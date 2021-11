ZDF: Aussetzer im „Moma“! Dunja Hayali verliert in Live-Show die Beherrschung

Es war ein Auftritt, mit dem die Zuschauerinnen und Zuschauer des ZDF-Magazins „Moma“ vermutlich nicht gerechnet hatten. Ganz ungehemmt fielen die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali und ihr Kollege Mitri Sirin in einer Live-Show plötzlich aus ihrer sonst so seriösen Rolle.

Aber nicht nur die ZDF-Fans vor den heimischen Fernsehern waren irritiert – auch Wettermoderator Benjamin Stöwe wirkte ziemlich durcheinander.

ZDF: Dunja Hayali und Mitri Sirin crashen Wetterbericht – dann folgt ein Kameraschwenk

Dabei nahm die Liveshow im ZDF ihren gewohnten Lauf. Die Moderatoren waren gut gelaunt, schließlich standen sie kurz vor dem Wochenende. Und auch Benjamin Stöwe, der im Morgenmagazin für die Nachrichten rund ums Wetter verantwortlich ist, wirkte tiefenentspannt.

Als der 38-Jährige gegen 8.30 Uhr damit begann, den Zuschauern das Wetter für die kommenden Stunden zu präsentieren, wurde es jedoch unruhig im TV-Studio. Wenige Sekunden nachdem Stöwe erklärte, dass „dieser Tiefdruckschwanz“ bis in den Süden Deutschlands reiche, schwenkte die Kamera plötzlich zurück zum Moderatorentisch von Dunja Hayali und Mitri Sirin.

ZDF-Moderatoren prusten laut los – „Das ist wie in der Schule“

Mit einem Lachen in der Stimme schilderte Benjamin Stöwe den Zuschauern zu Hause die Lage: „Darf ich Ihnen ganz kurz was zeigen? Mitri, ist alles in Ordnung?“ Der ZDF-Moderator hielt sich ebenso wie seine Kollegin Dunja beschämt die Hand vors Gesicht, während sie versuchten, nicht laut loszulachen.

Während Stöwe zumindest probierte, die Sendung professionell weiterzuführen, verloren Mitri und Dunja schließlich völlig die Beherrschung und prusteten laut los. Was genau sie so aus der Fassung brachte, wollten sie nicht verraten. „Das ist wie in der Schule. Kennen Sie das, wenn man nicht lachen darf? Es tut mir so leid“, entschuldigte sich Hayali dennoch.

„Während des Wetterberichts dürft ihr natürlich gerne lachen. Konzentriert euch, in 30 Sekunden geht's hier weiter“, versicherte Benjamin Stöwe seinen Kollegen mit einem Blick auf die Studiouhr und kehrte zurück zur Bildschirmwand.

Dunja Hayali und Mitri Sirin atmeten einmal tief durch und bereiteten sich auf ihren nächsten Einsatz vor. So heiter haben die Zuschauer das Moderatoren-Duo schon lange nicht mehr gesehen.

