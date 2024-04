„The Masked Singer“ – Jetzt ist es offiziell: Pro7 kündigt Neuerungen an

Bald geht das große Rätselfieber um die Promis unter den Masken wieder los! Denn die Pro7-Show „The Masked Singer“ startet am Wochenende (6. April) in die 10. Staffel. Doch das Format geht nicht mit altem Ballast in eine neue Runde, sondern kündigt gleich drei Neuerungen an!

„The Masked Singer“: (Fast) alles neu!

Alles beim Alten? Nicht in der neuen Staffel von „The Masked Singer“! Jetzt heißt es: neu, neu, neu! Die Pro7-Show verkündete für die diesjährige Ausgabe gleich drei Änderungen. Und die fangen zunächst im Rateteam an.

Denn Kult-Moderatorin Ruth Moschner geht, Palina Rojinski und Rick Kavanian kommen als Neulinge dazu. Gemeinsam mit wechselnden Gästen versuchen sie demnächst, die geheimen Sänger unter den Masken zu enttarnen. Die Zuschauer müssen sich jedoch nicht nur auf diese neuen Gesichter einstellen, sondern auch auf weitere Umgestaltungen der Pro7-Show.

„The Masked Singer“: Pro7 sagt Einschaltquoten den Kampf an!

Für die 10. Staffel der Pro7-Show ist ein neues Konzept geplant! Denn neben den Prominenten, die bei „The Masked Singer“ ganz regulär teilnehmen, setzt Pro7 in der neuen Staffel auch auf wöchentlich wechselnde Promi-Sänger. Das führt zu gleich zwei Enttarnungen pro Show.

Dabei treten die wöchentlich wechselnden Stars als die Maske „Das Mysterium“ auf. Darüber hinaus fliegt ein weiterer Promi ganz regulär aus dem Wettbewerb. Das heißt also, dass es in der kommenden Staffel pro Ausgabe gleich zwei Demaskierungen geben wird.

Damit möchte Pro7 den niedrigen Einschaltquoten den Kampf ansagen. Denn vergangene Staffel konnte die Show nur wenige Zuschauer vor den Fernsehern gewinnen. Und auch die erhöhte Anzahl der geheimen Teilnehmer ist dieses Jahr gestiegen. Denn ganze 14 Sänger müssen demnächst von dem Rateteam entlarvt werden.

Pro7 zeigt die 10. Staffel von „The Masked Singer“ ab dem 6. April 2024 live im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.