Krieg zwischen Israel und Iran: Trump will Putin als Vermittler

Donald Trump hat Wladimir Putin als möglichen Vermittler im Krieg zwischen Israel und dem Iran ins Spiel gebracht. Der Kremlchef hatte ihm diese Rolle in einem Telefonat persönlich angeboten. Gleichzeitig forderte Trump von Putin, auch Wege für ein Ende des Ukraine-Kriegs zu suchen.

Donald Trump zeigt sich offen für ein Vermittlungsangebot von Wladimir Putin im Krieg zwischen Israel und dem Iran. „Ich wäre offen dafür“, sagte Trump im Interview mit ABC. Putin habe ihn angerufen, um die Situation zu besprechen und sich selbst für die Vermittlerrolle ins Spiel zu bringen. „Wir haben darüber länger gesprochen als über seine eigene Lage“, erklärte Trump.

Trump und Putin: Vermittlung zwischen Israel und Iran?

Der Kreml hatte zuvor bestätigt, dass Putin bei einem Telefonat mit Trump vorgeschlagen habe, eine diplomatische Lösung des Konflikts zu finden. Russland unterhält enge Beziehungen zum Iran und hatte sich bereits zuvor bei Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran als Vermittler angeboten.

++ Dazu interessant: Iran und die Atomwaffe: War es 5 vor 12? Israel spricht von „Punkt ohne Umkehr“ ++

Gleichzeitig habe Trump bei dem Gespräch mit Putin betont, dass auch dessen Krieg gegen die Ukraine beendet werden müsse. Auf der Plattform X schrieb er: „Er ist wie ich der Meinung, dass der israelisch-iranische Krieg beendet werden sollte, woraufhin ich erklärte, dass auch sein Krieg beendet werden sollte.“ Allerdings verweigert Putin bislang direkte Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Trotz vereinzelter Verhandlungen zwischen Vertretern beider Länder ist eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg weiterhin nicht in Sicht.

Putin und der Iran: Eine enge Zusammenarbeit

Russland und der Iran arbeiten eng zusammen, was auch an den westlichen Sanktionen gegen beide Länder liegt. Der Iran steht besonders in der Kritik, Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Während Trump weiterhin öffentlich die Beendigung der Konflikte fordert, bleibt unklar, wie ernsthaft Putins Vermittlungsangebot im Nahen Osten tatsächlich ist.

Mehr News:

Der Kremlchef führt gleichzeitig nicht nur Krieg in der Ukraine, sondern hält auch andere geopolitische Spannungen am Leben. Das Telefonat zwischen Trump und Putin zeigt, wie eng globale Konflikte miteinander verwoben sind – und wie kompliziert die Suche nach friedlichen Lösungen bleibt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.