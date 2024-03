Hochzeit: Vater heiratet ein zweites Mal – Tochter tickt aus, als sie die Braut sieht

Diese Hochzeits-Story wirkt schon ein wenig merkwürdig. Chris Chapin (44) ist ganze 16 Jahre älter als seine Frau Savana (28). Doch das ist natürlich noch nicht das Seltsame daran – so ein Altersunterschied ist ja grundsätzlich nicht ganz ungewöhnlich.

Kurios wird es erst, als Chris‘ Tochter Tizziana (21) vor der Hochzeit sieht, wen ihr Vater da heiraten möchte.

Hochzeit: Tochter ist geschockt von der Braut

Chris und Savana lernten sich in seinem Haarsalon kennen. Sie arbeitete für ihn, hatte aber erstmal kein Interesse an einer Beziehung – unter anderem weil er sich gerade erst von seiner Ex-Frau hatte scheiden lassen. Doch mit der Zeit fanden die beiden zueinander.

Aber jetzt wird’s pikant: Tochter Tizziana, die zu dem Zeitpunkt ebenfalls in dem Haarsalon arbeitete, und Freundin Savana sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Tizziana konnte es nicht fassen, dass sich die beiden daten. Zudem wurde dem Paar laut „New York Post“ vorgeworfen, dass er sich an eine deutlich Jüngere ranmacht und sie nur ihre Karriere fördern will.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: ++ Hochzeit: Brautpaare werden im Schnitt immer älter – doch ein anderer Trend lässt staunen ++

Eine Story mit Happy End

Da Savana auf TikTok Einblicke in ihr Leben gibt, waren damals auch die negativen Kommentare nicht weit. So schreibt jemand: „Ich wäre traumatisiert, wenn mein Vater jemanden heiratet, der exakt so aussieht wie ich!“ Eine andere Userin fragt: „Will Chris seine eigene Tochter daten? Ihr seht aus wie Schwestern!“

Doch inzwischen hat sich alles wieder normalisiert. Savana und Tizziana sind Freundinnen geworden. Und Chris hat mit seiner neuen Frau bereits drei Kinder bekommen. Mit den dreien aus erster Ehe hat er nun also ganze sechs Kinder. Doch die Familie scheint glücklich zu sein – was will man mehr?

Wenn du wissen willst, warum ausgerechnet Superstar Taylor Swift schuld sein soll, dass eine Braut ihre beste Freundin wieder auslädt, solltest du hier weiterlesen.