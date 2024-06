Vom Balkon zum Ballermann: “Pyrotechnik”-Star erfüllt sich Traum an der Playa

„Pyrooooteeeechnik, ist doch kein Verbreeeechen!“ – so lautet zumindest die Meinung von Balkonultra Niko. Und damit steht der Fußball-Fan nicht allein da. Innerhalb kürzester Zeit ging sein Video im Netz komplett durch die Decke.

Den Zeitpunkt hätte sich der Kicker passend zur EM 2024 nicht besser aussuchen können. Sogar an der Playa auf Mallorca werden die Zeilen regelmäßig rauf- und runtergegrölt. Doch wie kam es überhaupt zu dem viralen Clip? Unsere Redaktion hat nachgehakt.

Ballermann-Touristen feiern IHN an der gesamten Playa

„Ich hab auf TikTok die ganzen Ultra-Seiten gesehen, die immer aus den Blöcken gefilmt haben. Dann hab ich mir gedacht, ein Handy gehört nicht ins Stadion, um fremde Gesichter zu zeigen – das ist einfach schrecklich“, stellte der Balkonultra im Gespräch am Ballermann klar. Der Altenpfleger verfolgte deshalb einen anderen Plan: „Dann hab ich mich als Selbstfigur auf meinen Balkon gestellt und hab gesagt, ich mach das so wie die – aber ich zeige mein Gesicht!“

Balkonultra Niko arbeitet in seiner Heimat als Altenpfleger. Mit seinem „PYrotechnik“-Song wurde er jedoch über Nacht zum Star. Foto: Melina Lucht / DER WESTEN

Und genau damit traf Niko offensichtlich den Puls der Zeit. Zudem sollen seine Zeilen auch noch eine ganz besondere Message vermitteln: „Für mich ist wichtig, dass die Ultras, die eine schöne Choreo für ihre Mannschaft machen, auch Pyro dabei brauchen. Umso schöner sieht es aus. Und die sollen dafür keine Strafe zahlen müssen.“

Balkonultra komplett aus dem Häuschen: „Es ist Neuland!“

Dass sein „Pyrotechnik“-Gesang so einen immensen Erfolg im Netz haben wird, damit hatte der Balkonultra nicht gerechnet. Inzwischen wird der gebürtige Sachse sogar im Urlaub am Ballermann erkannt. „Es ist Neuland, aber ich genieße es. Für mich ist wichtig, bodenständig zu bleiben und zu wissen, wo man herkommt. Ohne meine Fans wäre ich nicht hier, das ist einfach so“, schwärmte Niko.

Wie oft er den Song schon an der Playa anstimmen musste? „Mehr als hundert Mal definitiv“, lachte der Balkonultra. Einmal auch gemeinsam mit Marc Eggers im Megapark: „Das Gefühl, was Marc und auch Ikke mir gegeben haben, ist unbeschreiblich. Wenn du da auf der Bühne stehst, der komplette Megapark mitgeht – das ist einfach Gänsehaut!“

Ballermann-Performance steht ein weiteres Mal an

Am 26. Juni ist ein erneuter Auftritt geplant. Auch dann wird der Balkonultra nochmal seinen „Pyrotechnik“-Track zum Besten geben. „Ich bin voller Vorfreude und werde meine Stimme bis dahin schonen“, kündigte der Webstar an. Seine Fans dürfen also gespannt sein!