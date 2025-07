Deutscher auf Mallorca brutal ausgeraubt – Täter tritt und schlägt auf ihn ein

Ein Urlaub auf Mallorca soll eigentlich etwas Schönes sein – doch für einen Deutschen endete es in einem absoluten Alptraum! Er wurde brutal ausgeraubt und niedergeschlagen.

Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, geschah der schreckliche Raubüberfall in den frühen Morgenstunden am Montag (7. Juli). Der deutsche Urlauber war kurz vor dem Luxushotel, in dem er wohnte, da schnappte der Täter eiskalt zu.

Mallorca-Urlauber konnte sich noch zur Rezeption schleppen

Dem Mann wurden ein teures Handy und eine teure Uhr geklaut. Glück im Unglück: Die Polizei reagierte sofort, konnte den mutmaßlichen Täter nur kurze Zeit später festnehmen. Laut der spanischen Polizei geschah die Tat in der Altstadt von Palma.

Dabei ging der Täter äußerst brutal vor. Er schlug und trat sein Opfer mehrmals ins Gesicht. Anschließend raubte er ihm sein Handy und die Luxus-Uhr. Dann flüchtete der Täter. Der Deutsche rettete sich verletzt an die Hotelrezeption. Angestellte riefen die Polizei – und die Beamten schnappten zu, konnten den Täter stellen.

Kurz zuvor schreckliches Unglück auf Mallorca

Der mutmaßliche Täter ist 19 Jahre alt. Seine geklauten Sachen bekam der Urlauber wieder zurück, wie das „Mallorca Magazin“ weiterhin schreibt.

Erst kürzlich erschütterte ein schreckliches Unglück die Lieblingsinsel der Deutschen. Ein Tourist kam dabei ums Leben. Der Deutsche wollte von seinem Balkon in den Pool seines Hotels springen. Dabei verletzte er sich lebensgefährlich. Kurze Zeit später starb er im Krankenhaus.

Gegen 2 Uhr morgens kehrte er nach einer Feier in sein Hotel zurück, welches ungefähr einen Kilometer entfernt vom Ballermann lag. Das Zimmer teilte er sich mit einem Freund.