Chinesisches Sternzeichen Hase: Bedeutung und Eigenschaften

Im chinesischen Horoskop gibt es beeindruckende Sternzeichen wie den Drachen oder den Tiger. Das Tierkreiszeichen Hase wird dagegen gerne mal unterschätzt. Dabei hat der Hase es aber faustdick hinter den Ohren! Man sollte ihn aufgrund seines niedlichen Aussehens also nicht unterschätzen. Doch welche Eigenschaften hat das chinesische Sternzeichen Hase?

Anders als die westlichen Sternzeichen sind die chinesischen Tierkreiszeichen nicht nach exakten Sternbildern im Himmel benannt. Die chinesische Astrologie bezieht sich auf die Mondbewegungen und den Mondkalender. Mit dem zweiten Neumond bzw. Vollmond startet das chinesische Neujahr – und ein neues Sternzeichen im Tierkreis. Der Hase ist das vierte Tierkreiszeichen und einer Konstellation von Fixsternen zugeordnet. Ob du das chinesische Sternzeichen Hase bist, hängt also von deinem Geburtsjahr ab. Wir verraten dir, was die Charakterzüge des Hasen sind.

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Hase

Jahre : 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 regierte Stunde : 05 bis 07 Uhr

: 05 bis 07 Uhr Himmelsrichtung : Ost (90 Grad)

: Ost (90 Grad) Sternenkonstellation : blauer Drache

: blauer Drache Jahreszeit, Monat : Frühling, März

: Frühling, März festes Element : Holz

: Holz regierender Planet : Jupiter

: Jupiter Zuordnung : Yin (weiblich)

: Yin (weiblich) Promis: Michael Jordan, Johnny Depp, Angelina Jolie

Wenn dein Geburtsjahr das Jahr 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 oder 2023 ist, bist du im chinesischen Horoskop das Sternzeichen Hase. Das Sternzeichen Hase bezeichnet bestimmte Fixsterne in der östlichen Sternenkonstellation des blauen Drachen, der mit der Jahreszeit Frühling assoziiert wird. Darum steht das Tierkreiszeichen Hase nach dem Mondkalender repräsentativ für den Frühlings-Monat März. Der Zyklus des Jupiters liefert in der chinesischen Astrologie die Vorgabe für den Wechsel der Sternzeichen – seine Eigenschaften beeinflussen das Sternzeichen Hase direkt. Das Glück von Jupiter steht auf der Seite des Hasen! Alleine deswegen ist der Hase mächtiger, als es scheint.

Die Charaktereigenschaften des Hasen erschließen sich über das zugeordnete Element Holz in Kombination mit der Zuordnung zu Yin, dem weiblichen Energie-Prinzip. Es vereint die starken Charakterzüge mit der Sensibilität des Frühlings. Im Tierkreis regiert das Sternzeichen Hase den Zeitraum zwischen 05 und 07 Uhr. Hier kommen die Charakterzüge des Hasen am stärksten zum Ausdruck. Es ist also kein Wunder, wenn du als Hase ein waschechter Morgenmensch bist. Wurdest du in deinem Geburtsjahr in diesem Zeitraum geboren, kannst du den Hasen außerdem als eine Art Aszendenten betrachten.

Eigenschaften des Hasen: So tickt das chinesische Sternzeichen

Das chinesische Sternzeichen Hase hat die symbolische Bedeutung der Vorsicht. Denn dieses Tierkreiszeichen tut absolut nichts, ohne sich seiner Sache ganz sicher zu sein. Der Hase ist extrem feinfühlig und sensibel – er kann sich gut in seine Mitmenschen hineinversetzen und die Emotionen anderer bis ins kleinste interpretieren. So weiß der Hase immer genau, woran er bei seinen Mitmenschen ist und kann ihnen unter die Arme greifen. Für seine Liebsten hat das Sternzeichen Hase nur das Beste im Sinn. Das gutmütige, friedfertige Wesen liegt einfach in der Natur des Tierkreiszeichens.

Da der Hase so harmoniebedürftig ist, kann er die Konflikte seiner Mitmenschen gut lösen. Das macht das chinesische Sternzeichen Hase zu einem kleinen Diplomaten. Scheint der Hase noch so vorsichtig und zurückgezogen, durchblickt er mit seinem scharfen Verstand doch so einiges. Das Idealistische kann dem Hasen aber auch in die Quere kommen. Sind dem Tierkreiszeichen bestimmt Dinge oder gar seine eigenen Leistungen nicht gut genug, zieht er sich sofort zurück. Diese selbstkritischen Charakterzüge lassen den Hasen unsicher und zum Einzelgänger werden.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1939 19.02.1939 – 07.02.1940 Erde 1951 06.02.1951 – 26.01.1952 Metall 1963 25.01.1963 – 12.02.1964 Wasser 1975 11.02.1975 – 30.01.1976 Holz 1987 29.01.1987 – 16.02.1988 Feuer 1999 16.02.1999 – 04.02.2000 Erde 2011 03.02.2011 – 22.01.2012 Metall 2023 22.01.2023 – 09.02.2024 Wasser 2035 08.02.2035 – 27.01.2036 Holz Das chinesische Jahr des Hasen in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Hase-Typen?

Nur weil dem Sternzeichen Hase das fixe Element Holz zugeordnet ist, heißt das noch lange nicht, dass alle Hasen gleich sind. Denn nach dem chinesischen Horoskop wird jedem Geburtsjahr ebenfalls ein Element zugeordnet. So hast du am Ende laut Mondkalender nicht nur ein Element, das deine Charaktereigenschaften formt – sondern gleich zwei! Aber was bedeutet das für deine Charakterzüge?

Erde-Hase: Hasen aus dem Geburtsjahr Erde durchblicken Schwierigkeiten und Herausforderungen am schnellsten. Denn ihre Intelligenz ist unbezwingbar. Sind Erde-Hasen noch so stille Beobachter, wundert es niemanden, wenn der Hase die Konkurrenz mit seinem Intellekt bezwingt. Das Tierkreiszeichen ist anderen Sternzeichen einfach überlegen.

Metall-Hase: Dem Metall-Hasen geht nichts über seinen Perfektionismus. Seine Meinung und Vorstellungen sind so hart wie Stahl. Sollten seine Mitmenschen oder Zeitgenossen nicht an seine Erwartungen herankommen, lässt sich das Sternzeichen Hase trotzdem nicht aus der Fassung bringen. Der Hase weiß, wie er mit Problemen umzugehen hat.

Wasser-Hase: Ganz anders sieht es da beim Wasser-Hasen aus. Die emotionale Seite des Sternzeichens kann den Hasen nämlich sehr schnell verunsichern. Er empfindet die Gefühle anderer stark nach – egal ob positiv oder negativ. Wird das Tierkreiszeichen Hase verletzt, hinterlässt das Spuren auf ewig.

Holz-Hase: Mit dem doppelten Element Holz ist das Sternzeichen Hase auch doppelt so vorsichtig. Denn der Hase kennt seine emotionale und sensible Seite ganz genau. Seine Rückzugshaltung ist der ideale Vorsichtmechanismus des Tierkreiszeichens Hase.

Feuer-Hase: Feuer-Hasen verarbeiten ihre Emotionen und Harmoniebedürftigkeit anders als Zeitgenossen aus anderen Geburtsjahren. Sie springen plötzlich mitten zwischen die Fronten, sollte es zwischen den Mitmenschen des Feuer-Hasen eskalieren. Das Sternzeichen Hase vom Element Feuer kann seine diplomatische Ader nicht zurückhalten.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zum Hasen?

Als sensibles Tierkreiszeichen braucht der Hase ein liebenswürdiges Sternzeichen wie das Schwein oder den Hund an seiner Seite. Zeichen aus dem Tierkreis, denen der Hase von Grund auf vertrauen kann und bei dem die Treue sicher ist. Dann entfaltet das Sternzeichen Hase seine liebevollen Charakterzüge und lässt sich ganz und gar auf seinen Partner ein. Aber auch in einer frecheren Kombination wie der Ziege kann es für den Hasen klappen – so wird er aus der Reserve gelockt. Weniger gut harmoniert es zwischen dem Hasen und dem Hahn oder Drachen, denn diese Sternzeichen überfordern ihn.

Diese Sternzeichen passen zum Hasen : Schwein, Ziege, Hund

: Schwein, Ziege, Hund Diese Sternzeichen passen nicht zum Hasen: Hahn, Drache

Hase-Mann und Hase-Frau: Was unterscheidet sie?

In der chinesischen Astrologie gibt es zwischen dem Hase-Mann und der Hase-Frau große Unterschiede. Der Hase-Mann lässt sich nur schwer von seinen Zeitgenossen überzeugen, da er so kritisch ist. Es braucht eine Menge Überzeugungskraft und eine intensive Beziehung, damit der Hase-Mann sich auf seine Mitmenschen einlässt. Hat er seinen Freundeskreis oder die richtige Partnerschaft gefunden, weicht er nicht von der Seite. Sollte es unter seinen Zeitgenossen aber zu Streitigkeiten oder Kritik kommen, ist der Hase-Mann schnell verschreckt.

Frauen, die im Geburtsjahr des Hasen geboren sind, sind sehr liebevolle Zeitgenossen. Sie streben nach Harmonie und einer guten Stimmung unter ihren Mitmenschen. Hase-Frauen schaffen es, ihren Zeitgenossen ein friedliches und wohliges Gefühl zu verschaffen. Gerne treten die Hase-Frauen in einen inspirierenden Austausch und schenken ihren Mitmenschen das ein oder andere Kompliment. Vor Konfrontationen scheuen sie jedoch zurück.

Jetzt weißt du alles über die Charaktereigenschaften des chinesischen Sternzeichens Hase.