Mädchen stirbt auf A40 bei Dortmund ++ Autobahn stundenlang gesperrt

Schreckliche Tragödie in der Nacht von Montag auf Dienstag (1. Juli) auf der A40 bei Dortmund. Kurz hinter der Auffahrt Dortmund-Lütgendortmund ist ein Mädchen (16) kurz nach Mitternacht aus bisher ungeklärter Ursache von einem Auto erfasst worden.

Zahlreiche Rettungskräfte eilten zum Unfallort. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn, um der 16-Jährigen schnellstmöglich Hilfe zukommen zu lassen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort, kam die Jugendliche in eine Unfallklinik. Doch für das Unfallopfer sollte jede Hilfe zu spät kommen. Es erlag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

A40 bei Dortmund nach tödlichem Unfall lange gesperrt

Die A40 musste für die Rettungsarbeiten sowie Unfallaufnahme in der Nacht in Richtung Dortmund gesperrt werden. Seelsorger kümmerten sich am Unfallort um Augenzeugen und Ersthelfende.

++ „Das letzte Juicy Beats“ – Dortmunder Festival macht bittere Nachricht selbst öffentlich ++

Auch Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Dortmund rückten an. Sie sollen bei der Aufklärung der Ursache für den tragischen Unfall auf der A40 helfen. Die Arbeit dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.

Die A40 musste nach einem tödlichen Unfall bei Dortmund gesperrt werden. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

++ Teenager in Gelsenkirchen tötet seine Mutter – mit einer Axt ++

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Sprecher der Polizei Dortmund mit, dass die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund gegen 6.40 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Kurz vor Beginn des intensiven Berufsverkehrs sollte die A40 also wieder befahrbar sein.

Mehr Themen:

Schwarzer Tag auf den Straßen im Ruhrgebiet

Wenige Stunden vor der Tragödie auf der A40 ist ein kleiner Junge (5) bei einem Unfall im Ruhrgebiet gestorben. Das Kind starb bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Hagen. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Unfallursache noch an. Mehr zu dem tödlichen Unfall hier >>>