Hochzeit: Braut schaut am Tag nach der Trauung in Spiegel – und kann nicht fassen, was sie sieht

Eine Hochzeit in weiß. Das perfekte Kleid, mit den perfekten Haaren, der perfekten Location und dem perfekten Mann an ihrer Seite. Davon träumen viele Frauen und planen bereits Jahre im Voraus ihren Hochzeitstag. Die Realität sieht dann jedoch meist anders aus, als sie sich all die Jahre in der Vorstellung ausgemalt wurde, wie eine Braut schließlich feststellen muss.

Auf die Vermählung folgt meist zur Feier des Tages eine wilde Party. Freunde und Familie feiern gemeinsam mit dem Brautpaar ausgelassen das Leben und die Liebe und lassen es bis zum Sonnenaufgang so ordentlich krachen. Die Braut nimmt sich dabei meist jedoch etwas zurück, um sich an diesen besonderen Tag noch ein Leben lang erinnern zu können. Es scheint jedoch Ausnahmen zu geben.

Hochzeit: Die Realität am Morgen danach

Am vergangenen Wochenende (23. / 24. September) gaben sich Jade McBride und ihr Partner Michael das Ja-Wort. In Glasgow, Schottland, fand die Zeremonie statt, die mit einer ordentlichen Party ausgeklungen ist. Nachdem das Brautpaar die Nacht zum Tag gemacht hatte, teilte die Braut Jade McBride am nächsten Morgen ihren After-Wedding-Look und der sah anders aus, als erwartet.

Völlig verkatert und ungefiltert zeigte die Braut sich am nächsten Morgen in den sozialen Netzwerken. In einer Facebook-Gruppe teilt Jade ein Spiegel-Selfie, das die fünffache Mutter verschmiert und mit Resten der Hochsteckfrisur vom Vortag zeigte. Die blanke Realität also. Jade selbst fand ihren Anblick jedoch eher amüsant als beschämend. Deshalb teilte sie das Bild auch im Netz.

In den sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Fotos, auf denen Filter und Retuschen die Wirklichkeit verzerren. Umso besser, wenn einige Beiträge, wie der von Jade, die ungefilterte Realität zeigen.