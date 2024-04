Chinesisches Sternzeichen Drache: Bedeutung und Eigenschaften

Der Drache ist aus der chinesischen Tradition und Astrologie kaum wegzudenken. Als einziges mythologisches Zeichen im Tierkreis ist er von besonderer Bedeutung. Das macht das Sternzeichen Drache nicht nur besonders, sondern auch sehr mächtig. Ein guter Grund für ein Tattoo des chinesischen Sternzeichens Drache: es bedeutet Weisheit, Stärke und Kraft. Doch sind dies auch die Eigenschaften des Tierkreiszeichens?

Im Gegensatz zu den westlichen Sternzeichen wird dein chinesisches Horoskop nach deinem Geburtsjahr berechnet. Ob du das Tierkreiszeichen Drache bist, hängt davon ab, ob du im Drachenjahr geboren bist. Im zwölf-Jahres Zyklus wechseln sich die Sternzeichen ab. Doch auch hier gibt es eine Besonderheit: Das chinesische Neujahrsfest wird nach der Wintersonnenwende gefeiert. Denn das chinesische Neujahr beginnt mit dem ersten Vollmond nach Mondkalender. Der Drache ist das fünfte Sternzeichen im Tierkreis der chinesischen Astrologie. Wir verraten dir, wie sich die Eigenschaften des Tierkreiszeichens zusammensetzen.

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Drache

Jahre : 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 regierte Stunde : 07 bis 09 Uhr

: 07 bis 09 Uhr Himmelsrichtung : Ost-Südost (120 Grad)

: Ost-Südost (120 Grad) Sternenkonstellation : blauer Drache, Polarstern

: blauer Drache, Polarstern Jahreszeit, Monat : Frühling, April

: Frühling, April festes Element : Holz, Erde

: Holz, Erde regierender Planet : Jupiter, Saturn

: Jupiter, Saturn Zuordnung : Yang (männlich)

: Yang (männlich) Promis: Rihanna, Sandra Bullock, Wladimir Klitschko

Wenn du im Jahr 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 oder 2024 geboren bist, ist dein chinesisches Sternzeichen Drache. Das Drachenjahr 2024 ist nach dem chinesischen Sternzeichen dein Glücksjahr. Der Zyklus der Sternzeichen des chinesischen Neujahrs wird nach der Planetenbewegung des Jupiters definiert – unter seinem Einfluss steht auch das Tierkreiszeichen Drache. Jupiter schenkt dem Drachen Optimismus und Reichtum. Dem Sternzeichen Drache ist die Himmelsrichtung Ost-Südost zugeordnet. Dort liegt die Sternenkonstellation blauer Drache, zu der die Fixsterne des Drachen gehören. Diese bilden den sogenannten fünften Erdzweig. Du siehst: Beim Sternzeichen Drache passt alles perfekt zusammen! Aber damit noch nicht genug.

Das Sternzeichen Drache hat eine besondere Stellung im Tierkreis, da er das Ende der Jahreszeit Frühling bildet. Deswegen wird er zusätzlich vom Polarstern beeinflusst, dem wohl wichtigsten Stern am Himmel. Saturn macht den Drachen ausdauernd und geduldig. Du denkst beim Drachen an feuriges Temperament? Dann liegst du daneben. Die Elemente des Drachen sind Holz und Erde, die die Energie von Jupiter und dem aktiven Yang-Prinzip ausbalancieren. Bist du im April oder zwischen 07 und 09 Uhr geboren, kannst du den Drachen als eine Art Aszendent auffassen. Denn zu dieser Zeit sind die Eigenschaften des Sternzeichens besonders stark.

Eigenschaften des Drachen: So tickt das chinesische Sternzeichen

Das chinesische Sternzeichen Drache hat die symbolische Bedeutung von Stärke. Wie könnte es auch anders sein? Von Natur aus ist der Drache mit allerlei starken Eigenschaften gesegnet. Das Tierkreiszeichen Drache ist nicht nur mutig und selbstbewusst, sondern verfügt auch über innere Stärke. Das Element Holz macht den Drachen widerstandsfähig und robust. Es ist eine seiner größten Stärken, sich anderen gegenüber durchzusetzen und Ablenkungen sowie Krisen nicht zu verfallen. Das Sternzeichen Drache ist durch sein Selbstbewusstsein und den ehrgeizigen Tatendrang für Führungspositionen gemacht. Zielorientiert hat er seinen Geist unter Kontrolle. Das lässt den Drachen aber auch machthungrig und rechthaberisch werden. Sein Wunsch nach Reichtum und Wohlstand kann beim Tierkreiszeichen Drache schnell zu Neid führen.

Obwohl der Drache wegen seiner energischen Art und seinem Selbstbewusstsein nach außen hin wie ein Einzelgänger wirkt, liegen ihm seine Mitmenschen sehr am Herzen. Durch das Element Holz bringt das Sternzeichen Drache die idealen Voraussetzungen für ein liebevolles und warmherziges Zusammensein mit. Seinen Mitmenschen begegnet der Drache immer fröhlich, hilfsbereit und aufrichtig. Der Anziehungskraft des attraktiven Drachen kann kaum jemand widerstehen. Er wird alles stehen und liegen lassen, um seinen Liebsten unter die Arme zu greifen, trägt sein Herz aber auch auf der ehrlichen Zunge. In der Regel sind seine Tipps sehr hilfreich. Eine weitere Eigenschaft des Sternzeichens Drache ist seine Intelligenz.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1940 08.02.1940 – 26.01.1941 Metall 1952 27.01.1952 – 13.02.1953 Wasser 1964 03.02.1964 – 01.02.1965 Holz 1976 31.01.1976 – 17.02.1977 Feuer 1988 17.02.1988 – 05.02.1989 Erde 2000 05.02.2000 – 23.01.2001 Metall 2012 23.01.2012 – 09.02.2013 Wasser 2024 10.02.2024 – 28.01.2025 Holz 2036 28.01.2036 – 14.02.2037 Feuer Das chinesische Geburtsjahr des Drachen in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Drachen-Typen?

Je nach dem in welchem Drachenjahr du geboren bist, ist deinem Sternzeichen ein zusätzliches Element zugeordnet. Wie du in der Tabelle sehen kannst, ist das Sternzeichen Drache im Jahr 2024 vom Element Holz, während das Geburtsjahr 2012 vom Wasser dominiert wird. Nicht alle Drachen sind also gleich! Wie sich das Element deines chinesischen Neujahrs auf dein Sternzeichen auswirkt, verraten wir dir.

Metall-Drache: Bist du im Neujahr des Metall-Drachens geboren, bist du wahrhaft nicht aus Holz, sondern aus noch schärferen Eigenschaften geschnitzt. Der Metall-Drache nimmt es mit der Ehrlichkeit besonders genau. Was ihm gerade durch den Kopf geht, hält er nicht zurück. Ganz nach dem Motto Metall geht eine starke Anziehungskraft von diesen Drachen aus. Was das Sternzeichen Drache nicht kann? Sich Fehler eingestehen.

Wasser-Drache: Ist dein Geburtsjahr mit dem Element Wasser verknüpft, sind die Eigenschaften des Sternzeichens Drache sehr vielseitig. Der Wasser-Drache verlässt sich dabei ganz auf seine Intelligenz. Was ergibt wirklich Sinn für mich? An dieser Frage arbeitet der Verstand des Wasser-Drachen kontinuierlich, doch das bringt dich nicht aus der Ruhe.

Holz-Drache: Holz-Drachen sind zwar robust, aber auch flexibel. Damit kommen sie dem Wasser-Drachen ziemlich nahe. Doch dieses Sternzeichen Drache verlässt sich eher auf sein Gefühl als seinen Verstand. Heiterkeit und die positive Stimmung unter Mitmenschen sind den Holz-Drachen sehr wichtig. Sie sind so hilfsbereit und voller Tatendrang, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen.

Feuer-Drache: Der Feuer-Drache ist immer in Bewegung, seine Flamme erlischt nie. Das Selbstbewusstsein des Sternzeichens Drache lässt ihn alle Hürden überwinden. Zusammen mit seinem Tatendrang kann der Drache seine Ziele erreichen. Niemanden wundert es, einen Feuer-Drachen in einer Führungsposition zu finden.

Erde-Drache: Im Element Erde bleibt das Tierkreiszeichen Drache lieber am Boden und nimmt sich nicht allzu viel vor. Erde-Drachen streben nach Stabilität, Reichtum und Wohlstand. Doch sie überstürzen nichts, um ihre Ziele zu erreichen.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zum Drachen?

Wenn eins sicher ist, dann, dass das Sternzeichen Drache in der Liebe und Partnerschaft die Führungsposition übernimmt. Nicht nur seine Anziehungskraft und sein Selbstbewusstsein sorgen dafür, dass Mitmenschen ihm zu Füßen liegen. Der attraktive Drache überzeugt schließlich auch mit seiner Intelligenz und intellektuellen Gesprächen. Darum schätzt er einen Partner, der in puncto Verstand ebenfalls etwas auf dem Kasten hat. Das Sternzeichen Drache harmoniert perfekt mit den Tierkreiszeichen Affe und Ratte. Sanftmütige Sternzeichen wie der Büffel oder die Ziege sind dem Drachen einfach nicht gewachsen.

Diese Sternzeichen passen zum Drachen : Hahn, Ratte, Affe

: Hahn, Ratte, Affe Diese Sternzeichen passen nicht zum Drachen: Hund, Büffel, Ziege

Drache-Frau und Drache-Mann: Das sind die Unterschiede

Frauen und Männer aus dem Drachenjahr sind ziemlich verschieden. Denn das chinesische Neujahr beeinflusst die beiden Geschlechter unterschiedlich. Die Drache-Frau ist stärker an die Logik und Intelligenz gebunden. Sie löst Konflikte schnell und zielorientiert, ohne viel dafür tun zu müssen. Reichtum und Wohlstand sind für sie tendenziell wichtiger als ihre Mitmenschen und die Liebe – denn von nichts kommt nichts. Dabei macht sie ihr äußeres Erscheinungsbild so anziehend!

Der Drache-Mann lässt sich von Flirts nur allzu leicht mitreißen. Seine Anziehungskraft ist seine größte Stärke. Sie kommt ihm sehr gelegen, wenn es darum geht, seine Wünsche und Ziele durchzusetzen. Manchmal braucht es in der Welt des Sternzeichens Drache nämlich keinen scharfen Verstand, um zu gewinnen. Denn das Glücksjahr des Drachen ist auf deiner Seite!

Über das chinesische Sternzeichen Drache weißt du jetzt Bescheid. Doch wie sieht es mit den Tierkreiszeichen aus den anderen Geburtsjahren aus? Was es mit dem Sternzeichen Affe auf sich hat, verraten wir dir hier.