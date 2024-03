„The Masked Singer“: Erste Maske offiziell – „Wie seid ihr bloß auf die Idee gekommen?“

Endlich ist es wieder so weit und das große Rätseln geht wieder los! Die zehnte Staffel von „The Masked Singer“ steht in den Startlöchern und zeigt bereits die erste Maske des Jahres.

Die Erwartungen der Fans sind allerdings auch dieses Mal sehr hoch. Können die Macher der beliebten ProSieben-Sendung dem gerecht werden?

„The Masked Singer“: Erste Maske offiziell

Seit nun zehn Staffeln begeistert die Sendung, die von Matthias Opdenhövel moderiert wird, das Publikum vor den Bildschirmen. Es sind vor allem die ausgefallenen Kostüme, die neben dem Gesang der Promis überzeugen. In der Vergangenheit wurde die Masken immer mit viel Liebe zum Detail entworfen.

Und auch dieses Jahr haben sich die Kostümbildner wieder etwas einfallen lassen, wie „The Masked Singer“ auf Instagram verkündet. Denn dort präsentieren sie die erste Maske der Staffel: die Couchpotato! Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine große Kartoffel im Trainingsanzug.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Schnauzbart, XXL-Brille und eine Fernbedienung in der Hand machen den Look komplett. Doch was sagen die Fans wohl dazu?

„The Masked Singer“: Fans fällen deutliches Urteil

Über die Jahre sind die Ansprüche der „The Masked Singer“-Fans natürlich immer größer geworden. Schließlich gab es in insgesamt zehn Staffeln schon so viele Highlights. Doch die Produktion der Sendung schafft es immer wieder für eine Überraschung zu sorgen. So auch im Fall der „Couchpotato“:

„Wie geil ist das denn. Eine Couchpotato? Wie seid ihr bloß auf die Idee gekommen? Das Kostüm sieht mega aus. Ich bin sehr gespannt, wer darunter ist. Ich freue mich riesig auf die neue Staffel, sowie auf die Kostüme.“

„Wie cool ist denn bitte? Allein der Anblick von diesem Kostüm macht schon Laune. Die Show wird dann bestimmt noch witziger!“

Jeder Staffel denke ich, jetzt kann denen doch nichts mehr einfallen. Und dann kommt so was wie die Couchpotato.“

„Ich finde es lustig, muss ja nicht immer Plüsch und Glitzer sein.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt Staffel 10 von „The Masked Singer“ ab dem 6. April 2024 live im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.