Hochzeit: Braut lädt beste Freundin aus – schuld ist Taylor Swift!

Für eine Braut ist die Hochzeit in aller Regel ein wundervoller Tag, den sie auch mit all ihren Freundinnen teilen möchte. Häufig machen diese die Feier obendrein als Brautjungfern zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Doch in dem Fall, um den es hier geht, sah eine Braut namens Jess für sich keine andere Wahl, als eine ihrer engsten Freundinnen von der Hochzeit auszuschließen. Der Grund war ausgerechnet Mega-Star Taylor Swift! Aber alles der Reihe nach.

Hochzeit weniger wichtig als Konzert von Taylor Swift?

Fast wäre die ganze Sache erst sehr spät oder vielleicht auch gar nicht aufgeflogen, hätte es da nicht vorher eine verhängnisvolle Radio-Show gegeben. Brautjungfer Olivia eröffnete in der australischen Sendung „Fifi, Fev und Nick“ auf dem Sender „101.9 The Fox“, dass sie sich von Jess‘ Hochzeit wegschleichen wolle, um an einem der „Eras“-Tour-Termine von Taylor Swift in Australien teilzunehmen. Das sollte quasi ein Kompromiss aus Hochzeit und Konzert werden.

Olivia sagte, dass ihr bewusst sei, dass ihre Freundin Jess verärgert sein würde. Was Olivia allerdings nicht wusste: Die Moderatoren der Show hatten auch Jess als Gast in die Sendung eingeladen. So kam alles raus – und die Braut war ziemlich irritiert. Ob das ein Streich sein solle, fragte sie.

Braut fühlt sich von Brautjungfer gedemütigt

Jess tobte regelrecht in Richtung Olivia: „Du weißt das mit dem Konzert schon seit Dezember. Jetzt sagst du mir das drei Wochen vor meiner Hochzeit?“ Die australischen Hörer waren verblüfft angesichts dieser misslichen Lage. Einige Zeit später lud das Radio-Team daher Jess erneut in die Show ein, um zu erfragen, wie die Sache ausgegangen war. Und Jess berichtete, dass sie Olivia komplett von ihrem großen Tag ausgeschlossen hatte, da sie sich nicht von einem Taylor Swift-Konzert ihren großen Tag ruinieren lassen wollte. Jess betonte, dass sie sich „gedemütigt“ und „wütend“ darüber fühlte, dass ihre Freundin sie auf diese Weise betrogen hatte. Olivia habe „ihr wahres Gesicht gezeigt.“

Vielleicht können „Swifties“ – so nennen sich die Fans von Taylor Swift – den Zwiespalt verstehen, in dem Olivia sich gesehen hat. Doch viele andere nicht. Als die Radiomoderatoren die Geschichte in den sozialen Medien teilten, stellten sich die meisten Leute auf die Seite von Jess und gratulierten ihr dazu, dass sie jemanden aus ihrem Leben gestrichen hatte, der „toxisch“ war, anstatt Olivia einfach zu erlauben zu tun, was sie wollte. Jemand schimpfte: „Ich stimme der Braut zu. Ein Konzert von Taylor Swift über die eigenen Pflichten als Brautjungfer am Hochzeitstag einer der besten Freundinnen zu stellen, ist absolut absurd.“