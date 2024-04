Stefan Raab: Fans außer sich – „Da steckt, glaube ich, ein mega Ding hinter“

Es war DIE Überraschung des Jahres und versetzte reihenweise Fans in Rätselstimmung. Mehr als fünf Jahre nach seinem letzten Instagram-Beitrag meldete sich Fernsehlegende Stefan Raab mit einem mysteriösen Video bei seinen Fans zurück.

Doch damit nicht genug, am Ostermontag kündigte Stefan Raab dann einen Fernsehkampf gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich an. Die Fans des Prosieben-Stars stehen vor immer kniffligeren Rätseln, denn nun schaltet sich plötzlich das Internet-Phänomen Anzeigenhauptmeister ein und sorgt für noch mehr Chaos.

Stefan Raab: Es wird immer skurriler

Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister, der nach eigener Aussage bereits mehr als 4000 Verkehrssünder angeschwärzt hat, teilte nun ein Instagram-Video, das der Ästhetik der ersten Ankündigung von Stefan Raab gleicht. Im Hintergrund sind die Rufe von Moderator Elton zu hören, der Anzeigenhauptmeister sucht im Wald nach einem Falschparker und vermutet, dass ein Angler der Schuldige sein könnte.

Dieser Angler scheint Stefan Raab zu sein. Das Social-Media-Phänomen fügt dem Video außerdem den Hashtag #Raab hinzu. Die Fans der Fernsehlegende sind außer sich, ein Follower kommentiert: „Da steckt, glaube ich, ein mega Ding hinter.“ Ob es sich beim Anzeigenhauptmann lediglich um einen Trittbettfahrer oder um einen Komplizen von Raab handelt, bleibt abzuwarten.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Doch auch die Optik von Stefan Raab sorgt bei seinen Fans für Verwirrung. Der Entertainer sieht völlig verändert aus, hat ein überdimensional breites Gesicht, trägt einen Bart und hat einen riesigen Bierbauch. Make-up-Artist Jeldos Stecker berichtet gegenüber der Zeitung Bild, dass hinter dem Auftreten von Raab sicherlich ein guter Maskenbildner steckt.

Stecker bekräftigt: „Beim dicken Gesicht von Raab waren absolute Profis am Werk. Es wurde mit hochwertigem Silikon gearbeitet, was geschichtet und gestapelt wird. Dazu kommen auch einzelne Silikonteile, die man am Gesicht angebracht hat. Das kann man trotz Brille sehen, denn Raabs Augen sind etwas zusammengepresst.“ Fans, die sich über das veränderte Aussehen von Stefan Raab erschrocken haben, können nun also aufatmen.

Was es mit den rätselhaften Videos von Stefan Raab tatsächlich auf sich hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Aufmerksamkeit seiner Fans hat der Fernsehstar mit seinen Ankündigungen auf jeden Fall auf sich gezogen.