Danni Büchner offenbart Zweifel – „Komme an meine Grenzen“

Es sind harte Tage für Danni Büchner. Seit dem plötzlichen Krebstod von Jens im November 2018 muss sie ihre fünf Kinder alleine großziehen. Doch nicht nur das: Die Trauer um ihren verstorbenen Ehemann holt sie immer wieder ein. Vor allem an besonderen Tagen.

Am 30. Mai hätten Jens und Danni Büchner ihren vierten Hochzeitstag gefeiert. Und am Montag werden ihre Zwillinge Jenna und Diego fünf Jahre alt. Bei Instagram brach die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin vor Kurzem in Tränen aus.

Danni Büchner hat Zweifel. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Tage später geht es Danni nun wieder etwas besser. Doch ihren Fans gegenüber will sie ehrlich sein. Am Freitagvormittag postete sie in ihrer Insta-Story daher eine Frage an ihre Follower. Sie schrieb: „Ich muss euch etwas fragen. Wer von euch Müttern hat morgens immer gute Laune?“ Gleichzeitig gibt die 43-Jährige auch zu, morgens stets gestresst und schlechter Laune zu sein.

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal. Aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show Dschungelcamp teil

+++ Danni Büchner: Traurige Worte – „Nur wenige Menschen, die mich glücklich machen“ +++

Und weiter: „Auch da muss ich zugeben, dass es hier schon mal lauter wird. Aber als Mama komme ich halt oft an meine Grenzen, die Tatsache, dass ich ganz alleine für alles verantwortlich bin, lässt mich oft verzweifeln.“ Ehrliche Worte der gebürtigen Düsseldorferin!

Danni Büchner bekommt viel Zuspruch

Von ihren Followern bekommt sie für so viel Offenheit viel Zuspruch. Wenig später sagt Danni Büchner: „Ich möchte mich bei euch bedanken. Ich gebe mir Mühe, aber ich bin bei Weitem nicht perfekt. Ich wiege zu viel, meine Klappe ist manchmal zu groß. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich im Grunde ein guter Mensch bin und ich versuche auch, eine gute Mama zu sein.“

Vor Kurzem ließ Danni Büchner eine Bombe platzen. Hier alle Infos>>> (cs)