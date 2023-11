Die kleinsten Länder der Welt nach Fläche 2023

Auf der Welt gibt es 195 Länder, die sich auf eine Fläche von über 510 Millionen Quadratmeter verteilen. Die größten, bevölkerungsreichsten und schönsten Länder sind weltweit bekannt. Es reicht nur ein Blick auf den Globus, um sie wiederzuerkennen. Andere Länder sind so hingegen so klein, dass man sie auf der Weltkarte kaum entdeckt. Doch welche sind die kleinsten Länder der Welt nach Fläche? Und über wie viele Quadratkilometer verfügen sie?

Die Erde beheimatet über ca. 30 Länder, die wegen ihrer flächenmäßigen Größe unter Tausend Quadratkilometer als Zwergstaaten oder Kleinstaaten bezeichnet werden können. Doch auch in Kleinstaaten gibt es viel zu entdecken. Manche von ihnen zählen sogar zu beliebten Reisezielen. Wie zum Beispiel die Malediven, die es mit 298 Quadratkilometern nur auf Platz elf der kleinsten Länder der Welt geschafft haben. In unserem Ranking präsentieren wir dir die Top Ten der kleinsten Länder, von denen vier zu Europa gehören. Du denkst, die kleinsten Flecken der Erde sind Inseln? Damit liegst du nicht ganz daneben – sechs der Kleinstaaten sind Inselstaaten. Aber belegen sie auch die obersten Plätze des Rankings?

Platz 10: St. Kitts und Nevis

Auf dem zehnten Platz der kleinsten Länder der Welt befindet sich ein Teil der Karibik. Foto: imago/robertharding

Die Bahamas, Jamaika und Kuba sind wunderschöne Reiseziele der Karibik. Blaue Gewässer und eine lebendige Kultur findest du aber auch auf diesem Inselstaat: St. Kitts und Nevis ist das zehnt-kleinste Land der Welt und liegt in der östlichen Karibik. Der 261 Quadratkilometer große Zwergstaat setzt sich aus den beiden Inseln St. Kitts (168 Quadratkilometer) und Nevis (93 Quadratkilometer) zusammen. Christoph Kolumbus selbst soll der Insel ihren ersten Namen gegeben haben. Mit 55.000 Einwohnern ist der Zwergstaat reich besiedelt.

Die Inselgruppe verfügt über zwei Flughäfen und Fähren – deinem nächsten Besuch steht damit nichts mehr im Weg. Beide Inseln bestehen aus vulkanischen Gesteinen mit tiefen Höhlen und Schluchten, die sich perfekt für eine Erkundungstour eignen. Auch den Mount Liamuiga, der mit 1156 Metern höchste Berg der Inselgruppe, kannst du zwischen tropischen Wäldern erklimmen. Wer es entspannter mag, kann sich an die idyllischen Strände wie den Frigate Bay zurückziehen oder die historische Festung Brimstone Hill besichtigen.

Platz 9: Niue

Niue ist das neunt-kleinste Land der Welt. Foto: imago/robertharding

Weiter geht es im Südpazifik. Der Inselstaat Niue belegt mit 260 Quadratkilometern den neunten Platz der kleinsten Länder der Welt. Die Koralleninsel liegt 2.400 Kilometer von Neuseeland entfernt und gehört zu Ozeanien, der Inselwelt nördlich und östlich von Australien. Mit einer Einwohnerzahl von 1.930 ist der Zwergstaat nicht nur dünn besiedelt, sondern belegt den dritten Platz der bevölkerungsärmsten Länder der Welt.

Niue ist bekannt für klare Lagunen und einzigartige Kalksteinformationen. Durch eine Küste mit vielen Höhlen ist der Kleinstaat interessant für alle Taucher. Die natürlichen Schwimmbecken sorgen für jede Menge Badespaß im abgeschiedenen Inselparadies. Der Zwergstaat soll außerdem einer der wenigen Orte sein, an denen du Buckelwale hautnah beobachten kannst.

Platz 8: Cookinseln

Die Cookinseln schaffen es auf Platz Acht in unserem Ranking. Foto: imago/robertharding

Im Südpazifik befindet sich auch der nächste Zwergstaat in unserem Ranking. Die Cookinseln sind das acht-kleinste Land der Welt. Die 181 Quadratkilometer der Inselgruppe setzen sich aus 15 Inseln zusammen. Die kleinste Insel verfügt über nur 0,4 Quadratmeter und ist unbewohnt. Die Einwohnerzahl der Cookinseln beträgt ca. 15 Tausend, wobei die meisten Bürger auf der größten Insel Rarotonga leben. Rund 88 Prozent der Einwohnerzahl sind die indigene Bevölkerung des Inselstaats.

Auf der südlichen und nördlichen Inselgruppe finden sich zahlreiche Schnorchel- und Tauchplätze. Vor allem die Insel Aitutaki im Norden des Kleinstaats ist mit einer großen Lagune, Korallenriffen und kleinem Sandinseln bei Touristen beliebt und ist ein wahres Paradies für Wassersportler. Auf Rarotonga im Dorf Te Vara Nui kannst du außerdem traditionelle Tänze und Kunsthandwerk erleben.

Platz 7: Marshallinseln

Platz Sieben der kleinsten Länder der Welt belegen die Marshallinseln. Foto: imago stock&people

Den siebten Platz im Ranking der kleinsten Länder der Welt nach Fläche belegen die Marshallinseln. Der Inselstaat verfügt über eine Fläche von 181 Quadratkilometern. Die Marshallinseln liegen im zentralen Pazifik und gehören zu Ozeanien. Mit 63.500 verfügt der Zwergstaat über die höchste Einwohnerzahl unter den kleinsten Ländern der Welt.

Der Kleinstaat besteht aus zwei Inselketten, die als Atollen bezeichnet werden. Das sind Koralleninseln, die aus einem Riff oder einer Lagune bestehen. Sowohl die Inselgruppe Ratak als auch die Inselgruppe Ralik sind für ihre beeindruckende marine Vielfalt und kristallklare Lagunen bekannt. Einige Strände mit weißem Sand hat der Zwergstaat ebenfalls zu bieten. Taucher kommen hier auf volle Kosten.

Platz 6: Liechtenstein

Auch ein Land aus dem deutschsprachigen Raum gehört zu den kleinsten Ländern der Welt. Foto: imago images/vkovalcik

Liechtenstein belegt den sechsten Platz der kleinsten Länder der Welt und ist somit das erste Festland im Ranking. Liechtenstein liegt in Mitteleuropa und verfügt über 160 Quadratkilometer Fläche. Obwohl der Zwergstaat nur 20 Quadratmeter kleiner ist als die Marshallinseln, beträgt die Einwohnerzahl hier sogar nur 39.000. Liechtenstein ist das erste Fürstentum im Ranking. Mit der Stiftung Fürstentum Liechtenstein verfügt der Kleinstaat über eine der ältesten und größten Stiftungen weltweit.

Durch die starke Wirtschaft, die auf Finanzdienstleistungen und Unternehmensgründungen aufgebaut wurde, verspricht der Zwergstaat seinen Einwohnern eine hohe Lebensqualität. Somit gehört das Fürstentum Liechtenstein zu einem der reichsten Länder der Welt. Durch die wachsende Weinindustrie hast du die Gelegenheit auf exquisite Weinverkostungen. Touristisch interessant ist neben dem Schloss Vaduz die lebendige Kunstszene. In der Natur kannst du viel entdecken. Zum Kleinstaat gehören nämlich viele Schutzgebiete sowie der Rhein.

Platz 5: San Marino

Auf dem fünften Platz landet San Marino. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Für den fünften Platz bleiben wir auf dem Festland. San Marino ist 61 Quadratkilometer klein und liegt als unabhängiger Kleinstaat mitten in Italien. Die Einwohnerzahl liegt bei 35 Tausend. Da San Marino über die niedrigste Arbeitslosenquote der Welt verfügt, ist der Zwergstaat ebenfalls eines der reichsten Länder der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt von San Marino liegt bei 52.447 US-D pro Kopf. Der Kleinstaat gehört zwar nicht zur EU, nutzt aber trotzdem den Euro als Währung.

Für europäische Touristen ist San Marino darum sehr interessant. Das fünftkleinste Land Europas hat zahlreiche Aussichtsplattformen auf die atemberaubende Landschaft und traumhafte Altstädte zu bieten. Da der Kleinstaat als eine der ältesten bestehenden Republiken der Welt gilt, kannst du hier viele Traditionen und Legenden hautnah erleben.

Platz 4: Tuvalu

Tuvalu belegt den vierten Platz in unserem Ranking. Foto: imago/robertharding

Den vierten Platz im Ranking der kleinsten Länder der Welt belegt ein weiterer Zwergstaat aus dem Pazifik. Der Inselstaat Tuvalu verfügt über 26 Quadratkilometer Fläche. Der Kleinstaat besteht aus neun Atollen, die in drei Gruppen aufgeteilt sind. Die topografischen Eigenschaften machen Tuvalu mit einer Einwohnerzahl von 11.000 zu einem der bevölkerungsärmsten Länder der Welt.

Der Inselstaat ist reich an polynesischer Kultur, die du auf der Hauptinsel Funafuti erkunden kannst. Das solltest du zeitnah machen – denn bald könnte es Tuvalu nicht mehr geben! Der Kleinstaat liegt auf seinem höchsten Punkt nämlich nur fünf Meter über dem Meeresspiegel. Da der Meeresspiegel aufgrund der Erderwärmung immer mehr steigt, könnte der Zwergstaat einer Überschwemmung zum Opfer fallen.

Platz 3: Nauru

Dieser Inselstaat belegt den dritten Platz der kleinsten Länder der Welt. Foto: imago images/robertharding

Aufs Treppchen schafft es auch ein Inselstaat aus dem Pazifischen Ozean. Mit 21 Quadratkilometern ist Nauru der kleinste Zwergstaat in Ozeanien und das dritt-kleinste Land der Welt. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf 11.000. Im Vergleich zu den anderen Inselstaaten ist auch die Lagune von Nauru klein. Dafür kann sich das Korallenriff des Zwergstaats sehen lassen – auf 2.000 Metern kannst du eine spannende Unterwasserwelt erkunden.

Nauru wird auch als „Insel mit den zwölf Stämmen“ bezeichnet. Die einheimische Kultur ist durch Tänze, Lieder und Geschichten geprägt, die du im Museum des Zwergstaats ansehen kannst. Hier findest du die perfekte Mischung aus Tauch-Abenteuer und dem einheimischen Leben.

Platz 2: Monaco

Monaco ist das zweit-kleinste Land der Welt. Foto: imago images/Westend61

Den zweiten Platz im Ranking der flächenmäßig kleinsten Länder der Welt belegt Monaco. Der kleine, aber faszinierende Stadtstaat befindet sich an der französischen Riviera im Süden Europas. Monaco ist nur zwei Quadratkilometer groß. Dafür liegt die Einwohnerzahl bei 39.000, also genauso viel wie im 158 Quadratkilometer größeren Liechtenstein. Damit gilt Monaco auch als bevölkerungsdichtestes Land der Welt.

Der Stadtstaat ist bekannt für seinen glamourösen Lebensstil und Luxusgüter. Wer einmal die Welt der Reichen betreten will, ist hier genau richtig. Mit einer hohen Einwohnerzahl an Millionären gilt der Stadtstaat als eines der reichsten Länder der Welt. Besonders Luxushotels, Jachten und Casinos kannst du hier viel bestaunen. Auch spannend: Jedes Jahr findet in Monaco ein legendäres Formel-1-Rennen mit anspruchsvollem Stadtkurs statt. Du kannst dich auf superschnelle Autos freuen.

Platz 1: Vatikanstadt

Die Vatikanstadt landet auf dem ersten Platz der kleinsten Länder der Welt. Foto: IMAGO/Zoonar

Das kleinste Land der Welt ist die Vatikanstadt. Mit 0,44 Quadratkilometer Fläche ist die Vatikanstadt außerdem der kleinste Stadtstaat der Welt. Denn das kleinste Land der Welt befindet sich mitten in Rom, Italien. Im Jahr 1929 wurde die Vatikanstadt als unabhängiger Staat anerkannt. Die Einwohnerzahl wird auf 1.000 geschätzt, da hier keine langfristigen Bewohner erlaubt sind. Damit ist die Vatikanstadt eine der am wenigsten bevölkerten Staaten der Welt.

In der Vatikanstadt findet das Konklave, die Wahl des Papstes, statt. Auch sonst kannst du hier viel entdecken. Der römisch-katholische Stadtstaat verfügt über viele Sehenswürdigkeiten, wie dem Petersdom, Petersplatz oder der Sixtinischen Kapelle. Ein Besuch in den vatikanischen Gärten oder Museen lohnt sich. Für Sammler ist die Vatikanstadt besonders interessant. Denn der Stadtstaat gibt seine eigenen Briefmarken und Münzen heraus. Aber keine Sorge, du kannst alles ganz entspannt mit dem Euro bezahlen.

Platz Land Fläche (in Quadratkilometer) 1. Vatikanstadt 0,44 2. Monaco 2 3. Nauru 21 4. Tuvalu 26 5. San Marino 61 6. Liechtenstein 160 7. Marshallinseln 181 8. Cookinseln 236 9. Niue 260 10. St. Kitts und Nevis 261 Die kleinsten Länder der Welt in der Tabelle

Wie du siehst, sind unter den kleinsten Ländern der Welt wahre Highlights mit dabei. Du willst mehr Länder von der Welt entdecken und sie auf ihre Fakten checken? Wir verraten dir, welche die größten Länder Europas sind.