Stefan Raab: Nach Ticket-Alarm – Nächstes Geheimnis enthüllt!

Es steht fest wie das Amen in der Kirche: Stefan Raab kehrt zurück in den Ring und das gegen keine Geringere als Boxlegende Regina Halmich! Der dritte Kampf des ungleichen Duos ist in Stein gemeißelt, und die Fans können es kaum erwarten, sich Tickets für dieses legendäre Event zu ergattern.

Stefan Raab: Darauf dürfen sich Fans freuen!

Die Geschichte der beiden ist legendär: 2001 traten sie zum ersten Mal gegeneinander an – ein Kampf, der Millionen vor die Fernseher lockte und mit einem deutlichen Sieg für Halmich endete. Raab, trotz gebrochener Nase unbeugsam, ließ sich sechs Jahre später auf eine Revanche ein, die unter dem Motto „Rückkehr der Killerplauze“ für Furore sorgte. Erneut ging Halmich als Siegerin hervor, und Raab bewies Größe im Angesicht der Niederlage.

+++ Stefan Raab: Vorverkauf gestartet – Fans müssen schnell sein! +++

Doch nun hat der Entertainer genug Zeit „abzuspecken“ und sich vorzubereiten. Am 14. September ist es soweit – und die Tickets sind heiß begehrt. Für einen Stehplatz müssen Fans mindestens 57,50 Euro hinblättern, und wer nicht schnell genug ist, findet sich im digitalen Wartezimmer von Eventim wieder. Wer es lieber luxuriös mag, für den gibt es das VIP-Paket. Zum Preis von 252,50 Euro genießt du nicht nur den Kampf aus bester Perspektive, sondern auch den Komfort eines Business Seats und das Angebot einer Open Bar.

Das Geheimnis um den Austragungsort ist nun auch gelüftet: Der PSD BANK DOME in Düsseldorf, der mehr als 15.000 Zuschauern Platz bietet, wird Zeuge des Spektakels. Die Frage, wer die Übertragungsrechte erhält, bleibt spannend. ProSieben gibt sich zugeknöpft, während RTL bereits Interesse bekundet: „Wir werden unseren Hut in den Ring werfen.“