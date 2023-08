„TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff: „Zwei Todsünden in meinem Leben“

Noch ist es verdächtig ruhig bei ProSieben. Logisch, schließlich sind Moderator Sebastian Pufpaff und seine Sendung „TV Total“ noch in der Sommerpause. Auf dem Instagramprofil des 46-Jährigen herrschte jedoch auch über die Sommermonate emsige Geschäftigkeit.

Da teilte der „TV Total“-Moderator Bilder aus dem Fitnessstudio, aus dem Urlaub oder einfach nette Grüße an sein Publikum. Pufpaff klärte beispielsweise darüber auf, wie er geschlafen habe, oder für wieviel Geld er ins „Dschungelcamp“ gehen würde (Auflösung: „Die Zahl ist viel kleiner als sie sein müsste“, so Sebastian Pufpaff).

„TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff verrät seine Todsünden

Doch auch die zwei Todsünden, die es in seinem Leben gibt, verriet der Moderator. Auf Instagram schrieb der 46-Jährige: „Es gibt zwei Todsünden in meinem Leben. Die eine ist ein Schokoaufstrich. Was ist die andere? Zu sehen im Foto.“

Auf dem Bild sehen wir Pufpaff mit einem Burrito in der Hand in einem leeren Fast-Food-Restaurant sitzen. Er trägt ein schwarzes Poloshirt, unter dessen Kragen ein weißes T-Shirt hervorlugt. Doch was genau ist jetzt die zweite Todsünde neben dem Schokoaufstrich?

Am 6. September kehrt „TV Total“ zurück

Die Fans sind sich uneinig. „Die Frisur“, mutmaßt beispielsweise eine Followerin bei Instagram. Ein anderer tippt: „Andere Restaurantkunden durch die eigene Security vertreiben lassen, damit man in Ruhe Essen kann.“ Eine Dritte rät: „T-Shirt unter Polohemd? Das Essen kann ja keine Sünde sein.“ Und ein Vierter vermutet „Sonnenbrand im Gesicht“. Was es nun wirklich ist, verriet Sebastian Pufpaff bis dato nicht.

Dafür jedoch ist die Frage, wann „TV Total“ denn endlich aus der Sommerpause zurückkomme, die unter dem Posting das ein oder andere Mal gestellt wurde, geklärt. Am 6. September 2023 dürfen sich die Fans auf neue Folgen der ProSieben-Show aus der Feder von Stefan Raab freuen.