Lotto: Frau knackt Jackpot kurz vor ihrer Hochzeit – ihr Entschluss bricht dem Partner das Herz

Kurz vor einer Hochzeit – die ja bekanntermaßen alles andere als billig ist – plötzlich ein unerwarteter Geldsegen in Form eines Lotto-Gewinns? Viel mehr Glück kann ein Brautpaar doch gar nicht haben, könnte man meinen. Da steht die gemeinsame Ehe doch direkt unter einem finanziell guten Stern.

Tja, Braut Alyssa hat das offenbar völlig anders gesehen. Die US-Amerikanerin stand nur wenige Tage vor ihrer geplanten Hochzeit, als sie unerwartet im Lotto gewann. Doch anstatt sich gemeinsam mit ihrem Partner über den Geldregen zu freuen, traf sie eine drastische Entscheidung, die ihrem Partner sicherlich das Herz brach.

Lotto-Gewinnerin sagt Hochzeit ab

Denn Alyssa machte kurzerhand mit ihrem Verlobten Schluss und sagte ihre Hochzeit tatsächlich ab – nur drei Tage vor dem geplanten Termin! Die junge Frau, die bis dahin in der Modebranche tätig war, sah in dem Lottogewinn endlich die Möglichkeit, ihren Interessen und Leidenschaften nachzugehen, für die sie bisher weder Zeit noch Geld hatte.

Der bisherige Plan – Ehe schließen, ein gemeinsames Zuhause aufbauen, eine Familie gründen – erschien der Anfang-20-Jährigen plötzlich alles andere als erstrebenswert. Alyssa betrachtete den gesamten Themenbereich Liebe, Romantik und Beziehung plötzlich in einem ganz neuen Licht. Mittlerweile sieht Alyssa die Ehe sogar als „Falle“ an, „die Menschen unglücklich machen soll“, wie sie in einem TikTok-Video verrät.

„Ich denke auch, dass sich meine Sicht auf die Ehe als junge Frau, die in der Lage ist, finanziell für sich selbst zu sorgen, wirklich geändert hat“, erklärte Alyssa in einem Interview mit dem Magazin „People“. „Weißt du, manchmal finden wir uns in Ehen wieder, weil sie Stabilität bieten. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich noch nicht bereit bin, eine Familie zu gründen, mich niederzulassen, und ich bin nicht an einem Ort, an dem ich das muss.“

Lotto-Gewinnerin hat keine Lust auf Ehe

Wie sie ihr Leben als Lotto-Gewinnerin stattdessen nun lebt? Wie der britische „Mirror“ berichtet, konzentriert sich Alyssa vor allem auf kreative Tätigkeiten (Aquarell-Malerei, Stricken, Nähen) und treibt viel Sport (Cheerleading, Halbmarathon-Training).

Auf Beziehungen hat die junge US-Amerikanerin erstmal gar keine Lust. Liebe und Partnerschaften seien zwar schön, aber das alles in einem gesetzlichen Rahmen festzumachen, der in ihren Augen aus historischer Sicht nie etwas mit Liebe zu tun hatte, sondern nur mit gesetzlichen Vorteilen – das reizt sie im Moment wirklich überhaupt nicht.