings. „Ich war 2021 bei einem Japaner essen und habe einen Glückskeks bekommen. Darauf stand ‘Ihr Name wird einmal berühmt sein’ – den trage ich seitdem immer in meinem Portemonnaie“, verriet sie gegenüber unserer Redaktion.

Caro Winter bei einem Auftritt im Bierkönig auf Mallorca. Foto: IMAGO/nicepix.world

Die Botschaft hat die Musikerin offenbar so berührt, dass sie den kleinen Zettel immer beschützend bei sich trägt. „Ich bin seitdem auch ehrlich gesagt ein bisschen abergläubisch geworden“, gab Caro Winter offen zu. Eine Wirkung scheint das Stück Papier jedenfalls zu haben, denn von diesem Moment an rückt der Traum vom Ballermann-Durchbruch immer mehr in greifbare Nähe.

Bierkönig-Künstlerin über den Ballermann: „Leute feiern mit dir!“

Auch wenn Caro Winter ihre Auftritte mit jeder Menge Balladen als Hochzeitssängerin in vollen Zügen genießt, ist ihr der Partyschlager noch ein Stückchen mehr ans Herz gewachsen: „Bei einer Hochzeit geht’s um Gefühle und das Publikum schaut dir zu, genießt den Moment. Am Ballermann ist es eher ein Miteinander – die Leute feiern mit dir!“

Mehr News:

Übrigens ist Caro Winter mit der Musik von der Playa sozusagen aufgewachsen. „Ich bin ein Dorfkind. War schon immer bei Schützenfesten, da läuft auch eher Ballermann-Musik – ich bin quasi damit großgeworden und hab es direkt lieben gelernt“, schwärmte die Newcomerin. Und genau das kann bei ihren Auftritten auf der Bühne niemand übersehen.