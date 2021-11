Aldi: Kunden vermissen kurz vor Weihnachten DIESES Produkt – jetzt meldet sich der Discounter zu Wort

Die Weihnachtszeit rückt unaufhaltsam näher. Am Sonntag ist bereits der erste Advent. Höchste Zeit für Händler und Supermärkte, auch Aldi, die Weihnachtsdeko ins Sortiment zu holen.

Bei Aldi gibt es da aber anscheinend Probleme, denn eine Kundin vermisst ein bestimmtes Produkt, dass essentiell für den ersten Advent ist.

Aldi: Kundin vermisst Weihnachts-Produkt – SO reagiert der Discounter

Was braucht man zum ersten Advent, wenn man richtig in Weihnachtsstimmung kommen möchte? Ja genau: einen Adventskranz. Etwas grün, Deko und vier Stumpenkerzen – so sieht der in den meisten Fällen aus.

Kundin vermisst Weihnachts-Angebot bei Aldi. Jetzt reagiert der Discounter. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Felix Kästle

Bei Aldi sollte es den eigentlich schon ab Montag dieser Woche geben, doch wie eine Kundin jetzt schmerzlich bemerkt, ist dem nicht so. Zumindest ist sowohl der große als auch der kleine Kranz im Prospekt des Discounters abgebildet. Das steht auch klipp und klar, dass diese ab dem 22. November verfügbar sein sollten.

„Leider konnte ich nur kleine Kränze in den Filialen vorfinden“, merkt die Kundin auf Facebook an. „Kommen sie noch nach oder habe ich eine Datumsänderung verpasst“, fragt sie bei Aldi nach.

Der Discounter muss die Kundin vertrösten. Die großen Adventskränze kommen jetzt doch erst am Donnerstag, den 25. November in die Filialen. „Es kam zu einer geringfügigen Verschiebung, die im Weihnachtsprospekt nicht mehr geändert werden konnte“, entschuldigt sich Aldi bei der Kundin. Enttäuschend für die Kundin, doch zumindest hat sie das Angebot nicht verpasst. (mbo)

Aldi im Weihnachtsstress

