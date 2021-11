Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Neue Steuer! Werden DIESE Lebensmittel jetzt teurer?

Bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. kann es für den Verbraucher zukünftig teurer werden. Der Grund: Die lang geplante Zuckersteuer soll nun bald kommen!

Besonders zuckerhaltige Produkte, die bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. zu kaufen sind, sind davon betroffen. Sprich: Cola, Fanta und weitere Softdrinks.

Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Diese Produkte werden zukünftig teuer! (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Zuckersteuer im Kampf gegen Übergewicht

Die Ampel-Koalition hat sich für eine Zuckersteuer ausgesprochen. Besonders das beliebte Softgetränk, die Cola, wäre von einer derartigen Besteuerung betroffen. Damit soll die Bekämpfung von (Kinder-)Übergewicht konsequenter angegangen werden.

Das ist der Nutri-Score:

ein System zur Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln

eine fünfstufige Farb- und Buchstabenskala, die einen Überblick über die Nährwertqualität eines Produktes bieten soll

dabei steht A für die beste und E für die schlechteste Nährwertqualität

Der Nutri-Score bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. soll dem Verbraucher helfen, sich bewusst gesünder zu ernähren. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Zuckersteuer und Werbeverbot in Ausblick

Bisher hatte der Nutri-Score für eine bessere Ernährung sorgen sollen: Auf freiwilliger Basis sollte der Verbraucher selber entscheiden, ob er sich für das süße Getränk und somit der Zuckeranteil ausspricht oder lieber auf eine gesündere Alternative zurückgreift. Mit dem bisherigen Ergebnis sind Ampel-Parteien jedoch nicht zufrieden.

Die Rede ist hierbei nicht nur von einer Zuckersteuer, auch ein „Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel an Kinder“ ist im Gespräch.

Weil in Softgetränken zu viel Zucker enthalten ist, soll diese bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. zukünftig besteuert werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Käufe in anderen Ländern um bis zu zehn Prozent gesunken

Die Verbraucherschützer der Organisation „Foodwatch“ begrüßten den Vorschlag der Ampel-Parteien.

„Eine Limosteuer und ein Verbot von Junkfood-Marketing an Kinder wären ein riesiger Schritt im Kampf gegen Fehlernährung und ernährungsbedingte Krankheiten – das muss jetzt klar im neuen Koalitionsvertrag festgeschrieben werden“, so Saskia Reinbeck gegenüber Chip.

In anderen Ländern, wo dieses Konzept bereits ausprobiert wurde, beispielsweise in Mexiko, seien die Käufe um sechs Prozent im ersten Jahr und um zehn Prozent im zweiten Jahr in gesunken. (ali)