Knossi: In diesem Moment rast sein Puls – „Hab die Hose voll“

Knossi ist ein absoluter Allrounder. Egal ob der regelmäßige Stream im Netz, für einen Werbespot vor der Kamera oder bei „Drei gegen Einen“ im TV-Studio – der Internet-Star mit der Krone auf dem Kopf ist kaum noch von der Bildfläche wegzudenken.

Selbst das Überleben in der Wildnis fällt dem Entertainer offenbar nicht schwer, wie er bei „7 vs. wild“ einmal mehr unter Beweis gestellt hat. Doch in einem bestimmten Moment schießt sein Puls immer wieder in die Höhe – und das machte sich ausgerechnet auf Mallorca, der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen, erneut bemerkbar.

Knossi schwärmt vom Rampenlicht – mit Respekt

Zum großen Finale des Megapark-Openings am Sonntag (28. April) hatte der „König des Internets“ nämlich ebenfalls einen Auftritt. Entscheiden möchte sich Knossi zwischen TV, Internet oder einer Karriere als Sänger übrigens nicht, wie er unserer Redaktion betonte: „Jeder dieser Bausteine macht mir Spaß.“ Gäbe es da nicht noch ein kleines Aber: „Ich hab trotzdem immer die Hose voll!“

An dieser Stelle könne er Kollegen und Freunde wie Mickie Krause und Lorenz Büffel nur beneiden: „Das sind wirklich Idole für mich, weil ich kniemals so entspannt sein kann wie sie.“ Dabei könnten beide Knossis Aufregung total nachvollziehen. „Er ist einfach ein Herzensmensch. Wenn er sagen würde, das regt ihn nicht mehr auf, oder es berührt ihn nicht, dann hat er auch keinen Spaß mehr. Und wenn der König mal keinen Spaß mehr hat, dann haben wir alle keinen mehr“, stellte Lorenz Büffel klar.

Knossi sorgt für grandiosen Startschuss

Und Spaß hatte Knossi auf der Stage an diesem Tag allemal. Nur bis es so weit ist, sei kaum zu ertragen: „Ich hoffe immer, dass die Zeit schnell vergeht und es pünktlich auf die Bühne geht.“ Ob der eine oder andere Shot seines Getränks „Alge“ in diesem Moment für mehr Lockerheit sorgt? „Nee, gar nicht. Wenn ich dann mal auf der Bühne bin, dann geht’s. Wenn ich merke, die Stimmung ist gut, dann geht es“, erklärte Knossi.

Und die Stimmung war beim Megapark-Opening mehr als gut. Mit seinen Kumpels rund um die Atzen, Mickie Krause und Lorenz Büffel im Schlepptau heizte Knossi der feierwütigen Meute ordentlich ein. Ein mehr als gelungener Startschuss für die aktuelle Ballermann-Saison!