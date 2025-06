„Das letzte Juicy Beats“ – Dortmunder Festival macht bittere Nachricht selbst öffentlich

Erst das Aus für das „Olgas Rock“ in Oberhausen, dann die Insolvenz beim „Panama Open-air“ in der Bonner Rheinaue – und jetzt auch noch das „Juicy Beats“ in Dortmund – Festival-Fans müssen aktuell eine Hiobsbotschaft nach der anderen verkraften.

Das „Juicy Beats“ in Dortmund feiert in diesem Sommer seine 30. Ausgabe, doch danach soll Schluss sein – zumindest in der bisherigen Form. Die Veranstalter kündigten am Montag (30. Juni) „das letzte Juicy Beats Festival im Westfalenpark, so wie ihr es kennt“ an. Es solle eine „kreative Pause“ folgen, um das Konzept grundlegend zu überarbeiten. Ob es zu einem Neustart kommt und wie der dann aussehen wird, bleibt offen.

Letztes „Juicy Beats“ in Dortmund, wie die Fans es kennen

Carsten Helmich, Mitgründer des „Juicy Beats“ in Dortmund, nennt gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ die drastisch gestiegenen Kosten und die Herausforderungen in der Eventbranche als Gründe. „Die Rahmenbedingungen für Festivals haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert“, so Helmich. Für 2026 plane er ein neues Konzept, das weiterhin Musik, Vielfalt und die Verbundenheit zu Dortmund ins Zentrum stellen soll.

+++ „Wilde Hühner“-Star beim Juicy Beats – Fans erkennen SIE kaum wieder +++

Die Zukunft hängt maßgeblich von der Unterstützung durch Partner und Stadt ab. Eine finanzielle Lücke gefährdet das Festival, weshalb die Veranstalter sich aktuell mit Stadtverwaltung und Lokalpolitik austauschen. Aus dem Rathaus kommen Signale, dass das Festival erhalten werden solle.

Nina Chuba und Kraftklub waren schon da

Die Organisatoren betonen, dass sie das finanzielle Risiko nicht mehr allein tragen können. „Mit der Investitionssumme und dem Risiko machen wir kein einziges weiteres Mal“, erklärt Helmich gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

+++ „Juicy Beats“ 2025 in Dortmund: Besucher müssen sich in diesem Jahr umstellen +++

Trotz der Schwierigkeiten blickt „Juicy Beats in Dortmund“ auf seine erfolgreiche Geschichte zurück. Seit 1996 hat es sich vom kleinen House-Event zu einem der größten und vielseitigsten Festivals in NRW entwickelt. Im Westfalenpark traten Stars wie Deichkind, Nina Chuba und Kraftklub auf und begeisterten ein breites Publikum.

Mehr Themen:

Als Dankeschön an die Fans wurden die Ticketpreise für die letzte Veranstaltung gesenkt. Zwei-Tages-Tickets für das letzte „Juicy Beats“ – zumindest in seiner bisherigen Form – kosten nun 90 statt 99 Euro. So sollen die Besucher die Gelegenheit haben, das bekannte Festival ein letztes Mal zu erleben.