Chinesisches Sternzeichen Ziege: Bedeutung und Eigenschaften

Die chinesische Astrologie unterscheidet sich deutlich von der westlichen – so auch die Sternzeichen. Tierkreiszeichen wie die Schlange, den Drachen oder den Affen sucht man im westlichen Horoskop vergeblich. Im chinesischen Horoskop sind nämlich nur Tierzeichen vertreten. Die Ziege ist das achte Sternzeichen im chinesischen Tierkreis. In manchen asiatischen Glaubenskreisen wird das Tierkreiszeichen Ziege als Schaf betrachtet. Welche Eigenschaften das Sternzeichen Ziege hat, erfährst du bei uns.

In der chinesischen Astrologie richten sich die Sternzeichen ganz nach dem Mondkalender. Der Mondkalender entscheidet darüber, wann das chinesische Neujahr gefeiert wird. Leuchtet der zweite Vollmond bzw. Neumond nach Wintersonnenwende am Himmel, beginnt das Jahr eines neuen Tierkreiszeichens. Das Sternzeichen Ziege ist dabei kein direktes Sternbild, sondern eine Gruppe an Fixsternen, die als Erdzweig bezeichnet wird. Doch was ist die Bedeutung vom Tierkreiszeichen Ziege?

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Ziege

Jahre : 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 regierte Stunde : 13 bis 15 Uhr

: 13 bis 15 Uhr Himmelsrichtung : Süd-Südwest (210 Grad)

: Süd-Südwest (210 Grad) Sternenkonstellation : Roter Vogel, Polarstern

: Roter Vogel, Polarstern Jahreszeit, Monat : Sommer, Juli

: Sommer, Juli festes Element : Feuer, Erde

: Feuer, Erde regierender Planet : Mars, Saturn

: Mars, Saturn Zuordnung : Yin (weiblich)

: Yin (weiblich) Promis: Steve Jobs, Julia Roberts, Kurt Cobain

Wenn du im Jahr 1967, 1979, 1991, 2003 oder 2015 geboren bist, ist dein chinesisches Sternzeichen Ziege. Im chinesischen Horoskop hat das Sternzeichen Ziege eine besondere Bedeutung – denn es ist gleich zwei Sternenkonstellationen, Planeten und Elementen zugeordnet. Warum das so ist? Mit dem Tierkreiszeichen Ziege endet nach Mondkalender der Sommer. Das chinesische Neujahr wird nach Mondkalender meistens im Februar gefeiert und beginnt mit dem Frühling, weswegen sich die Jahreszeiten um einen Monat verschieben. Das Element Erde beeinflusst die Ziege in ihren Eigenschaften am meisten: ruhig und ausgeglichen, aber mit einem Kämpfer-Herz nach Planet Mars. Als hellster Stern im Kleinen Bär leuchtet der Polarstern mit der Ziege um die Wette.

Dem Sternzeichen Ziege ist der Monat Juli zugeordnet. Bist du im Juli oder zwischen 13 und 15 Uhr geboren, kannst du die Ziege als deinen Aszendenten betrachten. Denn zu diesen Zeiten sind die Eigenschaften der friedlichen Ziege am stärksten. Zur Nachmittagszeit blühst du auf und bist ganz im Reinen mit dir selbst. Falls du also ein Krebs bist, ist es kein Wunder, wenn du dich mit den Eigenschaften der Ziege identifizieren kannst. Unter dem passiven Prinzip Yin (Gegenstück zum Yang) würde die Ziege niemals aus der Haut fahren – sie ist sensibel und feinsinnig veranlagt. Saturn macht das Tierkreiszeichen Ziege diszipliniert und verantwortungsbewusst.

Eigenschaften der Ziege: So tickt das chinesische Sternzeichen

Die symbolische Bedeutung vom chinesischen Sternzeichen Ziege ist Einheit. Wer unter dem Tierkreiszeichen Ziege geboren ist, pflegt eine tiefe Beziehung zu seinen eigenen Gefühlen. Bei der Ziege steht die Eigenschaft Emotionalität an oberster Stelle. Auch anderen Menschen gegenüber ist die Ziege sehr einfühlsam und gilt als emotionale, hilfsbereite Unterstützung. Die Bedürfnisse und Sorgen ihrer Mitmenschen beschäftigen das freundliche Sternzeichen Ziege sehr. Sie möchte, dass es allen Menschen um sie herum gut geht und ist mit voller Unterstützung dabei. Dabei ist die Fürsorge für ihre Mitmenschen nicht unbegründet.

Das sensible Sternzeichen Ziege übernimmt schnell die Gefühle anderer – die Trauer oder Freude ihrer Mitmenschen werden ihr zu eigen. Mit Konflikten wird die friedliebende Ziege nur schwer fertig und blickt ihnen pessimistisch entgegen. Da es Konflikte scheut, ist das Zeichen Ziege sehr artig und hält sich an Gesetze. Dafür bemüht sich das Tierkreiszeichen umso mehr, Harmonie unter die Menschen zu bringen. Fremden Menschen begegnet das Sternzeichen Ziege eher schüchtern. Eine andere Stärke der Ziege: ihr Sinn für Ästhetik. Mit Kunst, Literatur und Musik kann das Tierkreiszeichen Ziege viel anfangen, denn ihr kreativer Geist begleitet sie Tag für Tag. Von schönen Dingen lässt sich die geschmackvolle Ziege inspirieren und antreiben.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1943 05.02.1943 – 24.01.2944 Wasser 1955 24.01.1955 – 11.02.1956 Holz 1967 09.02.1967 – 29.01.1968 Feuer 1979 28.01.1979 – 15.02.1980 Erde 1991 15.02.1991 – 03.02.1992 Metall 2003 01.02.2003 – 21.01.2004 Wasser 2015 19.02.2015 – 07.02.2016 Holz 2027 06.02.2027 – 25.01.2028 Feuer 2039 24.01.2039 – 11.02.2040 Erde Das chinesische Neujahr der Ziege in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Ziege-Typen?

Der Mondkalender ist nicht nur für das chinesische Neujahr verantwortlich. In der chinesischen Astrologie wird den Tierkreiszeichen nach Mondkalender immer ein eigenes Element nach der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre zugewiesen. Jedes Jahr der Ziege steht somit unter einem weiteren Element. Das Sternzeichen Ziege wird also gleich von drei Elementen beeinflusst! Daher ergeben sich für jeden vom Sternzeichen Ziege individuelle Eigenschaften.

Feuer-Ziege: Die Feuer-Ziege wird stärker vom Mars beeinflusst, als andere Zeitgenossen aus dem Jahr der Ziege. Zu viele Gefühle gehen bei der Feuer-Ziege nicht in die Tiefe, sondern übermannen sie und stacheln das innere Feuer an. Deswegen wird die Feuer-Ziege schnell negativ gestimmt.

Erde-Ziege: Bist du eine Ziege aus einem Erde-Jahr, machst die dir die Gefühle deiner Mitmenschen zur Verantwortung. Erde-Ziegen sind aber nicht nur diszipliniert im Umgang mit anderen Menschen, sondern auch was ihre Ziele angeht. Für den Erfolg legen sie eine Schippe drauf.

Metall-Ziege: Ist dein Sternzeichen Ziege mit dem Element Metall verbunden, bist du eine härtere Sorte Mensch. Vieles lässt dich kalt, während du dir bei deinen eigenen Gefühlen aber sehr sicher bist. Konflikte können dir nichts anhaben – doch manchmal geht die Eifersucht mit dir durch.

Wasser-Ziege: Ganz anders ergeht es den Ziegen aus dem Wasser-Jahr. Gefühle werden zur zweiten Identität des Sternzeichens. Wasser-Ziegen sind nicht nur sensibel, sondern hypersensibel. Ob Trauer oder Freude – sie bewegen sich am Extremum ihrer Emotionen.

Holz-Ziege: Der Holz-Ziege geht Stabilität über alles – und das nicht nur in Bezug auf ihre Gefühle. In der Nähe von ausgeglichenen Menschen fühlt sich die Holz-Ziege am sichersten. Umso mehr bemüht sie sich, Harmonie und positive Vibes zurückzugeben.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zur Ziege?

Ein harmoniebedürftiges Sternzeichen wie die Ziege braucht ein ebenso liebenswürdiges Tierkreiszeichen an ihrer Seite. Laut Horoskop sollte sich die Ziege vom Büffel und der Ratte fernhalten. Die Ratte übertreibt es manchmal ganz schön und kann auf die Ziege bedrohlich wirken, während der Büffel nicht spannend genug ist. Umso besser passt der pfiffige Hase und das treue Schwein an die Seite der Ziege. Das Tierkreiszeichen Pferd mag auf den ersten Blick zu aufgedreht für die Ziege wirken, dabei ist der Ziege ein wahrer Entertainer in der Beziehung am liebsten!

Diese Sternzeichen passen zur Ziege : Hase, Schwein, Pferd

: Hase, Schwein, Pferd Diese Sternzeichen passen nicht zur Ziege: Büffel, Ratte

Ziege-Frau und Ziege-Mann: Was sind die Unterschiede?

Zwischen Ziege-Frauen und Ziege-Männern gibt es im chinesischen Horoskop einige Unterschiede. Die Ziege-Frau ist künstlerisch sehr begabt. Die Verbindung zu ihren Gefühlen sorgt bei der Ziege-Frau für Inspiration in allen Bereichen – aus jeglichen Emotionen zieht sie ihre Kraft, besonders von ihren Mitmenschen. Sogar ihre Schwächen werden laut Horoskop so zu Stärken. Stabilität findet die Ziege-Frau vor allem in ihrer Familie.

Der Ziege-Mann nimmt seine Gefühle nicht einfach so hin. Seine Disziplin bringt ihn dazu, sich für andere Menschen starkzumachen und mit ihnen an Konflikten zu arbeiten. Negative Stimmungen belasten den Ziege-Mann zwar, doch er wandelt sie ins Positive um. Bloß an eigenen Konflikten verzweifelt der Ziege-Mann regelrecht. Dabei stehen ihm seine Gefühle zu sehr im Weg.

Über das chinesische Sternzeichen Ziege und die Eigenschaften weißt du jetzt alles. Aber wie sieht es mit den anderen Tierkreiszeichen aus? Wie das Sternzeichen Affe tickt, verraten wir dir hier.