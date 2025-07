Formel 1 – Großer Preis von Großbritannien im Live-Ticker: Mega-Strafe zerstört alles

Nach Spielberg kommt Silverstone: Die Formel 1 macht an diesem Wochenende in Großbritannien Halt. 1948 Uhr fand zum ersten Mal ein Rennen in Silverstone statt, seit 1987 wird durchgängig in Northamptonshire gefahren.

In den letzten Jahren dominiert vor allem ein Mann den Großen Preis von Großbritannien: Seit 2014 gewann Lewis Hamilton satte achtmal bei seinem Heimrennen. In diesem Jahr ist der viermalige Formel-1-Weltmeister von einem Sieg jedoch wohl weit entfernt. Stattdessen könnte McLaren die nächste große Party feiern und das Heimrennen dominieren.

Formel 1 – Großer Preis von Großbritannien im Live-Ticker

Gelingt für McLaren der nächste (Doppel-)Sieg? Wie performt Max Verstappen nach der herben Enttäuschung in Österreich? Wie schlagen sich Hamilton und George Russell bei ihrem Heim-GP? In unserem Live-Ticker verpasst du nichts – alle Highlights, alle Aufreger, alle spannenden Szene hier LIVE.

Großer Preis von Großbritannien: Startaufstellung

Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris George Russell Lewis Hamilton Charles Leclerc Fernando Alonso Pierre Gasly Carlos Sainz Kimi Antonelli Yuki Tsunoda Isack Hadjar Alex Albon Esteban Ocon Liam Lawson Gabriel Bortoleto Lance Stroll Oliver Bearman Nico Hülkenberg Franco Colapinto

14.25 Uhr: In knapp anderthalb Stunden geht es los auf dem Traditionskurs. Wo das Rennen im TV läuft, kannst du hier nachlesen.

11.32 Uhr: Gestern bereits deutete sich ein wenig Regen an. Erleben wir später vielleicht eine Wasserschlacht? Nach derzeitigem Stand eher nicht. Bis 16 Uhr sollen die Schauer an der Strecke vorbei sein. Aber man weiß ja nie…

Sonntag, 6. Juli, 09.53 Uhr: Einen schönen Sonntag an alle. Race-Day in Silverstone! Nur einer wird sich mächtig ärgern: Oliver Bearman. Der Haas-Rookie muss nach seiner Monster-Quali trotzdem fast ans Ende des Feldes. Alles zu seiner heftigen Strafe liest du hier >>>

17.13 Uhr/Q3: Die Pole-Position geht an Max Verstappen! Der Niederländer schafft es wirklich, den Red Bull auf Platz 1 zu hieven – was für eine Leistung. Die beiden McLaren konnten sich in ihren zweiten Runden in Q3 nicht mehr verbessern.

Damit startet Verstappen vor Piastri und Norris, dahinter folgen Russell, Hamilton und Leclerc.

16.58 Uhr/Q3: Jetzt geht es um die Pole-Position.

16.51 Uhr/Q2: Kein weiterer Unfall, aber jede Menge Überraschungen. Ocon, Albon, Hadjar, Tsunoda und Sainz sind raus. Dafür sind Gasly und Bearman (!) im Q3. Besonders bitter für Bearman: Er hat für seinen Crash unter roter Flagge eine Zehn-Platz-Strafe erhalten. Das heißt, er wird trotzdem von weit hinten starten.

16.36 Uhr/Q2: Weiter geht es mit dem zweiten Abschnitt.

16.29 Uhr/Q1: Und damit findet ein verlängertes Q1 sein Ende. Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Nico Hülkenberg und Franco Colapinto scheiden aus.

16.22 Uhr/Q1: Weiter geht es mit der ersten Session und jetzt ist Eile geboten: Es kündigt sich Regen an. Deshalb hoffen jetzt alle, schnelle Zeiten im Trockenen setzen zu können.

16.11 Uhr/Q1: Rote Flagge in Silverstone. Franco Colapinto verliert die Kontrolle über seinen Wagen und schlägt ein. Das Auto ist zwar weitestgehend heile, aber er kann nicht mehr weiterfahren.

16.00 Uhr/Q1: Raus geht auf den Asphalt. Bortoleto und Bearman sind beide dabei. Die Mechaniker haben ganze Arbeit geleistet.

Heftige Unfälle im Training

14.36 Uhr: Und zum Schluss kracht es richtig. Knapp vier Minuten vor dem Ende der Session flog Gabriel Bortoleto ab und zertrümmerte den linken Vorderreifen. Kurios: Fast zeitgleich crashte auch Oliver Bearman beim Versuch, in die Box zu fahren. „Verdammter Idiot. Meine Bremsen waren kalt. Fuck me. Oh, das tut mir leid“, funkte der Rookie sichtlich sauer mit sich selbst. Ob die beiden Autos bis zur Quali wieder fahrbereit sind?

Die Bestzeit setzte in diesem Chaos am Ende Charles Leclerc.

13.30 Uhr: Los geht es mit dem letzten freien Training.

13.00 Uhr: In einer halben Stunde startet das 3. Freie Training, anschließend wartet die Qualifikation. Hier liegt das Augenmerk auch auf Nico Hülkenberg. Denn obwohl er zuletzt in den Rennen immer überzeugte, macht er sich das Leben mit schlechten Qualis sehr schwer >>>

11.11 Uhr: Keine Strafe haben die Stewards übrigens gegen Carlos Sainz ausgesprochen. Der hatte sich im zweiten Training gedreht und war beim Weiterfahren fast in Nico Hülkenberg gekracht. Nach Anhörung beließen es die Regelhüter bei einer Verwarnung.

Samstag, 5. Juli, 9.35 Uhr: Hallo und einen schönen guten Morgen. Heute wird es das erste Mal richtig spannend in Silverstone, wenn die Qualifikation über die morgige Startaufstellung entscheidet. Kann Lewis Hamilton nach guten Leistungen für eine Überraschung sorgen?

Formel 1: Ausrufezeichen von Hamilton

18.06 Uhr: Das war’s für heute. Hamilton kommt im zweiten freien Training nur noch auf Platz drei. Vor ihm liegen Teamkollege Charles Leclerc und Lando Norris mit der schnellsten Rundenzeit. Dennoch kann Ferrari dem Rennwochenende positiv entgegenblicken. Verstappen erkämpft sich die fünftbeste Zeit. Hülkenberg landet auf Rang 17. Weiter geht es dann morgen ab 12.30 Uhr deutscher Zeit mit dem dritten Training, gefolgt vom entscheidenden Qualifying (15 Uhr).

17.00 Uhr: Das zweite freie Training startet in Silverstone, die Autos sind auf der Strecke. Kann Hamilton im Ferrari an seine Top-Performance im ersten Training anknüpfen? Und wie startet der zuletzt sehr starke Nico Hülkenberg in das Rennwochenende? In Kürze gibt es auf diese Fragen eine Antwort.

14.45 Uhr: Hamilton setzt ein erstes kleines Statement und liefert im ersten freien Training die Bestzeit! Der Brite liefert eine tolle Runde und beendet die erste Einheit als bester. Die zweitbeste Zeit lieferte Norris, Piastri fuhr auf die drei, Leclerc wird Vierte. Für Ferrari und McLaren geht das Wochenende als gut los. Verstappen hingegen hat weiterhin Probleme, wird nur zehnter. Um 17 Uhr folgt dann das zweite freie Training.

12.30 Uhr: Einer der heimlichen Stars der Formel 1 ist derzeit auch zweifelsohne Nico Hülkenberg. Der deutsche Pilot überzeugt mit starken (Renn-)Leistungen, fuhr dreimal hintereinander mit dem Sauber in die Punkte. In Österreich startete er von Platz 20 und kam sensationell auf Platz neun ins Ziel.

Gelingt Hülkenberg der Viererpack, holt er auch in Silverstone Punkte? Fakt ist: Eine gute Leistung im Qualifying würde das ganz deutlich vereinfachen. Zuletzt musste er nach einer Enttäuschung in der Qualifikation von weit hinten starten.

Verstappen das bestimmende Thema

11.45 Uhr: In diesen Tagen dreht sich fast alles um ein Thema: Max Verstappen und ein möglicher Wechsel zu Mercedes. Erst vor wenigen Tagen sickerte die Meldung durch, dass sich der Niederländer gar bereits mit Toto Wolff auf eine gemeinsame Zusammenarbeit ab 2025 geeinigt habe (DER WESTEN berichtete).

Am Donnerstag (03. Juli) wies er die Gerüchte zurück, betonte unter anderem, dass er sein Plan, seine gesamte Karriere bei einem Rennstall zu verbringen, noch immer verfolge. Ein Bekenntnis zu Red Bull vermied er jedoch weiterhin.

Freitag, 04. Juli, 10.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Großbritannien der Formel 1! Das Traditionsrennen in Silverstone steht vor der Tür – für einige Stars und einige Teams ist es das Heimrennen. Die Fans dürfen sich auf ein großes Motorsport-Fest freuen!