Chinesisches Horoskop 2025: Diese Sternzeichen profitieren vom chinesischen Neujahr!

Während das Neujahr mit dem 1. Januar im westlichen Raum beginnt, sieht das im asiatischen Raum anders aus. Denn hier beginnt das Neujahr nach dem Mondkalender mit dem ersten Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Jedem chinesischen Jahr ist dabei ein eigenes chinesisches Sternzeichen zugeordnet, das einen speziellen Einfluss auf dein persönliches Schicksal hat. Anders als bei den westlichen Sternzeichen sind die Tierkreiszeichen also immer auf ein Jahr aufgeteilt. Was das chinesische Horoskop über das Jahr 2025 verrät, verraten wir.

Das vergangene Jahr 2024 war im chinesischen Horoskop ein Drachenjahr. Das chinesische Sternzeichen Drache steht für Stärke und Überzeugungskraft – ziemlich passend, da es sich 2024 außerdem um ein Sonnenjahr gehandelt hat, in dem das Ich ganz im Fokus steht. Doch was bringt das chinesische Horoskop 2025? Welcher ist laut Mondkalender der Glücksmonat? Und welche Sternzeichen dürfen sich 2025 über Fortschritte in der Liebe freuen?

Chinesisches Horoskop: Unter welchem Sternzeichen steht das Jahr 2025?

Im chinesischen Horoskop gibt es 12 Tierzeichen, die je nach Geburtsjahr in einer bestimmten Reihenfolge zugeordnet werden. Das chinesische Neujahr fällt 2025 auf den 29. Januar, wenn der erste Neumond im Jahr am Himmel steht. Wie immer fällt das chinesische Neujahr damit in den Zeitraum vom Sternzeichen Wassermann. Gemäß Überlieferung folgt auf das Jahr des Drachen das Jahr der Schlange. Das chinesische Jahr der Schlange dauert vom 29. Januar 2025 bis zum 16. Februar 2026. Zudem wechselt im chinesischen Horoskop alle fünf Jahre das zugeordnete Element. Nach einem vierjährigen Zyklus ist 2025 das letzte Jahr vom Element Holz. Somit bildet 2025 den Abschluss einer Ära. Nach chinesischem Horoskop ist 2025 damit das Jahr der Holzschlange. Doch was bedeutet das für das Schicksal der Tierkreiszeichen?

+++ Chinesisches Sternzeichen Schlange: Bedeutung und Eigenschaften +++

Anders, als viele glauben, hat die Schlange im chinesischen Horoskop eine überaus positive Bedeutung. In der chinesischen Astrologie steht das Sternzeichen Schlange für Weisheit und Intelligenz, sie ist ein Überdenker und hat eine gute Beobachtungsgabe. Damit ist klar: Das Jahr 2025 wird laut chinesischem Horoskop wesentlich ruhiger und bedachter als 2024 werden. Durch das Element Holz wird die Schlange außerdem überaus robust – die positiven Eigenschaften des Jahres sind von langanhaltender Dauer. Wohlstand, Besinnung und Ästhetik werden nach chinesischem Horoskop im Jahr 2025 besonders wichtig. Das letzte Jahr der Holzschlange war das Jahr 1965 – Menschen mit diesem Geburtsjahr werden laut chinesischem Horoskop besonders viel Glück haben. Auch Menschen mit dem Geburtsjahr 1977, 1989, 2001 und 2013 haben dank ihres chinesischen Sternzeichens Schlange 2025 ein Glücksjahr.

Welche Herausforderungen bringt das chinesische Neujahr nach Horoskop für dein Sternzeichen?

Obwohl die Holzschlange im chinesischen Horoskop eine überwiegend positive Bedeutung hat, könnten einige Sternzeichen von den Eigenschaften des Jahres 2025 herausgefordert werden. Mit dem Element Holz wird im chinesischen Jahr 2025 die Detailverliebtheit und die Aufmerksamkeit gefördert, was Menschen der Tierkreiszeichen Löwe und Jungfrau herausfordern könnte. Während der Perfektionismus bei der Jungfrau zu Anspannung führt, könnte sich der Löwe in Eifersucht verlieren. Menschen vom Tierkreiszeichen Waage könnten sich vom Jahr 2025 derweil unterfordert fühlen.

+++ Chinesische Sternzeichen: Welches Tier bist du? +++

Die typische Flexibilität des chinesischen Sternzeichens Schlange wird 2025 durch das Element Holz nach Horoskop eine untergeordnete Rolle spielen. Für die Luftzeichen Wassermann und Zwilling könnte das im Jahr 2o25 nach chinesischem Horoskop erhebliche Schwierigkeiten bedeuten. Versuche einen Weg zu finden, um 2025 für Abwechslung und Veränderung zu sorgen – lässt du dich zu sehr von den Eigenschaften der Holzschlange leiten, könnte das für Unzufriedenheit sorgen. Auch das wendige Tierkreiszeichen Fische wird unter den Aspekten des chinesischen Neujahrs eher weniger auf seine Kosten kommen.

Chinesisches Horoskop: DIESE Sternzeichen feiern 2025 ihr Glücks-Jahr!

Dem chinesischen Sternzeichen Schlage ist in der Astrologie der Planet Mars und das Element Feuer zugeschrieben. Eigenschaften, die auch auf das westliche Tierkreiszeichen Widder zutreffen. Widder sollten die Fügungen des chinesischen Neujahrs nutzen, um ihren Ehrgeiz mit überdachtem Handeln zu verknüpfen – dann steht einem erfolgreichen Jahr 2025 laut Horoskop nichts im Weg. Halten Schützen an ihrer Zielstrebigkeit fest und analysieren die Lage bevor sie handeln, können Entscheidungen besonders lohnend ausfallen.

Die großen Gewinner unter den Tierkreiszeichen sind laut chinesischem Horoskop 2025 Skorpione, Krebse und Stiere – sie werden besonders vom Jahr der Holzschlange profitieren. Skorpione, Krebse und Stiere weisen von Natur aus die größten Gemeinsamkeiten mit dem chinesischen Sternzeichen Holzschlange auf und werden in ihrem Handeln darum stark gefördert. Indem Skorpione auf ihre Leidenschaft setzen, Krebse auf ihre Intuition vertrauen und Stiere schlaue Schlüsse aus ihren Beobachtungen ziehen, kann 2025 zu einem Glücks-Jahr werden. Der Glücksmonat des chinesischen Sternzeichens Schlange ist dabei der Mai – gerade hier sollten die Tierkreiszeichen die Tipps des chinesischen Horoskops anwenden, um das volle Potenzial aus 2025 zu schöpfen.

Liebeshoroskop: Für diese chinesischen Sternzeichen wird 2025 ein rosarotes Jahr!

Nimmt man den chinesischen Mondkalender unter die Lupe, lassen sich auch unter den chinesischen Sternzeichen perfekte Matches finden. Im Jahr der Holzschlange könnten Menschen mit dem chinesischen Sternzeichen Glück dabei haben, ihren Traumpartner zu finden. Andersherum sollten die Tierzeichen, die sich als perfekter Partner eigenen, Ausschau nach jemandem mit dem chinesischen Sternzeichen Schlange halten, um das persönliche Glück zu finden. Das chinesische Horoskop sieht 2025 ein hohes Potenzial zwischen der Schlange und dem Tierzeichen Büffel, Hahn und Affe.

Übrigens: Nicht nur das Geburtsjahr, sondern auch der Monat spielen im chinesischen Horoskop 2025 eine Rolle. Bist du zum Beispiel im Mai, dem Glücksmonat des chinesischen Tierzeichens Schlange, geboren, kannst du es als deinen Aszendenten betrachten. Damit haben die meisten Menschen vom Sternzeichen Stier im Jahr 2025 ihr persönliches Glücksjahr gefunden! Erfahre im Jahreshoroskop für das Sternzeichen Stier, was es genau zu beachten gilt.