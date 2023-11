Die kleinsten Länder Europas 2023 nach Fläche

Europa ist der zweitkleinste Kontinent der Welt. Zwar gibt es in Europa einige große Metropolen mit vielen Einwohnern, doch die Fläche der Länder ist vergleichsweise klein. Noch kleiner ist die Fläche der Länder, die als Zwergstaaten bezeichnet werden. Die Einwohnerzahl muss dabei nicht immer gering sein.

Die Länder, die wir dir in diesem Ranking vorstellen, sind unter Tausend Quadratkilometer groß und bilden die kleinsten Länder Europas – einige gehören sogar zu den kleinsten Ländern der Welt. Trotzdem sind die Kleinstaaten touristisch beliebt und haben mit verschiedenen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten viel zu bieten. Doch welches ist das kleinste Land Europas?

Platz 6: Andorra

Andorra ist der größte Zwergstaat Europas. Foto: imago images/Xinhua

Mit 468 Quadratkilometern ist Andorra der flächenmäßig größte Zwergstaat in Europa. Bekannt ist das Land auch unter dem Namen „Fürstentum Andorra“. Als Fürsten gelten hier die beiden aktuellen Staatsoberhäupter: der Bischof von Urgell und der aktuelle Staatspräsident von Frankreich. Andorra ist weltweit das einzige Land mit dieser Regierungsform. Die Einwohnerzahl Andorras beträgt 78.000 Menschen, wobei sich die Bevölkerung des Fürstentums vermehrt in der Hauptstadt Andorra la Vella aufhält. Die Amtssprache ist Katalanisch.

Durch die geografische Lage Andorras in den östlichen Pyrenäen (Gebirge) zwischen Spanien und Frankreich ist der Kleinstaat besonders im Winter wegen der hohen Schneesicherheit beliebt. Denn die Landschaft der Pyrenäen eignet sich perfekt zum Ski-fahren. Mit rund 65 Berggipfel, die die 2.000-Meter-Grenze übersteigen, sind hier für alle Ski-Niveaus gute Abfahrten dabei. Auch über gute Preise kann man sich in Andorra freuen – der Zwergstaat gilt allgemein als Steueroase, denn hier ist zollfreies Einkaufen möglich.

Platz 5: Malta

Malta hat es auf den fünften Platz im Ranking geschafft. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf dem fünften Platz der kleinsten Länder Europas landet Malta. Der Zwergstaat ist mit einer Größe von 316 Quadratkilometern zwar deutlich kleiner als Andorra, umfasst aber mehr Fläche als die meisten erwarten. Denn Malta ist kein Stadtstaat, sondern liegt als Inselstaat im Mittelmeer zwischen Tunesien und Italien. Der Kleinstaat umfasst drei bewohnte Inseln: Malta mit 246 Quadratkilometern, Gozo mit 67 Quadratkilometern und Camino mit drei Quadratkilometern. Die Mehrheit der 450.000 Einwohner lebt in der Hauptstadt Valletta. Hinzu kommen vier unbewohnte Inseln.

Mit den Amtssprachen Maltesisch und Englisch ist der Zwergstaat international beliebt. Für Taucher ist der Inselstaat ein tolles Reiseziel. Denn Malta verfügt über Riffe, Höhlen und eine spannende Unterwasserwelt mit vielen Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg. An Land sind die Megalithtempel und die Kathedrale besonders sehenswert. Der Inselstaat hat auch viele herausragende Kunstaustellungen und Theateraufführungen im Angebot. Wer sich außerdem für die Serie „Game of Thrones“ interessiert, kann auf dem Inselstaat viele Drehorte entdecken.

Platz 4: Liechtenstein

Liechtenstein ist das viert-kleinste Land Europas. Foto: imago images/Westend61

Liechtenstein ist halb so groß wie Malta. Der Zwergstaat belegt mit nur 160 Quadratkilometern Fläche den vierten Platz im Ranking. Auch die Einwohnerzahl ist deutlich geringer – nur 39.000 Menschen leben in Liechtenstein. Der Kleinstaat ist als Binnenstaat im Alpenraum vollständig von den Ländern Schweiz und Österreich umgeben. Liechtenstein ist somit das kleinste Land im deutschsprachigen Raum.

Das touristische Highlight von Liechtenstein ist das Schloss Vaduz. Hier hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die Alpenlandschaft. Das Schloss liegt hoch über der Hauptstadt Vaduz und wird vom Staatsoberhaupt bewohnt. Genauso wie Andorra ist der Kleinstaat Liechtenstein ein Fürstentum, aber nur mit einem Staatsoberhaupt. Auf den zahlreichen Wanderwegen in den Bergen des Zwergstaats kann man echtes Outdoor-Feeling erleben.

Platz 3: San Marino

San Marino belegt im Ranking der kleinsten Länder Europas Platz drei. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf das Treppchen der kleinsten Länder Europas hat es San Marino geschafft. Der Zwergstaat ist ganze 100 Quadratmeter kleiner als Liechtenstein. San Marino verfügt über nur 61 Quadratkilometer Fläche. Genau wie Malta wird der Kleinstaat oft für einen Stadtstaat gehalten, da die Hauptstadt ebenfalls San Marino heißt. Der Zwergstaat ist zwar vollständig von Italien eingeschlossen, bildet aber ein unabhängiges Land. Die Amtssprache ist aufgrund der geografischen Lage Italienisch.

Gemessen an der Fläche verfügt San Marino über eine hohe Einwohnerzahl von 35.000. Damit kommt der Kleinstaat auf eine Bevölkerungsdichte von 536 Einwohnern pro Quadratkilometer. Rund 11.000 Einwohner leben in der größten Siedlung Serravalle, die auch touristisch begehrt ist. San Marino hat zahlreiche Altstädte mit viel Charme zu bieten. Die Türme und Festungen des Zwergstaats gelten als perfekte Aussichtsplattformen auf das Land – genauso wie der Berg Monte Titano, das Wahrzeichen des Kleinstaats. Ein Besuch in einem der vielen Museen lohnt sich genauso.

Platz 2: Monaco

Monaco ist das zweit-kleinste Land Europas. Foto: IMAGO/Zoonar

Auf dem zweiten Platz befindet sich der Staat der Millionäre. Monaco ist nur zwei Quadratkilometer groß und beherbergt 39.000 Einwohner. Mit ca. 19.000 Einwohnern pro Quadratkilometer ist der Zwergstaat das Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte der Welt. Der Stadtstaat liegt zwischen der französisch-italienischen Grenze und der Stadt Nizza. Daher ist die Amtssprache Französisch. Genau wie Andorra und Liechtenstein ist Monaco ein Fürstentum.

Touristen zieht es im Kleinstaat vor allem an die Strände und Häfen. Hier wimmelt es von exklusiven Luxushotels und teuren Jachten. Auch die Casinos in Monaco sind begehrt, wobei das Casino de Monte-Carlo zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Zwergstaats gehört. Monaco ist ebenfalls reich an Kultur: Von Musikfestivals, über Ballett, Opern bis zu Kunstaustellungen gibt es viel zu sehen. Auch die exotischen Gärten und der Palast von Monaco sind einen Besuch wert.

Platz 1: Vatikanstadt

Sieger des Rankings der kleinsten Länder Europas ist die Vatikanstadt. Foto: IMAGO/Zoonar

Das kleinste Land Europas ist die Vatikanstadt. Da der Vatikan vollständig von Italien umgeben ist und mitten in Rom liegt, ist der Staat gleichzeitig der kleinste Stadtstaat der Welt. Die Vatikanstadt verfügt über eine Fläche von 0,44 Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl der Vatikanstadt ist genauso besonders. Da keine dauerhaften Bürger in der Vatikanstadt erlaubt sind, wird die Einwohnerzahl auf ca. 1.000 geschätzt. Der Zwergstaat ist außerdem der einzige Staat auf der Welt mit Latein als Amtssprache.

Die Vatikanstadt ist der Sitz der römisch-katholischen Kirche. Das Staatsoberhaupt ist immer der Papst. Der Papst darf den Kleinstaat als einziger Einwohner dauerhaft bewohnen, solange er im Dienst ist. Touristisch interessant ist neben dem Vatikan auch der Petersdom, der Petersplatz, die Sixtinische Kapelle, der Apostolischer Palast sowie die vatikanischen Museen. In den Museen des Kleinstaats können viele faszinierende Werke vom berühmten Künstler Michelangelo betrachtet werden.

Platz Land Fläche (in Quadratkilometer) 1. Vatikanstadt 0,44 2. Monaco 2 3. San Marino 61 4. Liechtenstein 160 5. Malta 316 6. Andorra 468 Die kleinsten Länder Europas 2023 in der Tabelle

In den kleinsten Ländern Europas gibt es doch ganz schön viel zu sehen. Wie sieht es da erst in den kleinsten Ländern der Welt aus? Welche Länder sind die weltweit kleinsten? Liegt der Vatikan vorne? Wir verraten dir, welche die kleinsten Länder der Welt sind.