Aldi: Kunden warten sehnsüchtig auf Plüschfigur Kai Karotte – DANN wird es sie wieder geben

Er hat sich schon zu einer Art Werbeikone von Aldi Süd gemausert: Kai Karotte.

Immer zur Weihnachtszeit erscheint das orangefarbene Stofftier in Möhrenform in den Aldi-Prospekten und -filialen. Doch in diesem Jahr fehlt von ihm bislang jede Spur. Wo versteckt sich Kai Karotte bloß? Seine Fans sind verzweifelt.

Aldi: Keine Spur von Kai Karotte – Kundin besorgt

Aldi Süd bringt bald wieder Kai Karotte in die Läden. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer / ALDI SÜD / Collage: Der Westen

Auf der Facebook-Seite des Discounters melden sich besorgte Kunden zu Wort. „Wird es in diesem Jahr zur Weihnachtszeit wieder eine Plüschmöhre geben und wenn ja, wann etwa?“, will eine Frau wissen. „Würde mich auch interessieren“, stimmte eine andere Frau zu.

Eine Kundin, die frühzeitig die Angebote in den Aldi-Prospekten checkt, kann zum Glück Licht ins Dunkel bringen. Ab dem 29. November ist es soweit! So steht es schwarz auf weiß auf den Angebotsseiten des Discounters.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Kai Karotte und seine Familie liegen dann ab Montag in drei verschiedenen Größen als Plüschtiere in den Filialen bereit, wie Aldi bestätigt. Darüber hinaus lächelt das Gemüse den Kunden von Bettwäsche und Kleidungsstücken entgegen.

Aldi Süd holt „Kevin the Carrot“ nach Deutschland

Doch woher stammt überhaupt der Hype um das Stofftier? Seinen Siegeszug begann die freundlich lächelnde Karotte mit dem Schal in Großbritannien. 2016 flimmerte dort der erste animierte Aldi-Werbespot mit der Möhre als Hauptdarsteller über die Bildschirme. Die Kunden reagierten damals begeistert auf „Kevin the Carrot“, wie er dort heißt.

Weil „Kevin“ so gut ankam, holte ihn Aldi Süd 2020 erstmals nach Deutschland. Kai Karotte war in einer leicht abgewandelten Version des britischen Auftaktfilms von 2016 zu sehen – und eroberte damit die Herzen der Kunden im Sturm. (vh)