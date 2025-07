Todesdrama auf Mallorca – Deutscher stirbt nach Unfall in Hotel

Auf Mallorca ist es zu einem Todesdrama gekommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist mehreren Medienberichten zufolge ein Deutscher von einem Balkon im dritten Stock gestürzt. Abgespielt habe sich das Ganze im Hotel namens „Cosmo“ in der Calle Mar de Arabia in Palma Nova.

Noch am Unfallort habe man ihn wiederbelebt, bevor er anschließend in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus Son Espases gebracht wurde. Doch dort soll er später an seinen Verletzungen gestorben sein. Wie kam es zu diesem Todesdrama auf Mallorca?

Was war der Grund für das Drama auf Mallorca?

Medienberichten zufolge war der Mann Teil einer größeren Gruppe von Urlaubern, die zum Feiern an den Ballermann an der Playa de Palma gekommen war. Gegen zwei Uhr in der Nacht soll er alkoholisiert zusammen mit einem Freund in das Hotel auf Mallorca zurückgekehrt sein.

Es soll laut Polizei keine Anzeichen für Fremdeinwirkung oder Suizid geben. Stattdessen vermute sie, dass es sich um Balconing handelt – einen riskanten Sprungversuch vom Balkon, etwa in einen Pool oder auf einen anderen Balkon.

Balkoning ist lebensgefährlich

Balconing ist lebensgefährlich, weil es oft aus großer Höhe geschieht und die Gefahr eines Fehltritts oder eines verfehlten Sprungs sehr hoch ist. Besonders unter Alkoholeinfluss wird das Risiko unterschätzt, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

Balkone und Geländer sind zudem nicht für solche Aktionen ausgelegt, was die Gefahr zusätzlich erhöht. Balconing auf Mallorca und Co. ist also kein harmloser Spaß, sondern eine lebensbedrohliche Mutprobe, die Verletzte und Todesopfer fordert.