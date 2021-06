Deutsche Post: Wenn du einen Brief verschickst, darfst du DAS nicht in den Umschlag stecken

Hochzeiten, Geburtstage, Taufen – wenn Menschen, besonders weit auseinander lebende Verwandte einander Briefe über per Deutsche Post zuschicken, wird gerne auch mal Bargeld mitgeschickt.

Doch die Deutsche Post hat nun erklärt, dass das überhaupt nicht erlaubt ist!

Deutsche Post stellt klar: Du darfst kein Geld per Brief verschicken

Auf Facebook teilt die Deutsche Post mit, dass der Versand von Bargeld in ganz normalen Briefen verboten ist. Das Social-Media-Team ergänzt mit: „Nur mit der Zusatzleistung 'Einschreiben Wert' dürft ihr Bargeld bis 100 Euro per Brief verschicken. Das 'Einschreiben Wert' kann nur in der Filiale aufgegeben werden, der Aufpreis zum Briefporto ist 4,30 Euro.“

Die Deutsche Post klärt auf: DAS darfst du auf keinen Fall per Brief verschicken! (Symbolbild) Foto: picture alliance / Frank May

Die Post nennt mehrere Vorteile von 'Einschreiben Wert'. So gebe es bis zu einer Summe von 100 Euro Haftungsanspruch, zudem erhalte der Kunde in der Filiale einen Einlieferungsbeleg, kann die Sendung bis zum Empfänger verfolgen und erhält auch eine schriftliche Empfangsbestätigung des Empfängers. Bargeld ins Ausland darf man aber auch mit 'Wert International' nicht schicken.

---------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

---------------------

Deutsche Post: Kunden üben Kritik! „Kam nie an“

Viele Kunden haben unter dem Facebook-Beitrag einen Kommentar hinterlassen. Einige haben Kritik an dieser Versandart, monieren, dass trotzdem Bargeld verschwunden sein soll.

---------------------

Mehr News zur Deutschen Post:

++ Deutsche Post warnt: Vorsicht vor dieser Nachricht – sie könnte dich teuer zu stehen kommen ++

++ Deutsche Post: Kunden resignieren wegen diesem Service – „Wann hat das ein Ende?“ ++

Weitere Top-Themen:

++ Danni Büchner offenbart Zweifel – „Komme an meine Grenzen“ ++

++ Amazon Prime: Fahrer übersieht wichtigen Hinweis – Kunde rastet aus: „Ihr Deppen!“ ++

++ Coca-Cola stoppt US-Produktion von diesem Getränk – verschwindet es bald auch vom deutschen Markt? ++

---------------------

Die Deutsche Psot informiert: DAS solltest du auf keinen Fall mit der normalen Briefpost verschicken. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa

Hier eine Auswahl:

„Habe eine Geschenkkarte per Einschreiben geschickt. Kam nie an. Da nimmt sich die Post auch nichts an. Sendungsverfolgung brachte auch nichts.“

„Sicher geht das. Ist aber nur ein Risiko, das ich nicht eingehen würde.“

„Liebe Post, damit wir diese Gebühr sparen, versenden wir Geld mit Paypal, das kostet uns nichts und kommt noch in der selben Sekunde beim Empfänger an inklusive digitaler Glückwunschkarte.“

Bleibt zu hoffen, dass ähnliche Erfahrungen anderen Kunden erspart bleiben.

DHL-Kunden irritiert

Kunden der DHL haben immer wieder Frust, was ihre Paketsendungen angeht. Oft bekommen sie einfach einen Abholschein in den Briefkasten gesteckt. Ein Kunde bekam jetzt aber eine böse Überraschung von der DHL zugestellt. Was genau, erfährst du hier>>>

Amazon Prime: Kunde rastet aus

Auch Kunden von Amazon Prime sind nicht vor Frust mit ihren Zustellungen gefeit. Weil ein Fahrer einen wichtigen Hinweis an seinem Paket übersehen hat, ist jetzt ein Kunde vollkommen ausgerastet. Hier mehr erfahren>>>

DHL: Paket beschädigt? DAS musst du beachten

Wurde dein DHL-Paket beschädigt? Dann musst du unbedingt diese Schritte befolgen <<<.

DHL: Paket trotz Anwesenheit nicht zugestellt? Diese Regel gilt

Bei DHL gab es zuletzt von mehreren Kunden Beschwerden – doch der Paketdienst hat eine simple Erklärung. Hier alle Einzelheiten <<<.