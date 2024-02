Hochzeit: Frau erfährt düsteres Detail über Bräutigam – sie verlässt sofort die Feier

Diese Hochzeit nahm eine düstere Wendung…

Eine Frau berichtete auf „Reddit“, wie sie als Brautjungfer auf der Hochzeit ihrer Arbeitskollegin eingeladen war. So weit, so normal. Doch im Vorfeld der Trauung gab es immer wieder merkwürdige Details, die darauf schließen ließen, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zuging.

Doch die Brautjungfer ignorierte die Roten Flaggen – bis zu dem Moment, als sie ein schreckliches Detail über den Bräutigam erfuhr.

Hochzeit: Brautjungfer erzählt irre Story

Alles begann schon mit der Anfrage der Braut. Ein Jahr lang hatten sie und ihre auserwählte Brautjungfer kein Wort miteinander gewechselt – und plötzlich, wie aus dem Nichts, die Anfrage für die Hochzeit? „Ich war überrumpelt, aber auch überrascht und geschmeichelt, also ignorierte ich meine Instinkte und sagte zu“, schreibt sie.

Der Bräutigam war ihr nicht völlig unbekannt – er war Stammkunde in dem Geschäft, in dem die Braut und die Brautjungfer arbeiteten. Schon hier erfuhr die junge Frau fragwürdige Details über den Bräutigam, die „ihr immer verdächtig vorkamen“. Er soll einst in einer Bar eine Frau kennengelernt haben, die er für volljährig hielt. Erst nach dem Sex sei herausgekommen, dass sie minderjährig war.

Doch die Brautjungfer bohrte nicht weiter nach, sondern wartete einfach auf den großen Tag des Paares. Die Vorbereitungen verliefen jedoch äußerst ungewöhnlich: Zuerst bestand die Braut darauf, die Kleider für ihre Brautjungfern selbst zu kaufen – doch ihre Auswahl kam derart schlecht an, dass die Brautjungfern sich am Ende doch lieber selbst einkleideten.

Hochzeit wird zum Fiasko

Dann kam die Hochzeit. Veranstaltungsort war ein öffentlicher Park – doch dort gingen die Probleme direkt weiter: Es gab nicht genügend Stühle für die Gäste und das gesamte Buffet bestand aus rund 18 Kilogramm Pulled Pork, das der Onkel der Braut mitgebracht hatte. Zudem war kein Fotograf vor Ort, der Bruder der Braut filmte alles mit dem Handy mit.

Eine absolute Vollkatastrophe. Doch die Krönung erfolgte, als die Braut plötzlich deutlich machte, dass die Hochzeitsgesellschaft den Park verlassen müsse. Die Brautjungfer fragte, ob das Paar die Location nicht reserviert habe. Die Antwort war erschütternd.

Horror-Geheimnis um Bräutigam

Denn wie die Braut erzählte, dürfte sich der Bräutigam gar nicht in dem öffentlichen Park aufhalten – weil er ein registrierter Sexualstraftäter sei! Die Geschichte mit der minderjährigen Barbekanntschaft habe sich nämlich in Wahrheit ganz anders zugetragen. Tatsächlich hatte der Bräutigam wohl mit der Babysitterin seiner Söhne geschlafen – obwohl er genau wusste, dass sie erst 13 Jahre alt war!

„Ich bin rausgegangen“, erzählt die Brautjungfer, die der Feier sofort den Rücken kehrte. „Ich nahm meine Flasche Wein, fuhr durch den Drive-Thru meines Lieblings-Burgerladens und ging nach Hause.“ Definitiv die bessere Entscheidung.