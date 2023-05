Hochzeit: Politiker (65) heiratet 16-Jährige – mit Folgen für ihre ganze Familie

Mit der Hochzeit ändert sich für ein verliebtes Paar gefühlt das ganze Leben – aus zwei Menschen wird ein Ehepaar, eine Familie, meist mit gemeinsamen Namen.

Die Hochzeit zwischen dem brasilianischen Politiker Hissam Hussein Dehaini und einer 16-jährigen Schülerin gerät aber nicht nur wegen des Altersunterschieds von fast 50 Jahren in die Schlagzeilen – sondern weil sie auch Auswirkungen auf die Familie der Braut hatte.

Hochzeit: 65-Jähriger nimmt 16-Jährige zur Frau

Kurz nach ihrem 16. Geburtstag im April 2023 nahm Politiker Hissam Hussein Dehaini, Bürgermeister der brasilianischen Stadt Araucaria im Südosten des Landes, die blonde Gymnasiastin zur Frau, wie „TZ“ berichtet. Die Hochzeit ist laut brasilianischem Gesetz erlaubt, wonach Jugendliche ab dem 16. Geburtstag heiraten dürfen, wenn ihre Eltern zustimmen.

Genau das ist im Fall von Dehaini und seiner Angetrauten geschehen – wohl auch, weil den Verwandten der Braut so einige Vorteile winkten. So wurde die Brautmutter nur zwei Tage vor dem großen Tag zur Kultur- und Tourismusministerin von Araucaria ernannt, nachdem sie bis dato das Amt der Generaldirektorin im Bildungsministerium inne hatte. Der 16-fache Vater und künftige Schwiegersohn Dehaini erklärte die Entscheidung mit ihren „26 Jahren Erfahrung im öffentlichen Dienst, mit umfangreichen Erfahrungen im Bildungsbereich und in Führungs-, Beratungs- und Managementpositionen.“

Auch die Tante der 16-jährigen Braut erhielt kurz vor der Hochzeit einen neuen Job, sie wurde als Sekretärin von Dehaini angestellt. Doch die Freude über die neuen Positionen hielt nicht lange.

Hochzeit: Brautmutter und Tante verlieren ihre Jobs

Denn die Personalentscheidungen des 65-Jährigen sorgten für Kritik – und so wurden die Brautmutter und Tante schon nach wenigen Tagen wieder entlassen. Bereits in der ersten Amtszeit des 2016 gewählten Bürgermeisters wurden Vorwürfe der Vetternwirtschaft laut – so waren Dehainis damalige Ehefrau, seine Töchter und sein Schwager zu dieser Zeit im Rathaus angestellt.

Seine frischgebackene 16-jährige Ehefrau dürften die Personalangelegenheiten wohl kaum kümmern. Sie meldete sich kürzlich in den sozialen Medien zu dem Wirbel um die Hochzeit zu Wort, schrieb zu einem Foto mit ihrem Ehemann, der ein Vermögen von rund 14 Millionen Real (etwa 2,6 Millionen Euro), einen Privathubschrauber, Luxusautos und drei Wohnungen besitzen soll: „Was ehrlich gesagt zählt… ist, dass es uns egal ist!“