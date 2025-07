ZDF: Plötzliche Neuerungen bei der „heute-show“?

Die „heute-show“ im ZDF ist für viele längst ein fester Bestandteil ihres Abendprogramms. Seit über 16 Jahren prägt Nachrichtenmoderator Oliver Welke (59) das Gesicht der Sendung mit seinem scharfen Witz und unverwechselbaren Humor.

Die treuen Zuschauer wissen: Hier trifft bissige Satire und mitreißende Unterhaltung aufeinander. Aktuell müssen die Fans aber eine Durstrecke überstehen. So befindet sich die klassische „heute-show“ in der Sommerpause und meldet sich erst am 5. September wie gewohnt zurück.

Gibt es irgendwelche Änderungen, auf die sich ZDF-Zuschauer einstellen müssen?

ZDF: „heute-show“: Krönender Abschluss

Die letzte reguläre Folge der „heute-show“ blieben vor allem durch eines in Erinnerung: beeindruckende Einschaltquoten.

Nach „DWDL“-Informationen verfolgten das Staffelfinale insgesamt 4,03 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 23,7 Prozent entspricht. Nun dauert es noch über zwei Monate, bis die klassische Ausgabe zu sehen ist.

Was bringt die Sommerpause mit sich?

Doch der Sender ZDF hat sich etwas überlegt: Neben dem Reportageformat „heute-show spezial“ und dem Online-Auftritt startet nun „heute-show extra“. Am 11. Juli geht Valerie Niehaus mit einer Reportage über Elon Musk an den Start.

Am 25. Juli und 01. August moderiert Lutz van der Horst das Quiz „heute-show extra – Das Quiz“ mit Politikerinnen und Politikern.

Und am 08. August lädt Fabian Köster im One-on-One-Format „Next Stop Köster“ eine Spitzenpolitikerin oder einen Spitzenpolitiker zum Gespräch ein. Somit bekommen die treuen Zuschauer weiterhin eine alternative Abendunterhaltung geboten.

Beim Start der neuen „heute-show“-Staffel am 5. September wird nach ZDF-Angaben wie gewohnt Oliver Welke die Moderation übernehmen. Die Planung für das kommende Jahr steht aktuell noch nicht fest. Es bleibt also spannend, was die Zukunft bereithält.