Stefan Raab: TV-Sensation – „Jetzt kommt die gute Nachricht“

Die TV-Sensation des Jahres scheint perfekt. Nachdem in den vergangenen Tagen gemunkelt wurde, was genau Stefan Raab plant und auch am ersten April das Misstrauen ob der Ankündigungen des einstigen „TV Total“-Moderators groß war, scheinen sich die Anzeichen für den Box-Kampf des Jahres immer mehr zu verdichten.

Am Dienstagmorgen (2. April 2024) teilte nun auch Regina Halmich ein Posting auf ihrer Instagramseite. Darin heißt es: „Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt nur zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich habe am 14.9. noch nichts besseres vor. We have a fight.“

