Teenager in Gelsenkirchen tötet seine Mutter – mit einer Axt

Fürchterliche Gewalttat am Montag (30. Juni) in Gelsenkirchen. In einer Wohnung an der Harthorststraße im Stadtteil Horst ist am Abend die Leiche einer Frau (46).

Zuvor erschien ein 18-Jähriger gegen 20.30 Uhr auf der Polizeiwache in Gelsenkirchen. Hier gab der Teenager an, seine Mutter getötet zu haben.

18-Jähriger in Gelsenkirchen tötete Mutter mit Axt

Die Polizei rückte zur angegebenen aus und fand die leblose 46-Jährige in der Wohnung. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge handelt es sich bei der Getöteten um die Mutter des Teenagers.

Nach Informationen von DER WESTEN soll der 18-Jährige seine Mutter mit einer Axt getötet haben. Zur Tatwaffe machten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang noch keine offiziellen Angaben.

Die Spurensicherung ermittelt nach dem Tod einer Frau in Gelsenkirchen. Foto: WTVnews

Mordkommission ermittelt in Gelsenkirchen

Der 18-Jährige wurde noch am Abend vorläufig festgenommen. Er gilt nach seinem Geständnis als tatverdächtig. Warum er seine Mutter umgebracht haben soll, dazu liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Eine Mordkommission hat noch am Abend die Ermittlungen zu den Hintergründen der brutalen Gewalttat aufgenommen. Damit die Spurensicherung in Ruhe arbeiten kann wurde die Zufahrt zur Harthorststraße am Sonntagabend ab der Fischerstraße gesperrt.

