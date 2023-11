Die größten Länder der Welt nach Fläche 2023

Die Erde umfasst eine Gesamtfläche von 510 Millionen Quadratkilometern. Allein 361 Millionen Quadratkilometer (71 Prozent) der Erde sind Wasser. Nur 149 Millionen Quadratkilometer (29 Prozent) werden mit Land bedeckt. Eine Gesamtzahl von 195 Ländern auf der Welt ergibt sich, wenn man zu den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UNO) noch den Vatikan und Palästina als Beobachterstaaten hinzuzählt.

Flächenmäßig gibt es bei allen Ländern große Unterschiede. Auch Einwohnerzahlen und die Bevölkerungsdichte schwanken je nach Kontinent. Besonders die topografische Beschaffenheit und soziale Strukturen entscheiden über die Verteilung der Einwohner. Der Bevölkerungsreichtum ergibt sich somit nicht gleich durch ein großes Land. Welche sind also die größten Länder der Welt nach Quadratkilometern und wie sieht es dort mit der Bevölkerungsdichte aus?

Platz 1o: Algerien

Algerien belegt den letzten Platz der zehn größten Länder der Welt. Foto: IMAGO/Cavan Images

Das kleinste Land der Top 10 ist Algerien. Mit 2.381.740 Quadratkilometern ist Algerien das größte Land Afrikas. Diese Gesamtfläche ist dreimal so groß wie die Türkei mit 793.562 Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl liegt bei 45,6 Millionen – was eine Bevölkerungsdichte von 19,3 Menschen pro Quadratkilometer ergibt.

In Anbetracht der Naturlandschaft ist das eine hohe Zahl. Denn vier Fünftel des Staats gehören zur Sahara. Die größte Wüste der Welt (9 Millionen Quadratmeter) befindet sich also zu 80 Prozent in Algerien. Daher leben die meisten Einwohner im Norden, wo das Mittelmeer angrenzt.

Platz 9: Kasachstan

Kasachstan liegt im Ranking der größten Länder der Welt auf dem neunten Platz. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Im Ranking der flächenmäßig größten Länder der Welt schafft es Kasachstan auf Platz Neun. Der Staat verfügt über eine Gesamtfläche von 2.724.900 Quadratkilometern und ist das größte Binnenland der Erde. Die Naturlandschaft variiert zwischen Wüsten, Bergen und Seen. Etwa 58 Prozent der Landfläche ist Wüste und Halbwüste. Damit ist Kasachstan eine der trockensten Regionen Zentralasiens. Der Staat ist mit einer Einwohnerzahl von 19,6 Millionen im Vergleich zu Algerien dünn besiedelt.

Das Land ist bekannt für den Weltraumbahnhof Baikonur. Von dort aus wurde 1961 der erste Mensch (Juri Gagarin) in den Weltraum geschossen. Kasachstan ist außerdem einer der weltweit führenden Exporteure von Erdöl und Erdgas.

Platz 8: Argentinien

Argentinien ist das achtgrößte Land der Welt. Foto: IMAGO/Addictive Stock

Nur 55.500 Quadratkilometer trennen Platz Neun und Acht voneinander. Argentinien gilt mit einer Gesamtfläche von 2.780.400 Quadratkilometern nicht nur als achtgrößtes Land der Welt, sondern auch als zweitgrößtes Staatsgebiet auf dem Kontinent Südamerika. Die Gesamtbevölkerung liegt bei 45,8 Millionen Menschen. Etwa ein Drittel (15,37 Millionen) lebt im bevölkerungsreichsten Ballungsraum Buenos Aires.

Kultur, Tanz und Festivals ziehen die Menschen in die Städte Argentiniens. Der Staat ist zu 91 Prozent urban besiedelt, die übrigen 9 Prozent der Bevölkerung leben auf dem Land. Insgesamt ist der Süden Argentiniens mit einer Bevölkerungsdichte von 1 bis 3 Einwohnern pro Quadratkilometer am dünnsten besiedelt. Die Naturlandschaft ist dort für ihre Gletscher mit einer Fläche von 250 Quadratkilometern bekannt.

Platz 7: Indien

Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, flächenmäßig aber nur das siebtgrößte. Foto: imago images/VWPics

Es folgt das Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte der Welt. Indien verfügt über eine Gesamtfläche von 3.287.263 Quadratkilometern und ist der größte demokratische Staat des Kontinents Asien. Aktuell ist es mit einer Einwohnerzahl von ca. 1,429 Milliarden das bevölkerungsreichste Land der Welt – Prognosen sind sich uneinig darüber, ob dieser Titel bald wieder an China gehen wird. Berechnet an der Gesamtfläche beläuft sich Indiens Bevölkerungsdichte auf 480,5 Einwohner pro Quadratkilometer.

Durch die steigende Bevölkerungsdichte erhöht sich auch das städtische Wachstum. In Delhi, der zweitgrößten Stadt nach Einwohnerzahl, leben 32,9 Millionen Menschen. Während die städtische Bevölkerung 2012 nur 31,6 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte, sind es 2023 ca. 36 Prozent – Tendenz steigend.

Weitere spannende Themen:

Die 20 ärmsten Länder der Welt 2023 nach BIP pro Kopf

Die zehn größten Städte Europas nach Einwohnern 2023

Größte Flughäfen der Welt 2023: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren weltweit

Platz 6: Australien

Australien ist der kleinste Kontinent der Welt, landet im Ranking der größten Länder aber auf Platz sechs. Foto: imago images/IraSokolovskaya

Australien ist mit 7.741.220 Quadratkilometern flächenmäßig mehr als doppelt so groß wie Indien. Der kleinste Kontinent der Erde landet damit auf dem sechsten Platz im Ranking der größten Länder der Welt nach Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl von 26,4 Millionen ist eher niedrig. Es ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 3,4 Einwohnern pro Quadratkilometer. Nur etwas weniger als 30 Prozent Australiens sind bewohnt. Die bevölkerungsreichsten Städte sind Melbourne (4,88 Millionen) und Sydney (4,86 Millionen).

Den Rest der Landesfläche Australiens (72 Prozent) nimmt das Outback ein. Es ist 5,6 Millionen Quadratkilometer groß, was die Hälfte der Fläche von Europa ist. Australien verfügt über viel Naturlandschaft zu Wasser, die ein Prozent der Gesamtfläche ausmacht. Mit 348.700 Quadratkilometern ist das Great Barrier Rief das größte Korallenriff der Welt und entspricht ungefähr der Fläche Deutschlands.

Weitere spannende Themen:

Die kleinsten Länder Europas nach Fläche

Die größten Länder Europas nach Fläche

Die kleinsten Länder der Welt nach Fläche

Platz 5: Brasilien

Brasilien belegt Platz fünf der größten Länder der Welt. Foto: IMAGO/ingimage

Brasilien ist ca. 900.000 Quadratkilometer größer als Australien. Der größte Staat Südamerikas verfügt über 8.515.770 Quadratkilometer, was ungefähr 47 Prozent der Gesamtfläche des Kontinents sind. Eines der wichtigsten geografischen Merkmale Südamerikas ist der Amazonas Regenwald, der sich über 9 Staaten erstreckt. Mit etwa 4 Millionen Quadratkilometern Landfläche hat Brasilien den größten Teil (60 Prozent) am Amazonas. Aufgrund der Rodung sinkt der Anteil jedoch mit jährlichem Verlust.

Die Einwohnerzahl Brasiliens beträgt ca. 218 Millionen. Es ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 25,6 Einwohnern pro Quadratkilometer, wobei die meisten Menschen in Großstädten wie São Paulo und Rio de Janeiro leben. São Paulo ist mit 22,6 Millionen Einwohnern die fünftgrößte Stadt der Welt. In Rio de Janeiro steht das Wahrzeichen Brasiliens, die 38 Meter hohe Christusstatue Cristo Redentor.

Platz 4: China

China ist das viertgrößte Land der Welt. Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Obwohl China mit 9.596.960 Quadratkilometern flächenmäßig fast dreimal so groß wie Indien ist, konkurrieren die beiden Staaten um das bevölkerungsreichste Land der Welt. Außerdem teilt sich China mit Russland den Platz um die meisten Nachbarländer. Durch 14 Grenzen verfügt China mit 22.133 Kilometern über die größte Ländergrenze aller Staaten.

Chinas Einwohnerzahl beträgt 1,425 Milliarden. Damit kommt der Staat auf eine Bevölkerungsdichte von 150 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Verteilung der Gesamtbevölkerung auf der Landfläche unterscheidet sich zwischen östlicher Küstenregion (40-45 Prozent), Flusstälern (20-25 Prozent), nördlichen Regionen (20-25 Prozent) und Südwesten (15 Prozent). Insgesamt gibt es in China mehr als 100 Städte mit einer Bevölkerung von über einer Million Menschen. Pekings Einwohnerzahl liegt bei 21,8 Millionen, während Shanghai es mit 29,2 Millionen sogar auf den dritten Platz der bevölkerungsreichsten Städte der Welt schafft.

Platz 3: USA

Platz drei der größten Länder der Welt belegen die USA. Foto: IMAGO/Westend61

Auf dem dritten Platz der größten Länder der Welt befinden sich die USA. Die Vereinigten Staaten verfügen über eine Gesamtfläche von 9.833.517 Quadratkilometern. Mit einer Einwohnerzahl von 340 Millionen kommen die USA auf eine Bevölkerungsdichte von 35 Einwohnern pro Quadratkilometer. Doch nur 18 Prozent der Bevölkerung leben in den ländlichen Gebieten der Vereinigten Staaten.

Von den 50 Bundesstaaten ist Alaska mit 1.717.854 Quadratkilometern flächenmäßig der größte, beherbergt aber nur 730.000 Einwohner. Die Mehrheit der Gesamtbevölkerung (82 Prozent) lebt in den Megacitys der USA. Washington, Miami, Chicago und Los Angeles kommen auf jeweils 5 Millionen Einwohner, wobei Ballungsräume die Zentren sind. Die Stadt mit der größten Einwohnerzahl (7,9 Millionen) ist New York.

Platz 2: Kanada

Auf dem zweiten Platz der größten Länder der Welt landet Kanada. Foto: IMAGO/imagebroker

Kanada ist flächenmäßig nur etwa 150.000 Quadratkilometer größer als die Vereinigten Staaten. Die Einwohnerzahlen und Naturlandschaften unterscheiden sich jedoch stark. Kanadas 9.984.670 Quadratmeter nehmen 41 Prozent des Kontinents Nordamerika ein. Der Staat teilt sich die längste einfache Ländergrenze der Welt (8.891 Kilometer) mit den USA. Kanada verfügt im Gegensatz nur über eine Einwohnerzahl von 38,8 Millionen. Auch die Bevölkerungsdichte fällt mit 3,9 Einwohnern pro Quadratkilometer geringer aus.

Die Landfläche Kanadas setzt sich aus Gebirgen (2,2 Millionen Quadratkilometer), dem Tiefland (3 Millionen Quadratkilometer) und der Tundra (2 Millionen Quadratkilometer) zusammen. Besonders bekannt ist Kanada für die Rocky Mountains. Seen und Flüsse machen 7,6 Prozent der Fläche des Landes aus. Der Staat hat mehr Süßwasserseen als jedes andere Land der Welt und über 30.000 Seen. Die größten Seen sind der Große Bärensee und der Große Sklavensee.

Platz 1: Russland

Das größte Land der Welt ist Russland. Foto: IMAGO/Panthermedia

Russland ist mit 17.098.242 Quadratkilometern flächenmäßig das größte Land der Welt. Die Größe Russlands ergibt sich ungefähr aus der gemeinsamen Fläche Australiens und Europas. Das sind elf Prozent der Gesamtfläche der Welt. Der Staat verteilt sich über die zwei Kontinente – 23 Prozent gehören zu Europa und 77 Prozent sind ein Teil von Asien.

Die Gesamtbevölkerung von 144,4 Millionen Einwohnern leben nur zu 15 Prozent im Raum Asien. Die Überzahl der Einwohner (85 Prozent) beheimatet die europäische Fläche Russlands. Im Durchschnitt liegt Russlands Bevölkerungsdichte bei 8,5 Einwohnern pro Quadratkilometer. In der Hauptstadt Moskau und der Umgebung liegt die Bevölkerungsdichte sogar bei 362 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Platz Land Fläche in Quadratkilometern 1 Russland 17.098.242 2 Kanada 9.984.670 3 USA 9.833.517 4 China 9.596.960 5 Brasilien 8.515.770 6 Australien 7.741.220 7 Indien 3.287.263 8 Argentinien 2.780.400 9 Kasachstan 2.724.900 10 Algerien 2.381.740 Die größten Länder der Welt nach Fläche in der Tabelle

Einige bekannte Städte gehören zu den flächenmäßig größten Ländern der Welt. Doch können sie sich auch über ihre Einwohnerzahl beweisen? Welches Land stellt die bevölkerungsreichste Stadt? Liegt Russland mit Moskau ebenfalls auf dem ersten Platz? Wir verraten dir, welche die größte Stadt der Welt nach Einwohnern ist.