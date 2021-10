ZDF-Moderatorin Dunja Hayali wird deutlich: „Widerliches 'Problem'“

Es war ein Video, das Deutschland erschütterte. Am Dienstag meldete sich ein sichtlich angefasster Gil Ofarim. Der Sänger hatte eigentlich in ein Hotel in Leipzig einchecken wollen, wurde jedoch an der Rezeption abgelehnt. Weil er einen Davidstern um den Hals trug. Ein erschreckender Fall, den man aber nicht allein an Leipzig festmachen dürfe, wie ZDF-Moderatorin Dunja Hayali nun klar sagt.

So meldete sich die ZDF-Moderatorin einen Tag später bei Instagram zu Wort. Dunja Hayali teilte das Bild eines Armes, um den ein silbernes Armband mit Davidstern gelegt war.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali wird deutlich

„Wer nun nur verächtlich mit dem Finger nach Leipzig zeigt, macht es sich zu einfach. Antisemitismus ist ein gesamtdeutsches, widerliches 'Problem' und damit eine Herausforderung für uns alle“, schreibt die 47-Jährige dazu.

Das ist Dunja Hayali:

Dunja Hayali wurde am 6. Juni 1974 in Datteln geboren

Hayalis Eltern sind irakische Christen aus Mossul

Seit 2007 moderiert sie die ZDF „heute-Nachrichten“ sowie das „moma“

Von 2015 bis 2021 präsentierte Dunja Hayali ihre eigene Talkrunde, den „ZDFdonnerstalk“

Seit August 2018 gehört sie zum Moderatorenteam des ZDF-Sportstudios

Im Jahr 2008 outete sich Dunja Hayali öffentlich als lesbisch

2011 gab sie die Trennung von ihrer Freundin Mareike Arning bekannt – das Paar war vier Jahre lang liiert

Und bekommt starke Unterstützung von ihren Followern. „Antisemitismus ist ein globales Problem“, schreibt beispielsweise ein Fan der Moderatorin. Und eine Followerin, die selbst aus Leipzig kommt, ergänzt: „Herzlichen Dank, liebe Dunja. Ich bin Leipzigerin und liebe die Stadt sehr und auch das gesamte Umland und die Menschen (und es gibt viele!!!), die sehr weltoffen sind.“

Ein weiterer Follower ergänzt: „Warum lernt dieses Land nix dazu!!!! Kann man nicht friedlich nebeneinander leben!!! Ohne Hass!“

