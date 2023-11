Die größten Länder Europas nach Fläche 2023

Aus Europa hat es kein Land unter die größten Länder der Welt nach Fläche geschafft. Woran das liegt? Europa ist der zweitkleinste Kontinent der Erde. Mit zehn Millionen Quadratkilometern Fläche ist der gesamte Kontinent gerade mal knappe 20.000 Quadratkilometer größer als Kanada, das zweitgrößte Land der Welt. Dennoch zählt Europa über 740 Millionen Einwohner, was 9,3 Prozent der Weltbevölkerung sind. Auch in Europa gibt es ziemlich große Länder. Aber welche sind die größten Länder Europas?

Nicht immer sind die Länder mit den meisten Einwohnern auch die mit der meisten Fläche. Europa verfügt über 47 Staaten – nur 27 sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Wie sich die Einwohner hier verteilen, hängt von der Landschaft und der Lage der urbanen Hotspots Europas ab. Was macht die größten Länder des Kontinentes Europa also so besonders?

Da sich Russland über zwei Kontinente erstreckt und flächenmäßig zum größeren Teil in Asien verortet ist, wird der Staat in diesem Ranking nicht aufgeführt. Immerhin befindet sich Russland an der Spitze der größten Länder der Welt. Dafür präsentieren wir dir diese zehn anderen Länder aus Europa:

Platz 10: Vereinigtes Königreich

Das Vereinigte Königreich belegt den zehnten Platz im Ranking. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Das Vereinigte Königreich landet auf Platz zehn des Rankings. Mit 243.610 Quadratkilometern ist das Vereinigte Königreich der größte Inselstaat Europas, gehört aber nicht zur EU. Die Fläche des Landes setzt sich aus Großbritannien und Nordirland zusammen. Zu Großbritannien gehören England (ca. 130.395 Quadratkilometer, 56 Millionen Einwohner), Wales (ca. 20.779 Quadratkilometer, 3,1 Millionen Einwohner) und Schottland (ca. 78.772 Quadratkilometer, 5,5 Millionen Einwohner). Nordirland ist mit ca. 14.130 Quadratkilometern und 1,9 Millionen Einwohnern der kleinste Mitgliedsstaat.

Insgesamt leben im Vereinigten Königreich 69,3 Millionen Menschen, was eine hohe Bevölkerungsdichte von 283,2 Einwohnern pro Quadratkilometer ergibt. Damit gehört das Land zu den bevölkerungsreichsten Staaten Europas. Grund ist die Metropole London, die mit 9,6 Millionen Einwohnern den vierten Platz der bevölkerungsreichsten Städte der Welt belegt. London ist ein bedeutendes Finanzzentrum und beliebtes Reiseziel. Top Sehenswürdigkeiten sind das London Eye, der Big Ben und der Buckingham Palace. Auch Harry Potter Fans kommen hier nicht zu kurz.

Platz 9: Italien

Italien ist das neuntgrößte Land Europas nach Fläche. Foto: IMAGO/Zoonar

Für den neunten Platz im Ranking geht es mehr ins südliche Europa. Italien verfügt über eine Gesamtfläche von 301.340 Quadratkilometern. Mit einer Einwohnerzahl von 60,7 Millionen kommt das Land auf eine Bevölkerungsdichte von 201,2 Einwohnern pro Quadratkilometer. Auch hier ist die Hauptstadt Rom mit 4,3 Millionen Bürgern die Metropole des Landes, das Finanzzentrum ist Mailand.

Italien ist mit seiner Geschichte, den architektonischen Wahrzeichen und der Landschaft auf dem Kontinent touristisch sehr beliebt. Attraktionen wie das Kolosseum und der Schiefe Turm von Pisa sind besonders sehenswert. Mit einer Fahrt durch die Flüsse Venedigs oder einem Besuch der Vatikanstadt, dem kleinsten Staat der Welt, wird eine Reise durch das historische Italien komplett. Die Vatikanstadt ist das zentrale, religiöse Gebiet in Italien und steht repräsentativ für das römische Reich, dem über 2.200 Jahre die Weltmacht gehörte. Obwohl die Vatikanstadt inmitten Roms liegt, handelt es sich um ein unabhängiges Staatsgebiet.

Platz 8: Polen

Polen belegt den achten Platz im Ranking. Foto: IMAGO/Zoonar

Auch der achte Platz im Ranking war mal eine der größten Mächte Europas. Polen ist 312.685 Quadratkilometer groß und beherbergt etwa 37,9 Millionen Einwohner. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Polen das siebtgrößte Land des Kontinents Europa. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 121,2 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Hauptstadt Warschau ist mit 1,86 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Gebiet des Staats.

Polen hat mit sieben angrenzenden Staaten viele europäische Nachbarn: Deutschland, Tschechien, die Slowakei, die Ukraine, Weißrussland, Litauen und Russland. Diese geografische Lage wurde dem Land in der Vergangenheit zum großen Verhängnis. Im 18. Jahrhundert existierte Polen auf der Weltkarte überhaupt nicht, da die Gesamtfläche auf Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt wurde. Die Unabhängigkeit erhielt Polen erst nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Seit 2004 gehört Polen zur EU.

Platz 7: Norwegen

Im Ranking der größten Länder Europas nach Fläche belegt Norwegen Platz sieben. Foto: IMAGO/NurPhoto

Weiter geht es in die skandinavischen Staatsgebiete. Norwegen belegt mit 323.802 Quadratkilometern Gesamtfläche den siebten Platz der größten Länder Europas, gehört aber nicht zur EU. Mit nur 5,6 Millionen Einwohnern und einer Bevölkerungsdichte von 17,3 Einwohnern pro Quadratkilometer ist Norwegen eines der dünn besiedelten Länder. In der Hauptstadt Oslo leben nur etwa 700.000 Einwohner. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo verliehen. Umso eindrucksvoller ist die wirtschaftliche Situation des Staats. Norwegen ist das zweitreichste Land der Welt gemessen am BIP pro Kopf (127.579,81 US-D) und gilt als weltweit höchst entwickeltes Land.

Neben dem Hauptland verfügt Norwegen über die Inselgruppe Spitzbergen (60.000 Quadratkilometer) und die Insel Jan Mayen (373 Quadratkilometer) im Nordatlantik. Die nördlichsten Gebiete des Landes haben die niedrigsten Einwohnerzahlen, sind touristisch aber am begehrtesten. Besonders zwischen September und März zieht es viele Menschen nach Norwegen. Zu dieser Zeit können die Polarlichter am besten beobachtet werden. Das Naturphänomen begeistert die Wissenschaft und die Gesellschaft seit vielen Jahrhunderten.

Platz 6: Finnland

Weiter geht es mit Norwegens Nachbar: Finnland. Foto: imago images/Lehtikuva

Für den sechsten Platz bleiben wir in Skandinavien. In Finnland gibt es auch Polarlichter, bekannter ist das 338.145 Quadratkilometer große Land aber für seine geografischen Merkmale. Wie Norwegen gehört es nicht zur EU. Finnland verfügt über 303.948 Quadratkilometer Landfläche und 34.524 Quadratkilometer Wasserfläche. Zu dieser zählen mehr als 188.000 Seen, weswegen Finnland auch als „Land der tausend Seen“ bekannt ist. Der Staat bietet viele Gelegenheiten für Bootsfahrten oder den nächsten Angel-Ausflug. Rentiersafaris und das Weihnachtsmanndorf Rovaniemi sind mindestens genauso spannend.

Finnlands Landfläche ist zu 74 Prozent von Wäldern bewachsen. Die Holzindustrie ist der wirtschaftliche Stützpfeiler des Staats. Mit 5,6 Millionen Bürgern und einer Bevölkerungsdichte von 16,6 Einwohnern pro Quadratkilometer ist Finnland deswegen unter der Top Ten am dünnsten besiedelt. Etwas weniger als die Mehrheit (40 Prozent) der Bevölkerung lebt im städtischen Süden Finnlands.

Platz 5: Deutschland

Deutschland ist das fünftgrößte Land Europas. Foto: IMAGO/Panthermedia

Von den Ländern mit den niedrigsten Einwohnerzahlen der Top Ten geht es zum bevölkerungsreichsten Land der EU. Deutschlands Gesamtfläche beträgt 357.022 Quadratkilometer. Mit 83,8 Millionen Einwohnern kommt Deutschland auf eine Bevölkerungsdichte von 234,7 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Hauptstadt Berlin schafft es mit 3,9 Millionen Bürgern auf Platz zehn der größten Städte Europas nach Einwohnerzahl. Bei den größten Bundesländern nach Einwohnerzahl liegen NRW und Bayern vorne.

Touristisch ist Berlin mit dem Brandenburger Tor, dem Fernsehturm und der Siegessäule ein großer Publikumsmagnet. International bekannt ist außerdem das Oktoberfest in München, der Karneval in Köln und das Schloss Neuschwanstein. Die romantische Architektur rund um das Märchenschloss wird jährlich von über einer Million Touristen besucht.

Platz 4: Schweden

Auch Schweden hat es unter die flächenmäßig größten Länder Europas geschafft. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Knapp am Treppchen der größten Länder Europas nach Fläche vorbeigeschrammt ist Schweden. Mit 450.295 Quadratkilometern Gesamtfläche ist Schweden fast 100.000 Quadratkilometer größer als Deutschland. Anders als Norwegen und Finnland gehört dieses skandinavische Land zur EU, ist mit 10,4 Millionen Einwohnern aber ebenso dünn besiedelt. Die Bevölkerungsdichte beträgt 22,9 Einwohner pro Quadratkilometer. Auf Willen des schwedischen Erfinders Alfred Nobel werden in Schweden die Nobelpreise für Physik, Literatur, Wirtschaft, Chemie und Medizin verliehen.

Schweden verfügt über 221.800 Inseln und ist damit nicht nur auf dem europäischen Kontinent, sondern weltweit der Spitzenreiter. Die größten Inseln sind Gotland (2.994 Quadratkilometer) und Öland (1.347 Quadratkilometer). Diese befinden sich in der Ostsee. Die Naturlandschaft Schwedens zieht viele Survival- und Outdoorfans an. Das einzigartige Jedermannsrecht erlaubt den freien Zugang zur Natur und der Nutzung öffentlicher Ländereien zum Campen, Wandern und Beerenpflücken.

Platz 3: Spanien

Spanien hat es auf das Treppchen geschafft. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Spanien ist flächenmäßig das drittgrößte Land Europas und auch Teil der EU. Mit 505.370 Quadratkilometern nimmt Spanien 85 Prozent der iberischen Halbinsel ein. Im Vergleich zu Deutschland hat Spanien mit 46,4 Millionen Einwohnern eine geringe Bevölkerungsdichte von 91,9 Einwohnern pro Quadratkilometer. Dafür belegen die beiden größten Städte Madrid und Barcelona Platz fünf und sechs der bevölkerungsreichsten Städte Europas.

Sowohl die Städte als auch Strand- und Inselgebiete wie die Balearen und Kanaren sind beliebte Reiseziele. Durchschnittlich wird Spanien von 70 Millionen Touristen im Jahr besucht. Spanien hat aber wesentlich mehr zu bieten als nur den Ballermann! Liebhaber von Kultur, Kunst und Kulinarischem kommen in Spanien mit Flamenco-Shows, einer Vielzahl an Museen und typischen Tapas-Gerichten auf ihre Kosten.

Platz 2: Ukraine

Die Ukraine belegt den zweiten Platz im Ranking der größten Länder Europas. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Mit 603.550 Quadratkilometern belegt die Ukraine den zweiten Platz des Rankings der größten Länder Europas nach Fläche. Obwohl das Land mehr als 100.000 Quadratkilometer größer ist als Spanien, leben hier nur 43,3 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 75,1 Einwohner pro Quadratkilometer. Prognosen schätzen die Einwohnerzahl bis 2050 auf 33 Millionen.

Aufgrund der dauerhaften Auseinandersetzungen mit Russland wurde die Ukraine wirtschaftlich, bevölkerungstechnisch und geografisch stark getroffen – insbesondere durch den Russland-Ukraine-Krieg. Der Staat verfügt über viel Eisenerz und Kohle und ist ein wichtiger Akteur in der Landwirtschaft, weswegen er als „Kornkammer Europas“ bezeichnet wird. Trotzdem ist die Ukraine das ärmste Land Europas, gemessen am BIP pro Kopf (5.224,50 US-D).

Platz 1: Frankreich

Frankreich ist das größte Land Europas nach Fläche. Foto: IMAGO/Westend61

Auf Platz eins der größten Länder Europas nach Fläche befindet sich Frankreich. Insgesamt verfügt Frankreich über 643.801 Quadratkilometer Gesamtfläche – dazu zählen aber auch Gebiete in Übersee. Der europäische Teil „Metropolitan-Frankreich“ ist 543.940 Quadratkilometer groß. Frankreich ist das flächenmäßig größte Land der EU. Bevölkerungstechnisch liegt der Staat mit 66,3 Millionen Einwohnern hinter Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Die Bevölkerungsdichte beträgt 120,3 Einwohner pro Quadratkilometer.

Touristisch ist Frankreich als beliebtestes Reiseziel aller Nationen mit 90 Millionen Besuchern jährlich weit vorne. Die französischen Alpen, die Côte d’Azur und die Hauptstadt Paris sind ein echtes Highlight Europas. Zu den Wahrzeichen Frankreichs zählen der Eiffelturm, der Louvre und das Schloss Versailles. Auch für eine Weinverkostung oder den Besuch einer Luxus-Boutique lohnt sich ein Besuch in Frankreich.

Platz Land Fläche (in Quadratkilometer) 1. Frankreich 643.801 2. Ukraine 603.550 3. Spanien 505.370 4. Schweden 450.295 5. Deutschland 357.022 6. Finnland 338.145 7. Norwegen 323.802 8. Polen 312.685 9. Italien 301.340 10. Vereinigtes Königreich 243.610 Die größten Länder Europas nach Fläche in der Tabelle

Das waren die flächenmäßig größten Nummern Europas. Willst du wissen, welche Länder am unteren Ende der Tabelle in Europa liegen? Ob sich ein Besuch in den kleinsten Ländern Europas nach Fläche lohnt, verraten wir dir hier.