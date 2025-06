Schon wieder Massenschlägerei in NRW! Dieses Mal eskaliert es im Ruhrgebiet

Das Wetter hat den Menschen am Sonntag (29. Juni) in NRW mächtig zugesetzt. Dem ein oder anderen ist die Hitze offenbar deutlich zu Kopf gestiegen.

Nachdem es in Heiligenhaus am Sonntag eine Massenschlägerei mit rund 100 Menschen gegeben hatte (mehr dazu hier >>>), sollte am Abend ein weiterer Streit in NRW eskalieren. Nach Informationen von DER WESTEN gerieten dabei zwei Familien in Hagen aneinander.

Nächste Massenschlägerei in NRW

Brutale Szenen in Hagen-Hohenlimburg. Dort standen sich am Sonntagabend Mitglieder zweier Familien gegenüber, die nach Informationen von DER WESTEN einen Streit zwischen zwei Minderjährigen klären wollten. Doch die Lage geriet aus dem Ruder.

Statt den Konflikt verbal zu klären, flogen offenbar schnell die Fäuste. Die Rede war auch von Tritten und dem Einsatz von Pfefferspray. Die Polizei Hagen musste mit zahlreichen Streifenwagen anrücken, um die prügelnden Familien voneinander zu trennen.

Was war der Auslöser des Streits?

Ersten Informationen zufolge sollen zwei Personen bei der Massenschlägerei Kopfverletzungen erlitten haben und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Person wurde durch Pfefferspray verletzt und wurde im Rettungswagen versorgt.

Als die Polizei Hagen die Streithähne getrennt hatte, hagelte es Anzeigen wegen Körperverletzung. Beide Familien kassierten Platzverweise. Die Ermittlungen zu der Massenschlägerei und deren Auslöser dauern an. Nach Informationen von DER WESTEN soll die Auseinandersetzung auf eine mögliche Belästigung zurückgehen. Demnach soll ein Jugendlicher ein Mädchen der zweiten beteiligten Familie bedrängt haben.

