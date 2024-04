Chinesisches Sternzeichen Affe: Bedeutung und Eigenschaften

Unter Affen stellt man sich häufig primitive Tiere vor, die nur nach ihren Trieben leben. Dabei handelt es sich um das genaue Gegenteil! Affen sind extrem intelligente Tiere. Das zeigt sich auch in der chinesischen Astrologie. Der Affe ist das neunte Sternzeichen im chinesischen Horoskop. Doch welche Eigenschaften hat das Tierkreiszeichen Affe noch?

Ob dein chinesisches Sternzeichen Affe ist, hängt in der Astrologie vom Mondkalender ab. Jedem Tierzeichen ist nach dem 12-Jahres-Zyklus ein Jahr zugeordnet. Wann das Neujahrsfest gefeiert wird, ist vom zweiten Vollmond bzw. Neumond nach der Wintersonnenwende abhängig, der häufig auf den Februar fällt. Im Jahr des Affen leuchtet anders als erwartet aber kein passendes Sternbild am Himmel. Das Sternzeichen ist nach dem neunten Erdzweig, einer Konstellation an Fixsternen, benannt. Wir verraten dir, welche Fähigkeiten dem Sternzeichen Affe im chinesischen Horoskop zugeschrieben werden.

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Affe

Jahre : 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 regierte Stunde : 15 bis 17 Uhr

: 15 bis 17 Uhr Himmelsrichtung : West-Südwest (240 Grad)

: West-Südwest (240 Grad) Sternenkonstellation : Weißer Tiger

: Weißer Tiger Jahreszeit, Monat : Herbst, August

: Herbst, August festes Element : Metall

: Metall regierender Planet : Venus

: Venus Zuordnung : Yang (männlich)

: Yang (männlich) Promis: Günther Jauch, Will Smith, Daniel Craig

Wenn du im Jahr 1968, 1980, 1992, 2004 oder 2016 geboren bist, ist dein chinesisches Sternzeichen Affe. Dem Tierkreiszeichen Affen ist die Himmelsrichtung West-Südwest zugeordnet, wo sich die Sternenkonstellation Weißer Tiger befindet. Zu dieser gehört der Erdzweig Affe. Nach dem Mondkalender steht das Sternzeichen Affen für die Jahreszeit Herbst und den Monat August. Da das Neujahrsfest meistens im Februar gefeiert wird und mit dem Frühling beginnt, verschieben sich die Jahreszeiten. Zur Nachmittagszeit zwischen 15 und 17 Uhr sind die Eigenschaften des Affen laut Mondkalender am stärksten. Bist du zu diesem Zeitpunkt geboren, kannst du den Affen als deinen Aszendenten betrachten.

Die Eigenschaften des Sternzeichens Affen ergeben sich vor allem über das Element Metall und das aktive Yang-Prinzip. Was das bedeutet? Das Tierkreiszeichen Affe hat extrovertierte Fähigkeiten und tauscht sich gerne aus. Dass Menschen aus dem Jahr des Affen intelligent sind, ist klar. Ihr Menschenverstand ist so scharf wie eine Klinge aus Metall. Auch Venus spielt eine Rolle für das Sternzeichen Affe: Der Planet der Liebe und Schönheit macht das Sternzeichen leidenschaftlich. Begeistert er sich einmal für etwas, lässt sich der Affe nicht mehr aufhalten.

Eigenschaften des Affen: So tickt das chinesische Sternzeichen

Die symbolische Bedeutung vom chinesischen Sternzeichen Affe ist Anpassungsfähigkeit. Das Tierkreiszeichen Affe ist nicht nur wissbegierig, sondern hat so eine gute Auffassungsgabe, dass es sich ohne Probleme an neue Situationen und Menschen anpassen kann. Die Interessen des Affen sind vielfältig. Seine Abenteuerlust lässt den Affen seine Grenzen erkunden. Er ist so selbstbewusst, dass er sich jedem Hindernis stellt. Sein Verstand ist scharf, sein Inneres doppelt so stark. Das Sternzeichen Affe lässt sich nicht unterkriegen – es ist ehrgeizig und kämpft mit Disziplin und Kontrolle für seine Ziele. Manchmal scheint das Sternzeichen Affe deswegen egoistisch.

Mit seiner Intelligenz überzeugt das Tierkreiszeichen Affe seine Mitmenschen mit Leichtigkeit von seiner Meinung. Vor allem sein Sprachtalent ist ihm dabei eine große Hilfe. Niemand hat so viel Überzeugungskraft wie das Sternzeichen Affe. Konflikten stellt sich der Affe aber auf eigene Faust. Sein erfolgs- und lösungsorientiertes Handeln kann allerdings schnell zu Ungeduld führen. Fügen sich seine Mitmenschen nicht seinem Willen, ist der Affe bereit, Opfer zu bringen. Bei seiner Familie macht der Affe aber keine Abzüge, denn das Sternzeichen ist ein Familienmensch.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1944 25.01.1944 – 12.02.1945 Holz 1956 12.02.1956 – 30.01.1957 Feuer 1968 30.01.1968 – 16.02.1969 Erde 1980 16.02.1980 – 04.02.1981 Metall 1992 04.02.1992 – 22.01.1993 Wasser 2004 22.01.2004 – 08.02.2005 Holz 2016 08.02.2016 – 27.01.2017 Feuer 2028 26.01.2028 – 12.02.2029 Erde 2040 12.02.2040 – 31.01.2041 Metall Das chinesische Jahr des Affen in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Affe-Typen?

In der Tabelle kannst du sehen, dass nicht alle Menschen mit dem chinesischen Sternzeichen Affe gleich sind. Denn mit jedem Neujahrsfest kommt laut Mondkalender ein zweites Element für das Tierkreiszeichen hinzu. Die verschiedenen Fähigkeiten deines Sternzeichens ergeben sich über diese Zuordnung.

Erde-Affe: Das Sternzeichen Affe hat in Kombination mit dem Element Erde eine ausgeprägte Selbstdisziplin. Von Gefühlen lässt er sich weniger treiben, sondern bleibt produktiv und kontrolliert bei der Sache. Der Erde-Affe mag festen Boden unter den Füßen und ist als Familienmensch gerne bei seinen Liebsten.

Metall-Affe: Der Metall-Affe glänzt mit seinen intellektuellen Fähigkeiten. Denn durch das doppelte Element kommen seine Eigenschaften stark zum Vorschein. Egal ob Geist oder Körper – mit seinen Ideen und dem energetischen Antrieb bringt der Metall-Affe Schwung in die Bude.

Wasser-Affe: Affen mit dem zusätzlichen Element Wasser passen sich an ihre Mitmenschen an, wie die Wellen an die Strömung. Ihr gesunder Menschenverstand lässt sie besonders gut Konflikte lösen. Wasser-Affen sind zudem sehr unterhaltsam und spontane Sternzeichen. Es gibt also immer etwas zu Lachen!

Holz-Affe: Das Tierkreiszeichen Affe aus dem Holz-Jahr nimmt es mit dem Wachstum besonders genau. Es will im Leben hoch hinaus – vor allem auf der Karriereleiter. Deswegen bilden sich Holz-Affen selbst immer weiter, um ihren Mitmenschen etwas vorauszuhaben.

Feuer-Affe: Der Feuer-Affe brennt vor Energie und bringt gleich Kraft für drei mit an den Tisch. Er wird von seiner Abenteuerlust angetrieben und braucht im Leben viel Abwechslung. All der Schwung fördert jedoch auch die Launenhaftigkeit und egoistische Art des Feuer-Affen.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zum Affen?

Der Affe ist ein lebendiges, leidenschaftliches Sternzeichen und Familienmensch zugleich. In der Liebe braucht das Tierkreiszeichen das Beste aus beiden Welten. Die chinesischen Sternzeichen Tiger oder Schwein passen darum weniger zum Affen, denn sie bieten ihm zu wenig Vielfalt. Das perfekte Match für den Affen ist die Ratte. In Kombination erleben diese Sternzeichen viele Abenteuer und genießen doch das Leben mit ihren Mitmenschen.

Diese Sternzeichen passen zum Affen : Drache, Ratte, Schlange

: Drache, Ratte, Schlange Diese Sternzeichen passen nicht zum Affen: Tiger, Schwein

Affe-Frau und Affe-Mann: Wie unterscheiden sie sich?

Im chinesischen Horoskop sind die Fähigkeiten der Affe-Frau und des Affe-Manns unterschiedlich. Die Affe-Frau strömt durch den Einfluss von Venus praktisch vor Leidenschaft und Charme. So wickelt das Sternzeichen Affe jeden um den Finger und bekommt genau, was es will. Die Affe-Frau bindet sich allerdings weniger gerne und bleibt eher unverbindlich unterwegs. Findet sie den perfekten Partner fürs Leben, bleibt sie aber treu.

Der Affe-Mann plant seine Taten strategisch und weit voraus. Der Menschenverstand des Affe-Manns ist stärker, als du es dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Auch ihn umgibt der natürliche Charme, mit dem sie ihre Mitmenschen in den Bann reißen. Um ihre Ziele zu erreichen, gehen Affe-Männer etwas tückischer vor als die Affe-Frauen. Auf viele Tierkreiszeichen wirkt der Affe-Mann unerreichbar.

Über das chinesische Sternzeichen Affe und seine Eigenschaften weißt du nun alles. Doch wie sieht es mit den anderen Tierkreiszeichen im chinesischen Horoskop aus? Wie das Sternzeichen Ziege tickt, verraten wir dir hier.