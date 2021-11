Für Aldi-Kunden ein fast alltägliches Bild: Lange Schlangen vor dem Markt, weil einmal mehr etwas Außergewöhnliches im Angebot ist.

Oder die Kunden, die ohnehin morgens um kurz nach sieben schon gut gelaunt auf der Matte stehen, um bei Aldi einkaufen zu gehen. Doch was denken eigentlich die Verkäufer über die Kunden?

Aldi: Angestellter nimmt Kunden aufs Korn – und wird gefeiert (Symbolbild). Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Aldi: TikToker mit witzigen Videos

TikToker Tekin hat darauf kurze und prägnante Antworten. Der Aldi-Verkäufer nimmt in seinen kurzen Beiträgen alles aufs Korn, was nicht bei drei auf dem Baum ist.

Natürlich auch Kunden. In einem Video widmet er sich besagten Kunden, die schon besonders früh unter lautem Getöse den Markt stürmen. Da kann Tekin nur einmal kurz den Kopf schütten und sich an die Stirn fassen.

Es sind die kleinen Dinge im Alltag, die Tekin in seinen Videos zeigt. Was denkt ein Aldi-Verkäufer eigentlich, wenn zwei Kunden sich streiten? Zwar sieht der Zuschauer in Tekins Videos fast nur ihn selbst oder mal einen Kollegen, doch viele Videos sind unterlegt mit Tonmitschnitten aus diversen TV-Formaten. Und so werden kurzerhand Carmen und Robert Geiss zum sich streitenden Ehepaar.

Aldi: Mitarbeiter nimmt Kunden aufs Korn - und wird gefeiert (Symbolbild). Foto: imago/Wassilis Aswestopoulos

Und Tekin? Dem bleibt nur übrig, immer von rechts nach links zu blicken und immer ein Stück ungläubiger zu werden.

Aldi: Chef bekommt auch sein Fett weg

Und auch die Corona-Krise und die besonderen Herausforderungen hat er sich in einem Video zur Brust genommen. „Wenn ich eine Kundin darauf hinweisen möchte, dass sie ihre Maske vergessen hat“, heißt das Video. Der Tonmitschnitt: eine verbale Entgleisung. Leider wohl etwas, dass den Aldi-Verkäufern auch in der Wirklichkeit begegnet.

Aber natürlich geht es nicht nur um Kunden: Ebenso bekommt der Chef etwas ab. Zum Beispiel, wenn es um schlechte Dienstplanung geht oder Tekin gebeten wird, statt um sechs Uhr morgens doch schon um fünf Uhr zu kommen. Da würde wohl jeder den Kopf schütteln, oder?

Bleibt zu hoffen, dass der Verkäufer auch in Zukunft noch viele Kunden auf TikTok unterhält. (evo)

