„The Masked Singer“: Plötzlich geht es um Stefan Raab – Zuschauer flippen aus

Endlich wieder „The Masked Singer“! Seit Samstagabend (6. April) flimmert die neue Staffel der beliebten ProSieben-Show über die Bildschirme. Und direkt zu Beginn geht es um Stefan Raab! Die Zuschauer sind vollkommen aus dem Häuschen.

Es kann wieder fleißig mitgeraten werden. „The Masked Singer“ versetzt die Zuschauer vor den TV-Geräten wieder ins Rätsel-Fieber. Wer steckt unter welcher Maske? Ein heißer Kandidat in dieser Staffel: Stefan Raab! Den vermuten zumindest einige X-User unter einem der Kostüme.

Auch „The Masked Singer“-Zuschauer wollen Stefan Raab sehen

Es ist ein absolutes Medien-Spektakel: Das Comeback von Stefan Raab! Die Entertainer-Legende meldete sich kürzlich auf Instagram zu Wort, drehte einen abgefahrenen Clip zusammen mit seinem Buddy Elton (wir berichteten). Auch, wenn viele es immer noch kaum glauben können, aber der TV-Star ist zurück in der Öffentlichkeit!

Am 14. September 2024 will Stefan Raab dann gegen Box-Legende Regina Halmich in den Ring steigen. Der dritte Kampf zwischen den ungleichen Kontrahenten steht fest, Karten gab es bereits zu kaufen (wir berichteten ebenfalls). Doch sehen wir Stefan Raab schon viel eher wieder?

„The Masked Singer“-Zuschauer springen auf Raab-Zug direkt auf

In der ersten „The Masked Singer“-Folge der neuen Staffel ist der 57-Jährige plötzlich Thema. Am Anfang der Sendung ruft Palina Rojinski, Mitglied des Rateteams, plötzlich den Namen des ehemaligen „TV Total“-Moderators – ganz, als könnte er unter einem der Kostüme stecken!

Und die Zuschauer springen sofort auf den Zug auf. „Sind wir mal ehrlich, die einzige Frage, die sich wirklich bei ‚The Masked Singer‘ stellt, ist: Unter welcher Maske steckt Stefan Raab?“, schreibt ein X-User auf der Social-Media-Plattform. „Eindeutig Raab, er hat schon seine Box-Klamotten an für den 14. September“, sagt ein weiterer Zuschauer und teilt dazu ein Bild der Couchpotato – eines der diesjährigen Kostüme. „Ist doch klar, Stefan Raab, Couchpotato“, ist sich auch ein weiterer X-User sicher. Man darf gespannt sein, ob die Mutmaßungen tatsächlich wahr sind…