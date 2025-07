Trauriger Abschied im ZDF: Moderator macht nach 40 Jahren Schluss

Eine Ära geht zu Ende. Norbert Lehmann (65) zieht sich nach über 40 Jahren in den Ruhestand zurück. Am Montagabend (30. Juni) moderierte er zum letzten Mal den Sportblock in der ZDF-Nachrichtensendung „heute“.

Lehmann, geboren in Dortmund, war seit 1985 beim Zweiten Deutschen Fernsehen tätig. Seine Karriere ist beeindruckend: Er begann als Redakteur im Bonner ZDF-Studio, leitete später das Studio in Hessen und moderierte das „ZDF-Mittagsmagazin“. Zuletzt führte er die Redaktion „SPORTtäglich“ und prägte den Sportblock der „heute“-Nachrichten.

Nach seiner letzten Sendung sagte Lehmann: „Ja, das war es vom Sport und das war es auch von mir. Letzte Moderation, letzter Arbeitstag im ZDF nach 40 tollen Jahren. Ich habe fertig.“ Sein Kollege Mitri Sirin (54) würdigte ihn mit warmen Worten: „Ja, das ist ein ganz besonderer Sportblock.“

„Lieber Norbert, 40 Jahre, hast Du in verschiedenen Positionen, vor und hinter der Kamera, auch in leitenden Positionen gearbeitet. Quasi eine ZDF-Institution, muss man sagen. Ich wünsche Dir im Namen des gesamten ZDF genau so viel Vielfalt für die nächsten Jahre, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Du jetzt Briefmarken sammelst, sondern viel Zeit im Stadion von Borussia Dortmund verbringen wirst“, betont Sirin.

Schließlich ist Lehmann bekennender BVB-Fan. Lehmanns Abschiedsworte im TV waren herzlich: „Danke, Mitri. Vielen, vielen Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund und munter. Glück auf, wie man in Dortmund sagt!“ Der Moderator hinterlässt eine Lücke im TV.

Das ZDF zeigt die Nachrichtensendung „heute“ täglich ab 19 Uhr. Alle Sendung gibt es auch in der Mediathek.