Hochzeit: Brautpaar schreitet zum Altar – ihr Weg führt an Skeletten vorbei

Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben des Brautpaares sein. Die Trauung dieses Pärchens hingegen war der absolute Horror – und genauso wollten sie es.

„Bis dass der Tod euch scheidet“ – dieses Paar hat den Spruch wohl ein bisschen zu ernst genommen: Sie feierten ihre Hochzeit inmitten zahlreicher Skelette! Isabel (24) teilte den Clip von sich und ihrem Mann auf TikTok.

Paar feiert Hochzeit in den Pariser Katakomben

„Eine Hochzeit in den Pariser Katakomben an Halloween ist irgendwie verrückt“, wird sie von dem englischsprachigen Medium „The Sun“ zitiert. Nachdem das Paar in einem trendigen Pariser Restaurant gegessen hatte, ging es mit einem Freund in die Katakomben.

Als Katakomben von Paris wird das städtische Beinhaus in Paris bezeichnet, das ab 1785 im Zuge der Schließung vieler Pariser Pfarrfriedhöfe im Süden von Paris der stillgelegten unterirdischen Steinbrüche von Petit-Montrouge angelegt wurde. Nach dem Passieren des Eingangs zum Beinhaus sind unter anderem an Besichtigungspunkten die aufgeschichteten Knochen und Schädel zu sehen.

Brautpaar ist von Grusel-Hochzeit begeistert

„Zuerst mussten wir mit unserem Freund hinuntergehen, der unser Führer und auch unser Zeuge war“, sagte Isabel. „Am Ende hat Justin diesen Schädel mitgenommen, um ihn zu fotografieren. Aber keine Sorge. Wir haben ihn genau dort zurückgebracht, wo wir ihn gefunden haben. Wir haben ihn nur auf eine kurze Exkursion mitgenommen.“

Dann hat das Paar in einem „gereinigten“ Brunnen geheiratet, wie „The Sun“ weiterschreibt. „Mit diesem Schwarzlicht konnte man all die wunderschönen Formationen sehen. Und dann haben wir ein paar Fotos in dieser Gegend gemacht, nur weil wir dort waren“, war die Braut begeistert.